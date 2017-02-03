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Ольга Шеремет
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Ольга Шеремет

Декомунізацію свят потрібно провести якнайшвидше, - інститут Нацпам'яті

03.02.2017
Переглядів: 1636 Коментарів: 24

В Україні хочуть декомунізувати державні свята. Згідно відповідному законопроекту, пропонується скасувати вихідні 1 і 2 травня, а ще 8-го березня. 9-те травня також не буде вихідним. В інституті національної пам’яті переконані, такі зміни допоможуть українцям розірвати пута залежності від радянського минулого. Водночас, деякі експерти переконані, що декомунізацію свят- це відволікання увагу українців від більш серйозних проблем в країні. Більше того, ці свята вже викарбувалися в пам’яті поколінь і стали рідними.

А як вважаєте ви? Чи потрібно декомунізувати державні свята в Україні? І чи на часі це саме зараз? 

Коментуйте.  

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Чи підтримуєте ви декомунізацію свят в Україні?

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Коментарі (24)

Каждый имеет право

М (гість)
06.02.2017 00:40
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Каждый имеет право разговаривать как ему удобно

Життєва

мишко далекий (гість)
05.02.2017 19:03
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Життєва потреба-МЕТА--ІДЕЯ-побудови УКРАЇНСЬКОЇ САМОСТІЙНОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ-ДЕРЖАВИ українського народу була і залишилась для російського народу -окупанта найстрашнішим жахом.Підло зрадивши військовий договір, підписаний у 1654 році і окупувававши українську землю і за ці 380 років окупації мета російськогонароду-окупанта бала-знищення української нації-знищеня українського народу-носія ІДЕЇ ВОЛІ і НЕЗАЛЕЖНОСТІ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ -ДЕРЖАВИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.Тому російський окупант не зупинявся перед кровавими злочинами-вбиваючи полумяних УКРАЇНЦІВ-ПАТРІОТІВ, для яких мета- ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ стала їхнім життєвим кредо.У цій кровавій жорстокій боротьбі на своїй УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ(не на російській) з російським народом -окупантом героїчною смертю загинули сотні тисяч найкращих ПАТРІОТІВ-СИНІВ і ДОЧОК українського народу і полумяні герої-патріоти -керівники цієї кровавої боротьби з російським окупантом- гетьман Мазепа, керівкик ОУН-Є.Коновалець,легендарний генерал АРМІЇ НЕСКОРЕННИХ- УПА Р.Шухевич,нескоренний патріот УКРАЇНИ провідник ОУН С.Бандера, 250 тисяч нескоренних патріотів ГЕРОЇВ УКРАЇНИ-воїнів УПА і ціла плеяда сьогоднішніх УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ ПОЛУМЯНИХ ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ ,які на Донбасі поклали своє життя за СВЯТУ МЕТУ-НЕЗАЛЕЖНУ САМОСТІЙНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ. Тому ці українські полумяні патріоти-герої були є і залишаться для російського народу -окупанта на УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ найстрашнішим ворогом-тому що повстали у кровавій боротбі проти мрії російського народу навічно окупувати СВЯТУ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ-ЗЕМЛЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ і повстали проти російської мети -знищити українську НАЦІЮ

На зламі часу, в новорічну ніч,
Родився хлопчик названий Степаном*.
Напевне зорі знали в чому річ,
Що українським стане він Титаном!

Тож душу Бог послав йому таку,
Що наче світоч все життя горіла,
Дав силу волі й духу юнаку
Любов землі, яка його зростила.

І ця любов, неначе оберіг
Йому давала мужність та наснагу.
В концтаборах і тюрмах він зберіг
Незламну волю і борця відвагу.

Для нього гасло, – "ВОЛЯ або СМЕРТЬ",
Це був не символ, а життєве кредо
І боротьби смертельна круговерть
Дасть ВОЛЮ УКРАЇНІ, вірив твердо.

Його життя, ідеї, боротьба
Ще й досі ворогів його лякають
Ім’ям Бандери названа доба,
Бандерівці, - нас досі називають.

Тому, як шана, по всій країні
Звучить вітання-гасло в наших лавах.
Борцям за ВОЛЮ, - СЛАВА УКРАЇНІ!
В боях полеглим всім, - ГЕРОЯМ СЛАВА !!!

Як СВЯТЕ поєднання всіх наших УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ, СВЯТЕ гасло воїнів УПА- "СЛАВА УКРАЇНІ-ГЕРОЯМ СЛАВА!!!"сьогодні стало всенародним гаслом УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

СЛАВ УКРАЇНІ-ГЕРОЯМ СЛАВА !!!

:)Та да

М (гість)
05.02.2017 16:14
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:)Та да

Мышко недалекий пидарас. Все

ххх (гість)
05.02.2017 15:43
Зображення користувача ххх.

Мышко недалекий пидарас. Все знают это!!!!

И что касаемо Бандеры.как

М (гість)
04.02.2017 22:14
Зображення користувача М.

И что касаемо Бандеры.как человек который никогда не имел украинского гражданства сидел в лагерях и по логике вещей был связан с фашистами может быть героем он предатель и хотел продать нашу страну, что сейчас успешно делает нынешняя власть

Да причом тут 1961 год? Тогда

М (гість)
04.02.2017 21:58
Зображення користувача М.

Да причом тут 1961 год? Тогда праздники не отменили и тоже идиоты в моих ловах нет нацыонализма но памятники какие бы они не были ето искусство а уничтожать их ето преступление и никто не воет.! мы всьо же люди а не волки но правда одна из-за таких как ты мы имеем доллар по 28гр

Чи ж знав же ти, НАРОДЕ

мишко далекий (гість)
04.02.2017 20:55
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Чи ж знав же ти, НАРОДЕ УКРАЇНСЬКИЙ,
Що, як столілля перетне рубіж,
Народ російський, як бандит, так підло, підло, підло і цинічно
Тобі у плечі загонить свій братский кровавий російський ніж ??????????

Своєю кровавою війною проти мирного УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ російський народ-бандит створив навіки прірву, заповнену українськими трупами і залиту невинною українською кровю. Тому життєве завдання УКРАЇНЦІВ навіки створити інформаційну культурну і соціальну прірву щоб вже ніколи підла російська шовіністична ідеологія не впливала на душі УКРАЇНЦІВ--це наше життєве завдання-зберегти ДУШІ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ -ДУШІ УКРАЇНСЬКИХ ПОКОЛІНЬ від скаженого "руского мира".Тому що кровавий російський народ-окупант століттями знищував нашу українську мову, культуру, а силою насаджував, чужорідну для УКРАЇНЦІВ, свой "язык",свою высшую культуту-"мать-перемать".А сюди входять- памятники комуністичним кровавим російським правителям, у яких руки по локті в українській крові.Сюди входить вся російська хамська "брехня-наука" про нашу УКРАЇНСЬКУ історію,нагла брехня заложена і у російські "праздники". А в УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ є свої СВЯТА. Вся пропоганда російського народу-окупанта була побудована виключно на підлій брехні

Газета «Правда» трапилась на очі,
Та правди в ній і крихти не було.
Ти знав, як «Чорний ворон» серед ночі
Безжально місто вимітав, село?

Як діти плакали… спросоння всі за татом
І голосила мати їх навзрид,
У траур одягалась тоді хата,
З портрета ж вождь дививсь на це згори…

Мовчала «Правда» і про іншу правду,
Як вимирав на кращих землях люд,
Як забиралось найсвятіше право
Жить, а в Москві лунав-радів салют.

І про брехню теж «Правда» не казала,
Людини долю як ламав донос,
Як у багно держава загрузала
І компартійний жирував як бос.

А про ГУЛАГи «Правда» не ділилась,
Як дзвін цепів пів світу шокував,
В вагонах у телячих як давились
Маленькі діти і політвдова?

Не хтіла «Правда» й іншу правду знати,
Як у війну був загнаний народ,
Як потрапляли надовго за грати
Герой і кримінал, і патріот…

А як село на сто замків замкнули,
Колонії створивши із рабів,
У три погибелі людей тоді зігнули…
Чи розказала «Правда» це тобі?

І як нову країну будували,
То «Правда» «захлиналась» від «чеснот».
Як розум в божевільні закопали,
Про це не знав… Й чи знатиме народ?..

І сьогодні російський
Отут москаль заявляє, що це його історія -то УКРАЇНЦІ заявляють, що це історія нашого кровавого ворога-історія російського народу і нічого нам УКРАЇНЦЯМ у нашій самостійній УКРАЇНІ нашим дітям -нашим поколінням російську хамську брехню . А ще питання до отих москалів-росіян-,які так верещать проти декомунізації українського життєвого простору--де були ваші батьки і ваші діди які ,виховали вас у такій маняківській любові до комунітичних кровавих вождів і скаженій ненависті до українського народу,де вони були ,коли у 1961 році за одну ніч комуністи знищили(не знімали ) по всьому СССР ідоли-памятники їхньому кровавому водждю- Сталіну ?????Чому тоді вони не вили вовчим воєм за своїм "любимым вождем",а ось їхні нащадки сьогодні виють?????

Так і БАНДЕРА це наша

Гість після (гість)
04.02.2017 18:29
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Так і БАНДЕРА це наша історія.Чого ж Вам такі милі радянські свята?

без плохих слов даже

Гість8 (гість)
04.02.2017 17:42
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без плохих слов даже коментировать сложно,но попробую.какие <пута залежности вид радянського минулого> о чем они бредят.в стране бардак корупция везде процветает а они города улицы и праздники меняют, как все печально,одним словом дурдом:(

Я против этого. Комунизм-это

Жетон (гість)
04.02.2017 17:11
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Я против этого. Комунизм-это наша история,мои родители жили при коммунизме,я родился при комунизме,я думаю нельзя отказоватся от своего прошлого, от своей истории.

Государственные праздники

Река (гість)
04.02.2017 15:17
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Государственные праздники это-Первое Мая оставить праздником, но под другими флагами, например профсоюзов, предприятий организаций, где можно требовать, критиковать, чем-то или кем-то гордиться.8 мая-день памяти.24 августа-день независимости и достаточно, а религиозные согласовать с церковью.

А за роботу в праздничный

М (гість)
04.02.2017 13:32
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А за роботу в праздничный день нужно просто давать двойной оклад и всьо будет хорошо. нет майские праздники ето и шашлык и к дедушке с бабушкой в деревню съездить помочь и т.д.а если хотите хочет поработать ето его личные трудности

Так я не про медицину,хоч без

Гість після (гість)
04.02.2017 13:16
Зображення користувача Гість після .

Так я не про медицину,хоч без неї також не проживеш.Я про роботу в святкові дні.

Я бы на вашем месте про

М (гість)
04.02.2017 12:33
Зображення користувача М.

Я бы на вашем месте про прийом и возможности медицины вобще не заикался ето отдельная тема

До тех пор пока сами не

М (гість)
04.02.2017 12:19
Зображення користувача М.

До тех пор пока сами не возмьомся хорошо жить нихто не будет а какие были красивые памятники которые остались от коммунизма я не говорю что было хорошо но ето и без декомунизацыи уже в прошлом но таким путем которым страна идьот сейчас она приедет в тот же коммунизм только будет ищо хуже

Дивлячись як відзначати.Що

Гість після (гість)
04.02.2017 12:13
Зображення користувача Гість після .

Дивлячись як відзначати.Що завадить лікарю в поліклініці гарно прийняти ветерана війни,якщо лікарня працюватиме 9 травня?

Может кто то объяснит, чем

Гість3 (гість)
04.02.2017 12:05
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Может кто то объяснит, чем европейские праздники лучше украинских?1 мая -прекрасный праздник шашлыка( хотите можете переименовать) Праздник 8 марта -в чем комунизация? Разве что в голове у идиотов типа Вятровича!такое может созреть.9 мая -грех вообще трогать. Я категорически против декомунизации праздников. В конце концов, пусть каждый регион отмечает те праздники какие кофортны его жителям. Насильно мил не будешь. Если правительство специально создает некомфортные условия для жизни в стране - то такое правительство- ВРАГ НАРОДА!Чем больше нагнетаете обстановку в стане языком, праздниками,героями типа Бандеры- тем больше ненавидишь всю эту власть и ассоциируемо с нею страну! А этого крайне нехочется. Хочется чтобы в этой стране всем жилось комфортно.

То по вашому на весні людям

М (гість)
04.02.2017 12:03
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То по вашому на весні людям відпочинок не потрібний? А на роботи треба працювати а не свята відзначати

А стосовно того, щоб багатьох

М (гість)
04.02.2017 11:57
Зображення користувача М.

А стосовно того, щоб багатьох немає роботи то це їхні труднощі бо вони не працюють тому що не хочуть або не можуть а роботи багато

Робили нем а чого окрім того

М (гість)
04.02.2017 11:09
Зображення користувача М.

Робили нем а чого окрім того як у людей свята й вихідні відбирати,кому це полегшить життя окрім роботодавця якому не треба буде давати ані премію ані вихідні про звичайних людей ніхто не думає

ДЕНЬ СТВОРЕННЯ SS ГАЛИЧИНА ТА

АНАТОЛІЙhttp://magnolia-tv.com/blog/85947-dekomun-zats-yu-sv (гість)
04.02.2017 08:25
Зображення користувача АНАТОЛІЙhttp://magnolia-tv.com/blog/85947-dekomun-zats-yu-sv.

ДЕНЬ СТВОРЕННЯ SS ГАЛИЧИНА ТА ДНІ ПАМЯТЫ БАНДЕРИ І ШУХЕВИЧА ОТ СВЯТА ЯКІ ПОТРІБНІ УКРАЇНЦЯМ, НА ДУМКУ "ВЕЛИКОГО" РЕФОРМАТОРА ВЕТРОВИЧА

*ПАРАД*ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ДЛЯ

Гість після (гість)
03.02.2017 23:11
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*ПАРАД*ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ДЛЯ БАГАТЬОХ І ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ БУВ НЕ В РАДІСТЬ.А СЬОГОДНІ В БАГАТЬОХ ЛЮДЕЙ НЕМАЄ РОБОТИ І ЇМ НЕ ДО СВЯТКУВАНЬ.ТРЕБА ДАТИ МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЮВАТИ .А КОЛИ ВІДПОЧИВАТИ,ВОНИ САМІ ВИРІШАТЬ.

На работе можно и все

Гість1 (гість)
03.02.2017 22:20
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На работе можно и все праздники отпраздновать. А традиции нужно уважать. Особенно 9 мая.

1 травня вже давно тільки

Гість після (гість)
03.02.2017 21:04
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1 травня вже давно тільки картоплю садять.А 8 березня можна щодня святкувати.День Перемоги 9 травня можна й на робочому місці відзначити,а ВЕТЕРАНИ вже не працюють.

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