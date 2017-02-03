Декомунізацію свят потрібно провести якнайшвидше, - інститут Нацпам'яті

В Україні хочуть декомунізувати державні свята. Згідно відповідному законопроекту, пропонується скасувати вихідні 1 і 2 травня, а ще 8-го березня. 9-те травня також не буде вихідним. В інституті національної пам’яті переконані, такі зміни допоможуть українцям розірвати пута залежності від радянського минулого. Водночас, деякі експерти переконані, що декомунізацію свят- це відволікання увагу українців від більш серйозних проблем в країні. Більше того, ці свята вже викарбувалися в пам’яті поколінь і стали рідними.