Заборону телеканалу Дождь в Україні вже називають цензурою! ВІДЕО

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Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила телеканал «Дождь» в Україні. У Нацраді пояснюють, демонстрація телеканалом карт, на яких Крим позначений, як територія Російської Федерації, - це грубе порушення українського законодавства і посягання на територіальну цілісність України. В свою чергу ряд міжнародних правозахисних організацій виступили з категоричним осудом такої заборони, мовляв, це порушення свободи слова і цензура.

А як вважаєте ви, чи потрібно було забороняти російський телеканал Дождь в Україні за те, що вони в сюжетеі продемонстрували карту, де Крим є частиною Росії!? Чи, все ж таки, це порушення права на свободу слова і цензура?

Прокоментуйте будь-ласка.