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Виталий Артамонов

Подробности перекрытия въездов в Киев. Чего хотят автовладельцы. ВИДЕО

27.01.2017
Переглядів: 512 Коментарів: 4

Огромные пробки образовались на всех въездах в Киев. Причина - массовый протест владельцев машин - требовали, чтобы депутаты приняли закон, который разрешил бы им не растамаживать машины, купленные за рубежом.
В свою очередь блокада трасы создала проблемы и неудобства десяткам тысяч людей. Кто-то опоздал на работу или важную встречу, и не исключено, что кто-то не успел например в аэропорт. В соцсетях акция вызвала настояющую волну негативных комментариев.

А как считаете вы, допустимы ли такие акции, как перекрытие трас? С одной стороны, у каждого из нас есть право на мирный протест. Но с другой стороны, не нарушают ли такие протесты права тысяч других людей, которые оказываются заложниками ситуации?

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Коментарі (4)

Быдло те, кто нарушает Закон

Гість
30.01.2017 08:26
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Быдло те, кто нарушает Закон и не уважают людей. Бастуют кучка перекупщикоы, которые хотят гонять нерастаможенные машины и делать бизнес. Перекрытие трассы - это уголовное наказание, санкция от штрафа до тюрьмы. К сожалению, наша т.н. "нова влада" забила на Законы и утратила монополию на применение силы. Тем не менее, было принято решение на ввоз автомобилей с 2010 года выпуска с минимальной суммой растаможки. Она по карману тому, кто хочет ездить на свежем авто, на которых ездит Европа. Хлам в Украине не нужен. Мы никогда т.о. не станем передовой страной. Т.б., была подписана Ассоциация с Европой (за которую стоял Майдан, погибли и гибнут тысячи украинцев, как следствие, потеряны территории Украины, идет полноценная война), в дополнениях которой четко прописаны нормы выхлопа старых и новых авто, а также порядок защиты внутриннего рырка, и т.д. Нам не нужна свалка, нам не нужны старые авто, нам не нужны перекупщики-гонялы, нам не нужны черные схемы и коррупция! Нам нужен порядок в стране, и перед Законом все равны. Бастующих необходимо было вместе с их незаконно пребывающими в стране автомобилями (раз уж они собрались в одном месте со своими корчами) переписать, взять на полицейско-таможенный учет, на организаторов и особо активных составить материалы, затем разогнать. Почему я должен платить налог на оформление грузовика, прицена, нового автомобия, при продаже второй раз за год, 25 тыс. грн до 5-ти летнего возраста авто и много еще чего? А эти умники не должны? Я черный, а они белые? Страна на коленях, к сожалению, живет только на налогах. Хотите потерять и эту Украину? Тогда вперед!!!

Це була бюджетоформуюча статя

ГістьПетро Кирилович (гість)
30.01.2017 07:08
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Це була бюджетоформуюча статя доходу,але через жлобство правлячої кліки в Україні вона втратила свою актуальність дохідність від неї знизилася в тисячі разів, то вони боролись з "парниковим ефектом" бачите екологія їх занадто торбувала, а те що сьогодні відсутні переробні підприємства з утилізації сміття і воно забруднює грунти і підземні води то вони мовчать боротися з невігласами і олігархами від"народної влади" треба системно, а не стихійними елементами, без організованої політично обгрунтованої форми зробити це не вдасться, потрібні стратегія і тактика і мізки яких бракує у совковому суспільстві

Я думаю что нужно увеличить

Жетон (гість)
28.01.2017 17:12
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Я думаю что нужно увеличить срок до года и не пересекать границу, отмечатся раз в год по месту проживания.

Всё правильно и всё

Серегас (гість)
27.01.2017 22:53
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Всё правильно и всё оправдано... Извините, в Европе пилоты тоже бастуют не по ангарам - полевропы стоит, когда бастует Люфтганза... И ничего, люди понимают, что пилоты имеют право...
У нас же, полная страна терпил, которые молча платят драконовские налоги на авто, и находите виноватых...
Наоборот, поддержите этот первый шаг, если всё выйдет, вторым шагом будет полная либерализация растаможки! Не будьте быдлом.

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