Глава СНБО Турчинов и бойцы АТО предлагают ввести блокаду Донбасса. ВИДЕО

Во время войны любая торговля между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР – недопустима! В этом убежден председатель СНБО Александр Турчинов. Кроме того, с подобным заявлением выступили ветераны батальонов Айдар и Донбасс. Они пообещали перекрыть все транспортные сообщения по которым перевозят товары на территории псевдореспублик. В свою очередь многие чиновники, политики, общественные деятели идею блокады Донбасса – не поддерживают! Мол, на этих территориях остаются люди, наши люди, и нельзя бросать их на произвол судьбы!