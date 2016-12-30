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Ольга Мельник
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Ольга Мельник

Глава СНБО Турчинов и бойцы АТО предлагают ввести блокаду Донбасса. ВИДЕО

30.12.2016
Переглядів: 2737 Коментарів: 9

Во время войны любая торговля между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР – недопустима! В этом убежден председатель СНБО Александр Турчинов. Кроме того, с подобным заявлением выступили ветераны батальонов Айдар и Донбасс. Они пообещали перекрыть все транспортные сообщения по которым перевозят товары на территории псевдореспублик. В свою очередь многие чиновники, политики, общественные деятели идею блокады Донбасса – не поддерживают! Мол, на этих территориях остаются люди, наши люди, и нельзя бросать их на произвол судьбы!

А поддерживаете ли вы идею блокады Донбасса? 

С одной стороны, какая-либо торговля с оккупированными территориями, действительно, недопустима!
С другой стороны, в результате блокады могут пострадать люди, граждане Украины, которые сейчас живут на временно неподконтрольных Украине территориях.

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Коментарі (9)

пока не уничтожим физически

Степан (гість)
03.01.2017 23:06
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пока не уничтожим физически олигархов и их семьи, ничего хорошего Украине не светит. все знают, что делает ахметов, медведчук, пинчук, порошенко, коломойский и всё нормально? Им наплевать на жизни украинцев, защищающих свою страну. Они продолжают финансирование сепаратизма - торговля, выплата соц.пособий. Просто тупо наживаются на войне, а с украинцев дерут три шкуры.

А какой вопрос решит блокада?

З окупації (гість)
03.01.2017 22:58
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А какой вопрос решит блокада? Вона закончится?Якщо так,то я За!-протримаймося,тіки б скоріше!

Росіяни Ленінграду не

мишко далекий (гість)
03.01.2017 22:43
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Росіяни Ленінграду не зраджували Росії, не закликали німецьку армію до Леніграду-тож "тамперика"манипулює життєвими фактами.Жителі Ленінграду за мовою і релігією були монолітним суспільством.
З Добасом ситуація інша.
Офіційно Україна має 1,7 млн переселенців, з яких лише 25% мають бажання повернутися. Чому не хочуть повертатися інші? Бо вони є представниками українського етносу, а це загроза для їх життя за умови повернення і проживання на цих територіях.
Йдеться про етноцид – знищення на цій території українців за етнічною ознакою. На тимчасово окупованих територіях залишилося практично монолітне поле, як у мовному, так і в релігійному просторі. Тому питання реінтеграції цих регіонів дуже дискусійне. Складно буде інтегрувати тих, хто залишився, адже в основному це носії так званого "руского міра". Не все так просто і не варто говорити, що це такі ж наші співгромадяни. Все українське там вже вирізане до сьомого коліна. Коли ми будемо реінтегровувати ці регіони, а вони волатимуть, що "Росія наш брат", то постане питання – наскільки нам це потрібно? 85% україців не вірить, що Росія виведе свої війська з Донбасу,бо ж немає ні одного доказу цього наміру.Є намагання знову підло, по російськи, обдурити -це вже російська метальність.Тож потріно дуже жостко обмежити кількість і тип товарів,які перевозяться на окуповану територію.Ми, УКРАЇНЦІ, на відміну від жителів Донбасу, не хотіли воювати.Але саме жителі отого монолітного поля, як у мовному так і релігіному просторі,накликали цю підлу російську війну у надії, що "руский мир" принесе їм "счастье и благосостояние и освободит их от бандеровцев".
А найкращі СИНИ УКРАЇНИ гинуть на цій війні, захищаючи мирний УКРАЇНСЬКИЙ народ від звірячого оскалу отого "руского мира",щоб цей божевільний озвірілий "руский мир"не прийшов в український дім--

Відзначив щойно двадцять два,
Позаду – служба, рік навчання…
Не вірив у казки, дива,
І знав: війна – то є знущання…

Знав, що Донбас уже горить,
А рідну землю ворог топче,
І часто сам себе корив,
І опускав великі очі.

Удома ж мама й менший брат –
Для них він захист і підмога –
Тепер він мусив вибирать:
Вони, чи на війну дорога?

Він вибрав схід, де «градів» шквал
Місив людей і кров з землею…
Й раділа здалеку Москва,
І плакав грунт, подібний глею.

Тут хлопець вперто воював
За УКРАЇНУ, МАТІР, БРАТА…
Що бій – дорослішим ставав,
Старався ворога скарати.

Й дзвінком нечасто турбував
Тай був він не багатослівний:
Живий, здоровий… Забував
Лишень про поголос суспільний.

Матуся й брат щоніч, щодень
Молились Богові й чекали,
Коли вже миру день гряде.
Й сльоза, непрохана, стікала…

Та раптом залпом Іловайськ
В життя ввірвався українське,
Армагеддоном він здававсь
Для нашого у серпні війська.

І материнське серце враз
Відчуло біль – сигнал то лиха:
«Хай буде проклятий Донбас!
В нас Україна й так велика.»

Не забарилася і вість:
«Героєм син Ваш був… Немає…»
Забракло матінці і сліз…
За руку меншого тримає…

А далі – пошуки: дзвінки,
Фейсбук, і морги, і папери…
Не місяці, здалось, – роки…
Зима лягла. І сніг, мов перли…

Та тіла сина не було
Ніде… Це тішило надію…
Його чекало все село…
І через рік, якраз в неділю,

Прибув додому воїн-син,
Худий і змучений, беззубий…
Малий синок заголосив:
«Я знав: війна його не згубить!..»

І мати плакала… без слів –
Не вірила й очам власним –
І сльози капали рясні.
Тепер їй сонечко не згасне…

Він у полоні був цей час,
Позбувся там зубів, двох ребер…
Знав він зсередини Донбас…
«Та УКРАЇНУ захищати треба.

не только блокада а и

берияГість (гість)
03.01.2017 22:30
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не только блокада а и широкомасштабное наступление.до полного разгрома.правда непонятно кто этого добьется первым.

Хто за Україну, той давно

Николай Шерстюк (гість)
03.01.2017 22:21
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Хто за Україну, той давно покинув донбас. А цих блокувати і нехай себе "кормят".Кричали "Путин памаги" то нехай і допомагає!!!

Не хочуть блокади то нехай

Гість віктор (гість)
03.01.2017 22:20
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Не хочуть блокади то нехай самі гонють акупанта з України ! І буде у них все як було ' ситно і мирно!

Цілком підтримую.

Galyna (гість)
03.01.2017 22:15
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Цілком підтримую.

Ви що, звичайно ні! Це ж

Гість тамрико (гість)
02.01.2017 14:42
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Ви що, звичайно ні! Це ж злочин! Не мало вам блокади Ленінграду!Той, хто це пропонує - не має розуму! Жах!

Підтримую. Це треба було

Підтримую_на_100% (гість)
31.12.2016 11:19
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Підтримую. Це треба було зробити раніше.

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