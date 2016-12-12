Народний депутат відлупцював працівника СБУ. Відкрито провадження. ВІДЕО

Речник СБУ Олена Гітлянська повідомила, що один з нардепів наніс тяжкі ушкодження співробітнику Служби безпеки України, при виконанні ним службових обов’язків. В результаті, сбушника госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Усе сталося під час обшуку на одному із підприємств Хмельницької області. Тим часом, цей інцидент дає привід вкотре поставити питання: чи потрібно позбавити нардепів недоторканності? І не так, як Новинскього - голосуванням у Раді, а скасувати імунітет повністю і для всіх нардепів!?