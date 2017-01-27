Подробности перекрытия въездов в Киев. Чего хотят автовладельцы. ВИДЕО

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Огромные пробки образовались на всех въездах в Киев. Причина - массовый протест владельцев машин - требовали, чтобы депутаты приняли закон, который разрешил бы им не растамаживать машины, купленные за рубежом.

В свою очередь блокада трасы создала проблемы и неудобства десяткам тысяч людей. Кто-то опоздал на работу или важную встречу, и не исключено, что кто-то не успел например в аэропорт. В соцсетях акция вызвала настояющую волну негативных комментариев.

А как считаете вы, допустимы ли такие акции, как перекрытие трас? С одной стороны, у каждого из нас есть право на мирный протест. Но с другой стороны, не нарушают ли такие протесты права тысяч других людей, которые оказываются заложниками ситуации?

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