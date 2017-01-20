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Наталя Волосова
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Наталя Волосова

Заборону телеканалу Дождь в Україні вже називають цензурою! ВІДЕО

20.01.2017
Переглядів: 1356 Коментарів: 11

Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила телеканал «Дождь» в Україні. У Нацраді пояснюють, демонстрація телеканалом карт, на яких Крим позначений, як територія Російської Федерації, - це грубе порушення українського законодавства і посягання на територіальну цілісність України. В свою чергу ряд міжнародних правозахисних організацій виступили з категоричним осудом такої заборони, мовляв, це порушення свободи слова і цензура.

А як вважаєте ви, чи потрібно було забороняти російський телеканал Дождь в Україні за те, що вони в сюжетеі продемонстрували карту, де Крим є частиною Росії!? Чи, все ж таки, це порушення права на свободу слова і цензура? 

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В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Чи підтримуєте ви таке рішення?

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Коментарі (11)

Сьогоднішні жорстокі життєві

мишко далекий (гість)
29.01.2017 23:34
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Сьогоднішні жорстокі життєві реалії доказують українцям про про те, що УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ потрібно повністю заборонити російські теле-радіо канали на Українській землі, щоб обезпечити український люд від підлої хамської брехні російського народу відносно нашої української історії , відносно наших українських національних героїв.Потрібно знищити всю російську літературу про українську історію ,тому що це злочинна брехня, якою російський народ століттями старався знищити нашу ІСТОРІЮ-а історія, це ПАМЯТЬ НАРОДУ.Тому сьогодні тим УКРАЇНЦЯМ ,які не знають справжньої ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ і тим, які повірили у підлу російську брехню-є одна порада--спаліть російські книжки, по яких вас вчили російські окупанти, а вивчайте справжню УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ, написану українськими істориками і письменниками.Бо ж ось з відкритих тепер іноземних джерел дізнаємось справжню ПРАВДУ-справжню ІСТОРИЧНУ ПРАВДУ--про нашук історію про наших ГЕРОЇВ -славну ІСТОРІЮ організації полумяних патрітів українського народу- ОУН-УПА -

Які і БОГУ і НАРОДУ поклялись:
Що" УКРАЇНА буде як ДЕРЖАВА !!!"

http://glavnoe.ua/news/n297177

То ж наше ЖИТТЄВЕ ЗАВДАННЯ--навіки розірвати близькі відносини брехливим жорстоким чужоземцем російським народом-москалем-

У москаля лились в єдине кров там фінська
І дикість, не проста, – азійська,
Котрі не кличуть сіять, жать,
А грабувати і вбивать.

Азійську дикість Чингісхана
І Грозного – царя Івана
Кацапська об’єднала кров
І знищила до тла любов.

І людям стало невідомо,
Як жити любо-мирно вдома,
Родину й землю берегти,
Бо ж звикли лиш чуже гребти.

Назвавшись хитро нам «братами»,
Насправді хижими китами
Були й ковтали ціляком,
Хто гордим був чи смільчаком.

Азійська кров, підступна, мстива,
До нас, слов’ян, немилостива,
Тож москалі нас запрягли
Й «раби» змінили на «хохли»,

І опинивсь народ, великий,
У пазурах страшного лиха,
А впившись ним донесхочу,
Сказав «доволі!», бо відчув

Уже в собі достатньо сили,
Щоби не гнутись, не просити
Щоби в Москви своє ж добро.
Й радів із того наш Дніпро,

Що врешті стали незалежні,
Вже досить годувати лежнів,
Пора для себе хліб ростить.
Москва ж не хоче відпустить.

Та й заходилась нас ділити
На Схід і Захід, щоб спалити
ІДЕЮ й ВІРУ у СВЯТЕ,
Що інше є життя – не те,

Що і земля, й народ – єдині,
Що вільно має жить людина,
Для себе тільки працювать,
Це не високі є слова,

Народом нас щоб величали,
Щоб МОВА РІДНА зазвучала.
Коли ж Москві сказали «ні!»,
Тоді рішила у війні

Втопити нас. Кремлівська влада
Послала із Чечні півгадів,
З Тамбова, Пскова дикарів.
Забрали Крим. Донбас горів…

З оскалом звіра нас вбивали,
Передихнути не давали,
Карали лиш за те, що ми
ВІЛЬНОГО ДУХУ є людьми.

Запам’ятай,москальська зграє,
Не панувать тобі над краєм,
Де ВІЛЬНІ ЛЮДИ і Дніпро,
Імперське знищимо тавро,

Не ті ми вже хохли, наївні –
Ми УКРАЇНЦІ УКРАЇНИ,
Звелів Господь нам довго жить
І ВОЛЕЮ своєю, дорожить!.

Коли комуністична Росія у

мишко далекий (гість)
29.01.2017 19:11
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Коли комуністична Росія у 1932-33 роках вбивала голодомором 10 мільйонів невинних українців(із них 4,5 мільйонів українських дітей),російькі газети і радіо захлинались у садистській брехні про щасливе і заможне життя.Захлинався в брехні і,жид по національності, кореспондент "Нью-Йорк Таймсу",Уолтер Дюранті який ,по собачому, вірно служив кровавому вбивцю-бандиту Сталіну,який організував цей голодомор-геноцид УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.Вся російська пропогандиська система-радіо- телеканали, преса з божеліьною слюною на вустах обріхували національно визвольну боротьбу полумяних патіотів-УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ воїнів УПА,так як і сьогодні російські радіо-телеканали з піною на вустах брешуть про український народ.Про це мовчать "Freedom House" і "Amnesty International"

Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Мовчала Європа і тоді,коли у 1929-39 роках поляки проводили акти пацифікації проти українського населення в Галичині,мовчала Європа, коли поляки позакривали всі українські школи і навідь церкви.А коли українські патріоти знищили злочинців Собеського, Ператського за ці злочинні дії проти УКРАЇНЦІВ,Європа в унісон з москалями завила про український націоналізм.Але саме після цих правдивих покарань злочинців-Собеського і Ператського поляки дозволили відкривати українські школи, українські гуртки"Просвіта". Ось життєвий приклад як українські патріоти захищали свою українську мову і імена цих патріотів-бандерівців залишаться у памяті українського народу як і залищаться імена УКРАЇНЦІВ -полумяних патріотів,
які поклали своє життя захищаючи СВОЮ МОЛОДУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ від оскаженілого віковічного ворога-від російського народу-окупанта

Спустилась ніч в зимовім оксамиті,
Морозний доторк обпікав лице,
Місячним сяйвом лиш тіла сповиті,
На тій землі, де ворог не пройде.

Та він пройшов, у тім нерівнім бою-
Кровавий клапоть обгорілої землі,
Маленькі Крути Бог забрав з собою
У тих життях, що в пам'яті живі.

У тих життях, що квітнуть волошками,
У тих очах, де неба вся блакить,
Оскаженілими, роздерті псами,
Застигнуть, змовкнуть в вічну мить.

Земля стогнала в тім, нерівнім бою,
Лягали хлопці, мов покошені степи,
Стогнала рідна під святою кров'ю,
Кров'ю, що захлинались вороги.

Минув вже час, зарубцювались рани,
Лиш спогади лишились назавжди,
Та знов у небо відчинились брами,
Знов топчуть землю люті вороги.

І знов пролита кров дітей, невинна,
Знов Крути нам повторює війна,
О Господи! У чім Вкраїна винна?
Скажи, мій Боже, в чім її вина?

Та винна в усьому тому російська москальня

Дякую тобі МИШКО

Ростислав (гість)
28.01.2017 01:37
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Дякую тобі МИШКО ДАЛЕКИЙ!!!!!
Це слова справжнього патріота України!
Це думки і голос УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, його серця і душі!
Справжні УКРАЇНЦІ прочитавши це згадайте що Ви КОЗАЦЬКОГО роду і подумайте що Ви бажаєте своїм дітям в майбутньому.
А ті що думають що вони УКРАЇНЦІ прочитавши це передивіться своє ставлення до УКРАЇНИ та його НАРОДУ.
Хто з нами - будуймо НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
А хто не згідний… то поки безвізовий режим їдьте до свого «старшого брата».

Українці повинні зрозуміти

мишко далекий (гість)
27.01.2017 20:51
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Українці повинні зрозуміти святу правду--ми не зможемо побудувати САМОСТІЙНУ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ -державу УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, якщо ми повністю не розірвемо дипломатичні (потрібно встановити жорстокий візовий режим)культурні--повністю заборонити теле- радіо іінші інформаційні канали російського народу , який підло збройно напав на мирний український народ тому, що всі його теле і радіо канали -це його засоби інформаційної війни.То ж не дивина, що росіяни завили вовчим воєм на закриття їхнього засобу інформаційної війни-"Дождь".Коли українці заявляють про потребу жорсткого візового режиму з російською федерацією, то росіяни кричуть--"у Росії працюють біля 3 мільйонів українців".А чого не виєте вовком, що для цих 3 мільйонів українців у Росії немає ні одного українськомовного теле- радіо каналу ????? Те ж саме питапння до міжнародних правозахистних організацій "Freedom House" і "Amnesty International",які заявили ,що закриття в Україні російського ворожого каналу "Дождь"-це цензура.А ви чого взяли "очі у Сірка"і не побачили, що у Росії для 3ох мільйонів українців немає ні одного україномовного теле-радіо каналу ??? Українці Західної України все життя попереджували що росіяни підуть війною на НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ ,але їхні Східні-брати -Україці не могли повірити у це--бо ж вірили у" росийское братство",так щоденно впихуване у мозги українцїв через російські теле-радіо канали.І ось ця підла кроваава війна російського народу зірвала фальшиву пелену брехні з очей і з розуму Українців

Чи ж знав же,ти, НАРОДЕ УКРАЇНСЬКИЙ,
Що, як столліття перетне рубіж
Народ російський, як садист, так підло і цинічно
Тобі у плечі встромить свій кровавий російський ніж ???

Ця підла російська війна навіки створила між мирним УКЇНСЬКИМ народом і жорстоким кровожадним російсьим народом -прірву,яка запонена невинними трупами українців і залита кров"ю українського народу

Стояла ніч, глибока і… німа.
У кожного в душі – незвична рана:
Надія гинула… Скоріш, майже нема…
В Європу, кажуть, Україні рано.

Та зрадив раптом тишу листопад –
Студентів крик піднявся над Майданом,
То «Беркут» «частував» їх навпопад.
І сколихнуло світ дітей ридання.

І сумно води ніс удаль Дніпро,
Не зрозумів, за що дітей карають,
В очах у них свята любов, добро,
Тепер Майдан увесь народ збирає…

Так починався в Києві Майдан,
Без планів, але під крилом надії.
Уже ніхто не плакав, не ридав.
А всі були, як кажуть, тут при ділі:

Той бутерброди вправно готував,
А той куліш варив, густий, козацький,
Цей друзів від бандитів рятував.
Ділили все по-чесному, по-братськи.

І сходилися ввечері в намет
Донецькі і чернігівські, і львівські –
Хтось підприємець з них, а хтось –поет.
Солдатами були одного «війська».

Зимовий холод хоч і допікав,
Та був безсилий перед цим народом.
Ніхто додому звідси не тікав,
Бо був землі своєї патріотом.

Коли ж народ став голос подавать,
Заради чого вийшов, бо дістало,
Тоді людей взялися… убивать.
І Україна вся тоді повстала:

Старе й мале, у місті і в селі,
Намірились покласти край неволі,
Щоб швидше зникли слуги й королі,
А царювали Правда, Право, Воля.

І світ увесь вітав тоді Майдан:
Європа, і Японія, і Штати…
З нас кожен краплю спротиву додав,
Щоб згинули хапуги-супостати.

Пройшла зима. Морози і вітри
Втекли, адже весні не знадобились.
Народ боровся місяців зо три…
І переміг… Катюги таки змились…

Тепер же Україна, вже нова,
Поринула в війну із головою.
Ослабла тільки трохи булава
І повела дорогою кривою.

Без пострілу старий був зданий Крим,
Донбас горів-димів під триколором:
Війни такий, бач, вивели гібрид,
Котрий не підкоряється законам.

Ми дорого платили за Донбас,
Росія чітко ціни визначала:
То Маріуполь дай їй, то Кривбас…
І знову заряснів Майдан свічками…

Свічами тих, хто звідси в бій ішов,
І землю нашу боронив на Сході,
Хто стежку у Безсмертя віднайшов,
Сміливцем був в полку своєму, в роті.

Сьогодні ще кровить Донбас від ран
І на кону стоять і ВОЛЯ і Свобода,
Народ останні сили вже збира,
Що б наказати москалів за вбивства.

Некоректно, палку перегинаєм,

Ростислав (гість)
27.01.2017 19:32
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Некоректно, палку перегинаєм, ….
А скільки наших каналів показують в Росії?
Хто дуже хоче їдьте в Крим і дивіться там Дождь (поки там його ще показують), а потім розкажете як там зараз «чудово» живеться.

Підтримую.

Криворожанин (гість)
26.01.2017 10:54
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Підтримую.

А может это не совсем

т (гість)
24.01.2017 21:19
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А может это не совсем корректно – предъявлять Украине требования быть «святее Папы Римского» и бесцензурнее развитых демократических стран? В Украине – война, властьимущие устроили «пир во время чумы» - гребут под себя все, до чего дотягиваются их ручонки... А в это время некие якобы ущемленные страдальцы предлагают нам погрузиться в состояние шизофрении – воображать себя настоящим европейским государством, находясь в полной ж***. Кому кажется, что вокруг него «настоящее европейское государство», нужно спрочно прочистить мозги и вернуться в реал. Лучшее лекарство – на фронт, на передовую. Давайте, Украина будет транслировать «Дожди» и не допускать цензуру, когда выберется из того места, в котором находится сейчас.

Крым окончательно проепан.

Днепропетровец741 (гість)
24.01.2017 14:00
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Крым окончательно проепан. Правильно они показали！

Надо было их штрафонуть.

ЕЮ (гість)
23.01.2017 17:51
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Надо было их штрафонуть. Потом ещё раз, и ещё много раз. Глядишь сами б ушли и крика не было бы.

Опять перегибаем палку! Есть

Змей Дмитрий (гість)
23.01.2017 17:12
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Опять перегибаем палку! Есть же превентивные меры. Зачем рубить с горяча. То в )!( опу целуем,то на )(уй посылаем. Давайте все запретим и оставим только 5канал Пети. Всем запретим разговаривать, дышать только через раз, думать это уже инакомыслие. Думать тоже запретим!!! А вдруг вы не о том думаете,не порядок.

Правильно. Потрібно також

Тернополянин (гість)
23.01.2017 13:37
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Правильно. Потрібно також поступити із ТРК, Інтером, СТБ, ІСТВ. Адже там вплітаються новини, спрямовані на ворожнечу між народами, приниження гідності українців. Звільнених працівників направити на будову віку - Керченський міст.

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Думка екперта

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Директор Центру політичних досліджень "Пента"
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27.01.2017
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Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять
25.01.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
13.01.2017
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