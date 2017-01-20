Зображення користувача Олександр Васильєв.
Олександр Васильєв
Журналіст "Магнолії-ТВ"
Мої сюжети
vasiliev@magnolia-tv.com
78
Олександр Васильєв

Легализация оружия. Нужно ли дать право украинцам вооружиться? ВИДЕО

20.01.2017
Переглядів: 2003 Коментарів: 28

Скандал с наградным оружием от министра МВД Украины, а также инцидент с Сергеем Пашинским, который выстрелил в мужчину, в очередной раз заострил внимание общества на крайне неоднозначном вопросе о легализации огнестрельного оружия в Украине для всех граждан. Нужно ли дать право украинцам на вооруженную защиту?

А как думаете вы?

- Нужно ли легализовать огнестрельное оружие в Украине? Купите ли вы себе пистолет, если будет разрешено, или вы считаете, что украинское общество еще не готово владеть оружием и все это закончится трагедиями и перестрелками…!? 

Прокомментируйте пожалуйста. 

Опитування

Якщо міністр МВС роздаровує зброю можновладцям, то чи варто легалізувати її для всіх громадян?

Варіанти

Поділіться:

Прокоментуй цей запис!

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
15 + 5 =
Розв'яжіть цю просту задачку і введіть відповідь. Наприклад, для 1+3 введіть 4.
Коментарі (28)

skachat torrent albom 9

Tealay (гість)
27.01.2017 00:28
Зображення користувача Tealay.

skachat torrent albom 9 gramm
skachat direkt h 11 s oficialnogo sayta
multiki dlya dіtey skachati
leps poet s dochkoy skachat
skachat ami bios configuration program
skachat gta 5 na nout
skachat fentezi filmy na telefon
uchebnik dlya studentov gorno-geologicheskih specialnostey vuzov skachat
supreme commander 2 mody na yunity skachat rutor
skachat pesnyu ya mogu kamen s dushi tvoey snyat
yandexmaps.apk skachat

lesha soldat skachat

Velototo (гість)
27.01.2017 00:18
Зображення користувача Velototo.

lesha soldat skachat torrent
skachat muziku na zaycev.ru
filippa gregori skachat besplatno epub
skachat flesh uskoritel
skachat shablon kak
skachat emulyator dlya gba
skachat taby evanescence
skachat microsoft sticky notes
andrey belyanin seriya granichary skachat besplatno
skachat film volf messing videvshiy skvoz vremya cherez torrent
samouchiteli skachat besplatno txt
razgadka 1937 goda prestuplenie veka ili spasenie strany skachat
skachat besplatno bez registracii bez sms windows 7
vin32 skachat besplatno

skachat oficialnuyu proshivku

Eretmego (гість)
27.01.2017 00:09
Зображення користувача Eretmego.

skachat oficialnuyu proshivku dlya ipod touch
perestan perezhivat nachni zhit skachat besplatno
skachat video milen farmer
skachat dlya android photo editor
skachat faststone capture 8.0
igra beguschiy po lezviyu skachat torrent
skachat besplatno progu na tdp4
skachat osobo opasnye cherez torrent
skachat torrent konstantin 1 sezon 8 seriya
francuzskiy dlya nachinayuschih skachat cherez torrent
o lyudyah i myshah spektakl skachat
put chernogo stalkera skachat
anna berseneva skachat besplatno epub
zayavlenie na zagranpasport novogo obrazca v formate word skachat
skachat igru kak dostat soseda 2015 goda

video zhivaya stal

Ownent (гість)
26.01.2017 23:59
Зображення користувача Ownent.

video zhivaya stal skachat
skachat severnoe siyanie v skayrim
skachat programmu besplatno pencil
skachat video proigryvatel vse formaty
skachat besplatno maynkraft 1.9 na android
skachat obrazom igrushki
skachat torrent pro bezdorozhe
skachat programmu megafon internet dlya modema 4g m100-4
skachat progu pricheska besplatno
skachat igru super mario bratya
skachat plagin clanwar dlya minecraft 1.5.2
simfoniya bibleyskaya skachat
moya blagorodnaya lyubov 2015 skachat

skachat skiny dlya servera

ambuts (гість)
26.01.2017 23:49
Зображення користувача ambuts.

skachat skiny dlya servera jail
akademiya vampirov kniga 7 skachat dos
sheriff zx 1060 instrukciya skachat
skachat remark tri tovarischa v formate fb2 besplatno
skachat besplatno mamino serdce maminy ruki
igry dlya samsung gt-s6102 galaxy y duos skachat
skachat heroes 3.5 mecha i magii
skachat programmu dlya skachivaniya filmov v torrente
skachat stalker besplatno bez sms i registracii
deklaraciya po nalogu s oborota skachat

skachat chit dlya igry na

Endact (гість)
26.01.2017 23:39
Зображення користувача Endact.

skachat chit dlya igry na pk
skachat muzyku s vk na tel besplatno
magix samplitude pro x skachat besplatno
geraldicheskie elementy skachat besplatno
audioskazki skachat dlya android
harlamov i batrutdinov 2015 skachat torrent
hronіki rіdіka 3 skachat torrent
povest o ferme-na-holme skachat
remontantnaya malina kazakov skachat
chitaylik 4 klas skachati
skachat mod dlya total war rome 2
dominations igra na pk skachat
skachat tureckiy serial priliv vse sezony
skachat filmy besplatno cherez treker

osnovy bezopasnosti

Aretly (гість)
26.01.2017 23:29
Зображення користувача Aretly.

osnovy bezopasnosti zhiznedeyatelnosti uchebnik 11 klass skachat besplatno
kak skachat igry na android s kompyutera i ustanovit
pavel nilin vpervye zamuzhem skachat besplatno
na kakom sayte mozhno skachat knigi dlya aypada
counter strike 1.6 s boty skachat torrent
skachat skiny dlya ks 1.6 ak 47
put treydera skachat knigu
fifa 12 fnl 12 skachat patch
brauzer skachat dragon
ot ulybki stanet den svetley skachat pesnyu
skachat grand theft auto 5 zs
d obine istoriya reformacii skachat besplatno
skachat programmu diktofon na pk

skachat mod radio na fs

nervaf (гість)
26.01.2017 23:19
Зображення користувача nervaf.

skachat mod radio na fs 2015
jet car stunts ios skachat
skachat muzyka dan balan domoy
skachat film legkie dengi 2014 cherez torrent besplatno
skachat programmy na telefon s2-00
skachat igru draki na dvoih v gravitacii
sergey nosov skachat tht
skachat besplatno d3dx9 43 dll
kak skachat s doyki som
igry dlya devochek stroit doma i komnaty skachat
skachat mikrosoft ofise 2007

ze forest igrat

nigTenda (гість)
26.01.2017 23:06
Зображення користувача nigTenda.

ze forest igrat skachat
skachat gorko v hd kachestve besplatno
skachat simulyator makdonaldsa cherez torrent bez registracii
skachat proshivku soni pleysteyshen 3 versiya 3.55
stas mihaylov slushat i skachat besplatno i bez registracii
skachat tihiy don 2006 cherez torrent besplatno v horoshem kachestve
linux mint virtualbox skachat
skachat besplatno nalogovuyu kartochku 1 ndfl
millery film skachat
skachat igry na android fly like a bird
osvobozhdenie ot obidy audiotrening skachat

skachat programmu

invofe (гість)
26.01.2017 22:56
Зображення користувача invofe.

skachat programmu fotografirovatsya na vebku
igra snezhok skachat torrent
kniga o mimike i zhestah cheloveka skachat besplatno
dzh. li b. uer. trehmernaya grafika i animaciya skachat
manga moy princ skachat
samoocenka trening skachat
adanali russkaya ozvuchka skachat
vk skachat s gugl pley
skachat drayver physx dlya windows 7 64 bit
nero 7 ultra skachat besplatno

skachat pesnyu pervoe

salualse (гість)
26.01.2017 22:48
Зображення користувача salualse.

skachat pesnyu pervoe svidanie domashnee zadanie
skachat interny 132 seriya cherez torrent
skachat programmu microsoft excel 2007 besplatno na russkom torrent
directx 11 skachat dlya xp x64 besplatno
camera+ skachat besplatno na ayfon
pinnacle studio 17 skachat torrent bez registracii
skachat test excel otvetami
style studio css editor skachat
skachat besplatno dokument doc
skachat pourochnye plany obschestvoznanie kravchenko
skachat progu pivot
skachat igru killer na planshet
protokoly zaochnogo golosovaniya v mkd skachat

smotret parizh gorod mertvyh

Cesplods (гість)
26.01.2017 22:33
Зображення користувача Cesplods.

smotret parizh gorod mertvyh skachat torrent
azbuka buhgaltera na usn skachat besplatno
starship troopers 3 igra skachat torrent
skachat knigu spiral andrey lazarchuk
skachat film krug boli torrentom
uchebnik lvovoy po russkomu yazyku 5 klass skachat besplatno
skachat maynkraft 1.3.2 skiny
skachat na android vyzovy kak na ayfone
skachat kartinki novie
skachat besplatno dogovor bezvozmezdnogo polzovaniya avtomobilem
kartinki prirody 1920h1080 skachat
poly bridge skachat rutor
skachat drayver lge android phone dlya lg 400
gde skachat igry na kompyuter bezopasno
skachat havok dlya igr

skachat plants vs zombies

peessnut (гість)
26.01.2017 22:23
Зображення користувача peessnut.

skachat plants vs zombies novaya versiya
albina kazakmurzaeva skachat vse pesni
biznes kard skachat besplatno
skachat minekraft poslednyaya versiya na russkom
fiksiki skachat besplatno dlya ipad
oblivion vse chasti skachat
skachat igru worms kompyuter
utomlennye solncem 2 chast 1 skachat torrent
skachat multik drakonchik tilli cherez torrent
skachat programmu adobe akrobat pro

skachat bibliotechnye

Eremtymn (гість)
26.01.2017 22:14
Зображення користувача Eremtymn.

skachat bibliotechnye elementy dlya 16 arhikada
skachat programmu wireless wifi
intel skachat besplatno cherez torrent
lg kp500 drayver skachat besplatno
standart ipma skachat
skachat kryak dlya ofisa 2013
skachat chit skvoz steny na blokadu
film uskorenie skachat torrent besplatno
madona skachat video
schet blank skachat garant
skachat multiki i
graf monte kristo knigi skachat besplatno
skachat kartu dlya diamond rp s kvadratami
skachat iso crash dlya psx

socialno-kulturnaya

unulge (гість)
26.01.2017 22:03
Зображення користувача unulge.

socialno-kulturnaya deyatelnost skachat knigi
slovar skachat besplatno bez
pesnya mamma mia skachat besplatno
skachat besplatno sbornik stihov omara hayyama
skachat mod na resursy company of heroes
normy gto dlya shkolnikov tablica skachat besplatno
gsdx 0.1.15 skachat torrent
skachat vh+aim dlya ks 1.6 cherez torrent
spravka po forme banka gazprom 2015 skachat
van pis polnometrazhki skachat torrent
skachati knigu garrі potter і orden fenіksa

Однозначно да.

Пересувний гпрмадянин (гість)
26.01.2017 22:01
Зображення користувача Пересувний гпрмадянин.

Однозначно да.

film zhestokost 1959 skachat

excisa (гість)
26.01.2017 21:51
Зображення користувача excisa.

film zhestokost 1959 skachat torrent
skachat reshebnik besplatno lysenko
dvutavr sto aschm 20-93 sortament skachat
mashina vremeni v letnem parke zima skachat
tolko dlya tvoih glaz skachat torrent
skachat besplatno bmwhat
skachat nexus dlya programmy fl studio 10
cs source online skachat torrent
serebryanye konki skachat igru torrent
skachat luchshie igry na android 4.0.4 besplatno
skachat retriku 2.7 besplatno
shablony priglasheniy na den rozhdeniya dlya malchikov skachat
11 minut skachat knigu na android
pourochnye razrabotki k umk biboletova 8 klass skachat
osvobozhdenie skachat torrent v horoshem kachestve

Потому эти твари и не

Харкiв (гість)
26.01.2017 21:21
Зображення користувача Харкiв.

Потому эти твари и не разрешают всем владеть, что это оружие в первую очередь будет обращено против них. У каждого автовладельца были случаи, когда твари на джипах, а чаще всего по скотски и безнаказанно себя ведут именно мусорские и прокурорские ублюдки и члены их семей, вытворяют на дороге "чудеса", затем пытаются напасть, проникнуть в автомобиль "жертвы", повредить имущество и пр. безнаказанные действия, так вот с таким я сталкивался, а вот с обычной преступеостью, ограблением или проникновением с угрозой жизни от классических преступников, не сталкивался никогда, они "работаю" професионально и стараются "работать" без жертв. Вобщем оружие нужно, чтоб менты и прочие дармоеды априори знали, что за любую агрессию могут получить пулю в лоб.

если "государство" не может

Гістьпролетарий (гість)
26.01.2017 08:58
Зображення користувача Гістьпролетарий.

если "государство" не может защищать своего пересичного, то тогда он должен сам защитить себя...что тут сопли размазывать по хлебалке, и тогда бы этот бандит-пашинский, вряд бы начал бы стрельбу..

Короткоствольна зброя

ПАТРІОТ (гість)
26.01.2017 00:05
Зображення користувача ПАТРІОТ.

Короткоствольна зброя необхідна кожному здоровому на голову громадянину України для захисту себе, своєї сімї, приватної власності своєї. Ціна доступна на зброю і оформлення документів. Тільки документи не за космічні ціни,як в даний час. Що до нагородної-на їхній вулиці свято. Нагородження проходив у Сапожнікова-прийшлось відмовитись при таких ... .

Легализовать.У всех должно

Арсен (гість)
25.01.2017 20:32
Зображення користувача Арсен.

Легализовать.У всех должно быть право на самозащиту.Ведь у нас не могут справиться даже с мажорами и пьяницами за рулем.

Питання про право мати зброю

Микола Детюк (гість)
24.01.2017 00:44
Зображення користувача Микола Детюк.

Питання про право мати зброю для захисту ніколи б не виникло якби громадянин був захищений державою, її правоохоронною СИСТЕМОЮ.

ОБОВЯЗКОВО!!! Вільні люди

Микола Детюк (гість)
23.01.2017 22:20
Зображення користувача Микола Детюк.

ОБОВЯЗКОВО!!! Вільні люди мають право на зброю. Злочинці не питають а озброюються. Порядні і законослухняні громадяни перед цією гопотою беззбройні. Там де громадяни мають право на захист там значно менше злочинів, там де при владі злочинці там і бояться дати право на зброю для захисту чесним громадянам.

в стране бандитизм и

Гість вася (гість)
23.01.2017 20:49
Зображення користувача Гість вася.

в стране бандитизм и защититься просто нечем!!!!Бандиты вооружены а простому украинцу остается только махать библией!!!

Обязательно нужно

Змей Дмитрий (гість)
23.01.2017 17:00
Зображення користувача Змей Дмитрий .

Обязательно нужно легализировать оружие. Что бы такие пи дара сы как Пашинский, прикрываясь депутатской неприкосновеннотью и наградным пистолетом, размахивали и угрожали простым гражданам чувствуя свою безнаказанность и превосходство. Вот тогда и посмотрим как быстро кончится этот беспредел властьимущих. Конечно все граждане должны иметь право на адекватную самозащиту. Должен быть закон который должен строго регламентировать приобретение и применение оружия.

Питання значно ширше: "А чи

Сергій М (гість)
21.01.2017 15:09
Зображення користувача Сергій М.

Питання значно ширше: "А чи має право громадянин цієї країни на самозахист?!!"

Разрешить приобретение оружия

ГАлексанлрість (гість)
20.01.2017 20:28
Зображення користувача ГАлексанлрість.

Разрешить приобретение оружия гражданам.У криминалитета и законотворцив оно и так имеется.Но не создавать из этого очередную кормушку.

А чим ми гірші ніж європейці

ЗА (гість)
20.01.2017 13:54
Зображення користувача ЗА.

А чим ми гірші ніж європейці чи молдавани? У них зброя є і все гаразд! Розмови, що в нас мєнталітєт нє тот, то все чєпуха і маніпуляція!

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
Михайло Чаплига
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?
13.01.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

До Верховної Ради було подано одразу три так званих мовних законопроекти. Чи на часі зараз піднімати мовне питання?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.