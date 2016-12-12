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Володимир Хом'як

Народний депутат відлупцював працівника СБУ. Відкрито провадження. ВІДЕО

12.12.2016
Переглядів: 9016 Коментарів: 49

Речник СБУ Олена Гітлянська повідомила, що один з нардепів наніс тяжкі ушкодження співробітнику Служби безпеки України, при виконанні ним службових обов’язків. В результаті, сбушника госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Усе сталося під час обшуку на одному із підприємств Хмельницької області. Тим часом, цей інцидент дає привід вкотре поставити питання: чи потрібно позбавити нардепів недоторканності? І не так, як Новинскього - голосуванням у Раді, а скасувати імунітет повністю і для всіх нардепів!?

А як вважаєте ви?

Депутатську недоторканність треба скасувати повністю, обмежити чи залишити в тому вигляді в якому вона є зараз? І чи не призведе зняття імунітету з народних обранців до політичних переслідувань? 

Прокоментуйте будь-ласка! 

Опитування

Чи треба скасувати депутатську недоторканність, щоб підозрювані у злочинах нардепи не тікали за кордон і їх можна було затримати?

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Коментарі (49)

Не батальйон, а штрафбат АТО.

Ігт (гість)
22.12.2016 16:18
Зображення користувача Ігт.

Не батальйон, а штрафбат АТО.

Действует пят лет, а дальше

Змей Дмитрий (гість)
21.12.2016 23:52
Зображення користувача Змей Дмитрий.

Действует пят лет, а дальше как бог даст! Гарантий нет!!!!

Ну про Ватикан я загнул. А

Змей Дмитрий (гість)
21.12.2016 23:49
Зображення користувача Змей Дмитрий.

Ну про Ватикан я загнул. А вот у нас эт точно!!!!!

У нас как правило, типо как в

Змей Дмитрий (гість)
21.12.2016 23:46
Зображення користувача Змей Дмитрий.

У нас как правило, типо как в ватикане, ильдунгенция стоит 5-6 лямов$, а вы что , не знали???

Мишко а где твой стих?

Змей Дмитрий (гість)
21.12.2016 23:41
Зображення користувача Змей Дмитрий.

Мишко а где твой стих? Гневный!!! Который уличает депутатскую невинностиь?! Где он? Не порядок . Если ты не бот, должен стих прочесть во славу справедливости!

Також потрібно відмінити

Гість з України (гість)
21.12.2016 19:27
Зображення користувача Гість з України.

Також потрібно відмінити назву "народний депутат",бо
людям давно нудить від такого блюзнірства. Ніколи вони не були народними і не будуть. Особливо це є нахабним і безглуздим для країни,що є найкорумпованою у світі.

Потрібно зняти! Будь ласка,

ПС1906 (гість)
21.12.2016 06:12
Зображення користувача ПС1906.

Потрібно зняти! Будь ласка, пишеться окремо та виділяється комами!

Знімете недоторканість то

Козьма Демян (гість)
21.12.2016 06:12
Зображення користувача Козьма Демян.

Знімете недоторканість то шахраям і злочинцям не буде сенсу пертись у Верховну раду, а заодно зніміть недоторканість і з решти "нєприкасаємих".

Их пора уже в каталажку или

ГістьВиталий (гість)
21.12.2016 06:11
Зображення користувача ГістьВиталий.

Их пора уже в каталажку или создать батальон и АТО

Досить седіти під кришкою,

вованГість (гість)
20.12.2016 01:35
Зображення користувача вованГість.

Досить седіти під кришкою, Зняяяти!

з суддів зняти недоторканість

Guest (гість)
19.12.2016 23:47
Зображення користувача Guest.

з суддів зняти недоторканість і з депутатів одночасно

Якщо депутати будуть приймати

Гість8 (гість)
19.12.2016 12:28
Зображення користувача Гість8.

Якщо депутати будуть приймати закони згідно із своїми передвиборчими обіцянками - то ніхто їх переслідувати не буде . Працюйте згідно ЗАКОНУ.

Зняти негайно,більшість із

ГістьОлена (гість)
17.12.2016 14:22
Зображення користувача ГістьОлена.

Зняти негайно,більшість із них - недолюди,і впровадити негайно якісну правозахисну систему

Все депутаты - ворюги

ГістьТрамп (гість)
15.12.2016 07:10
Зображення користувача ГістьТрамп.

Все депутаты - ворюги беспардонные!Очень редко,в исключительных случаях,несут ответственность за свои действия.

Ой а фотка то з засіданя

Шурік (гість)
14.12.2016 09:50
Зображення користувача Шурік.

Ой а фотка то з засіданя погоджувальної ради голів фракцій Верховної ради де Бойко врізав Ляшку.А сбушник мабуть в засаді бо не видно.

фотка з засідання голів

Суліко (гість)
14.12.2016 09:43
Зображення користувача Суліко.

фотка з засідання голів фракцій погоджувальної ради. Олена Ітлянська мабуть Ляшка прийняла за працівника СБУ.

Я був би дуже задовільний,

Олекса Омела (гість)
14.12.2016 00:15
Зображення користувача Олекса Омела.

Я був би дуже задовільний, коли б вони усі повбивали одне одного і дали людям жити!

Зняти!

Федір (гість)
13.12.2016 23:27
Зображення користувача Федір.

Зняти!

Зняти!

Федір (гість)
13.12.2016 23:26
Зображення користувача Федір.

Зняти!

Однозначно треба зняти

гість Дмитро (гість)
13.12.2016 16:10
Зображення користувача гість Дмитро.

Однозначно треба зняти недоторканість. Перед законом всі повинні бути рівними: чи депутат чи простий пересічний громадянин.

Обовязково зняти

Гість Сергій (гість)
13.12.2016 07:55
Зображення користувача Гість Сергій.

Обовязково зняти недоторканість,але і зменшити їх кількість до 100-150 чоловік,а також обмежити їм льготи но 50% і на кінець депутатству в 55років,

Негайно потрібно зняти із цих

пересічний громадянин (гість)
13.12.2016 07:34
Зображення користувача пересічний громадянин.

Негайно потрібно зняти із цих трутнів недоторканість, в країні не повинно бути не доторканих. Як показала практика за 25 років саме недоторкані гарують свій народ і казну держави.

Депутатська недоторканість

velkomvisk@gmail.com (гість)
13.12.2016 07:20
Зображення користувача velkomvisk@gmail.com.

Депутатська недоторканість тільки те й робить, що допомагає красти, та хай крадуть, але хай і піднімають Україну! Навіть війна для відмивання грошей, а людей вже неповернеш, чи інваліди яким все своє життя потрібно мучитися, головне кишені понабивати що зараз і робить держава і президент...

звичайно потрібно скасувати,

ната (гість)
12.12.2016 16:10
Зображення користувача ната.

звичайно потрібно скасувати, і чим скоріше - тим краще. такого ставлення до своїх обов'язків як у них нема ніде на роботі (прогули, дебош,брехня...) і балотуватися треба обмежити - не більше 2-х разів. в ідеалі потрібно ввести відповідальність за обіцянки що не були виконані, наприклад, як за образу виборців...

При президентові Кучмі,

ГістьКравчук (гість)
12.12.2016 15:50
Зображення користувача ГістьКравчук .

При президентові Кучмі, провели референдум по поводу
зняти чи не знімати недоторканість з депутатів Народ України сказав - ЗНЯТИ, і що було далі, ми всі бачили і бачимо. Хлопці не тратьте сили, це вам не під силу, всерівно проігнорують і зроблять так, як їм вигідніше. Ось так.

Перед Законои усі повинні

Саша (гість)
12.12.2016 15:47
Зображення користувача Саша.

Перед Законои усі повинні бути рівні. Ніякої недоторканоті.Тим більше депутатам, яеі постійно порушують Закон в тому числі про првцю ( не ходять на роботу.)

Беззаперечно скасувати

МиколаГість (гість)
12.12.2016 15:45
Зображення користувача МиколаГість.

Беззаперечно скасувати повністю

Скасувати однозначно и забыть

Орест (гість)
12.12.2016 15:44
Зображення користувача Орест.

Скасувати однозначно и забыть это понятие -"депутатська недоторканність "

Зображення користувача Гість

Гість
12.12.2016 15:44
Зображення користувача Гість.

Зображення користувача Гість 5.

Депутатську недоторканність треба скасувати повністю і спровадить смертну кару усім гос посадовцям.

Снять неприкосновенность и

ГістьПетя (гість)
12.12.2016 15:43
Зображення користувача ГістьПетя.

Снять неприкосновенность и увеличить ответственность депутатов

Ви дуже емоційно і

Людмила_40 (гість)
12.12.2016 15:43
Зображення користувача Людмила_40.

Ви дуже емоційно і нераціонально реагуєте на цю новину. Так, народний депутат немає права когось бити, тим паче працівника СБУ, але це не привід позбавляти недоторканності всіх. Це дійсно може призвести до того, що їх будуть переслідувати, а опозиція, яка й без того слабенька, зникне зовсім під страхом і пресом влади!

А хто тоді безкарно буде

Микита (гість)
12.12.2016 15:42
Зображення користувача Микита.

А хто тоді безкарно буде давати пенділів сбушникам?

Однозначно скасуати!

Гість2 (гість)
12.12.2016 15:41
Зображення користувача Гість2.

Однозначно скасуати!

Юрко написав: треба скасувати

л (гість)
12.12.2016 15:40
Зображення користувача л.
Юрко написав:

треба скасувати повністю

Яка може бути недоторканість

НедотИркані (гість)
12.12.2016 15:40
Зображення користувача НедотИркані.

Яка може бути недоторканість при явно кримінальному злочині?! В нас не 1938 рік, в країні є суди, прокуратура, є свобода слова. Які політичні переслідування можливі в таких умовах? І скількі ще "недоторкані" будуть безкарно чинити відвертий кримінал?

И ЧТО? накужут ли этого

в.ф.Я (гість)
12.12.2016 15:39
Зображення користувача в.ф.Я.

И ЧТО? накужут ли этого нардепа? Сомневаюсь!!!

зняти повністю.Нехай

Гість Бідний (гість)
12.12.2016 15:38
Зображення користувача Гість Бідний.

зняти повністю.Нехай відповідають за свої вчинки по повній програмі. І конфіскувати незаконне майн

ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!! НАШИ

В топку! (гість)
12.12.2016 15:38
Зображення користувача В топку!.

ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!! НАШИ ПОЛИТИКИ - ЭТО ДНИЩЕ!

Депутатську недоторканність

Гійфяцічсть (гість)
12.12.2016 15:38
Зображення користувача Гійфяцічсть.

Депутатську недоторканність треба скасувати повністю, або обмежити її. під час роботи в сесійному залі нехай має недоторканість.

Депутатську недоторканність

Гість 5 (гість)
12.12.2016 15:37
Зображення користувача Гість 5.

Депутатську недоторканність треба скасувати повністю

Скасувати повністю.Це треба

Serge (гість)
12.12.2016 15:37
Зображення користувача Serge.

Скасувати повністю.Це треба було зробити вже давно.

Скасувати повністю. Хто такі

незнакомка (гість)
12.12.2016 15:36
Зображення користувача незнакомка.

Скасувати повністю. Хто такі нардні депутати? Менеджери на службі у народу! Ось нехай і служать для НАРОДУ, а не для своєї кишені.

Недоторкані тільки- діючий

Леонід (гість)
12.12.2016 15:36
Зображення користувача Леонід.

Недоторкані тільки- діючий президент, діючий голова ВР, діючий прем"єр, всі інші - доторканність зняти і терміново.

Скасувати

Mikhail (гість)
12.12.2016 15:36
Зображення користувача Mikhail.

Скасувати

треба спочатку отхерачить

олександр полтава (гість)
12.12.2016 15:36
Зображення користувача олександр полтава.

треба спочатку отхерачить нардепа, а все инше - потим...

Мда, они бы еще министров

В шоке_Я (гість)
12.12.2016 15:35
Зображення користувача В шоке_Я.

Мда, они бы еще министров били. Президента. Доколе будет этот беспредел? А до того момента пока они будуь неприкосновенны

Депутатську недоторканість

Гість Володимир (гість)
12.12.2016 15:35
Зображення користувача Гість Володимир.

Депутатську недоторканість потрібно скасувати повністю і тоді хай вони попробують як бути простим громадяннином України

Як мінімум - обмежити! Від

Гість 4 (гість)
12.12.2016 15:35
Зображення користувача Гість 4.

Як мінімум - обмежити! Від своєї недоторканості вони перетворюються на виродків, які плямують гідність народу!

треба скасувати повністю

Юрко (гість)
12.12.2016 15:32
Зображення користувача Юрко.

треба скасувати повністю

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