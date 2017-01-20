Легализация оружия. Нужно ли дать право украинцам вооружиться? ВИДЕО

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Скандал с наградным оружием от министра МВД Украины, а также инцидент с Сергеем Пашинским, который выстрелил в мужчину, в очередной раз заострил внимание общества на крайне неоднозначном вопросе о легализации огнестрельного оружия в Украине для всех граждан. Нужно ли дать право украинцам на вооруженную защиту?

А как думаете вы?

- Нужно ли легализовать огнестрельное оружие в Украине? Купите ли вы себе пистолет, если будет разрешено, или вы считаете, что украинское общество еще не готово владеть оружием и все это закончится трагедиями и перестрелками…!?

Прокомментируйте пожалуйста.