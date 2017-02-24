За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО

В Україні можуть заборонити популярні російські соцмережі ”Одноклассники” і “Вконтакте”. За такою ініціативою виступив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. На його переконання, такі ресурси, як ”Одноклассники” і “Вконтакте” напряму контролюються ФСБ Росії, там поширюється відверта антиукраїнська пропаганда і лунають заклики до розхитування ситуації в Україні. Ці дані підтверджують і в СБУ. Втім, чимало експертів виступили проти заборони цих соціальних мереж в Україні. Мовляв, це відверта цензура і взагалі такими заборонами ворожу пропаганду не перемогти.