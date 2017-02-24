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Наталя Волосова
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volosova-natasha2013@ya.ru
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Наталя Волосова

За ворожу пропаганду в Україні хочуть закрити російські соцмережі. ВІДЕО

24.02.2017
Переглядів: 709 Коментарів: 20

В Україні можуть заборонити популярні російські соцмережі ”Одноклассники” і “Вконтакте”. За такою ініціативою виступив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. На його переконання, такі ресурси, як ”Одноклассники” і “Вконтакте” напряму контролюються ФСБ Росії, там поширюється відверта антиукраїнська пропаганда і лунають заклики до розхитування ситуації в Україні. Ці дані підтверджують і в СБУ. Втім, чимало експертів виступили проти заборони цих соціальних мереж в Україні. Мовляв, це відверта цензура і взагалі такими заборонами ворожу пропаганду не перемогти.

А чи підтримуєте ви ініціативу радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка заборонити в Україні російські соцмережі «Вконтакте» та «Одноклассники»?
На вашу думку, це правильне рішення, адже на цих сайтах поширюється антиукраїнська пропаганда, чи така заборона – ніщо інше, як цензура!?

Прокоментуйте.  

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Чи підтримуєте ви ініціативу заступника міністра МВС Зоряна Шкіряка заборонити в Україні російські соцмережі «Вконтакте» та «Одноклассники»?

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Коментарі (20)

Хотите приблизить развязку?

Гість М. (гість)
27.02.2017 16:41
Зображення користувача Гість М..

Хотите приблизить развязку? Это может стать последней каплей... Будьте реалистом, очнитесь!

БЛОКИРОВАТЬ ВООБЩЕ ВЕСЬ ру

Джонни (гість)
27.02.2017 16:13
Зображення користувача Джонни.

БЛОКИРОВАТЬ ВООБЩЕ ВЕСЬ ру СЕГМЕНТ!!!! ВЕСЬ!!!

С 01.03.17 Ахметка вмест с

Змей Дмитрий (гість)
26.02.2017 21:55
Зображення користувача Змей Дмитрий.

С 01.03.17 Ахметка вмест с НКРЕ, вводят новые тарифы на электроэнергию для населения.

Зачем нам социальные сети, мы

Гость М. (гість)
26.02.2017 20:47
Зображення користувача Гость М..

Зачем нам социальные сети, мы всё созерцаем "наживо" и ощущаем на собственной шкуре, вот скоро свеженькие квитанции в почтовом ящике возьмём... зачем нам "одноклассники"?

Открою огромную тайну: о

Гість 3 (гість)
25.02.2017 13:29
Зображення користувача Гість 3.

Открою огромную тайну: о необходимости свержения власти уже говорит в открытую все жители Украины! Наверное там и узнали о подобных планах агенты Зорян и Шкиряк!

Но два супер агента МВС Зорян

ХХХ (гість)
25.02.2017 11:41
Зображення користувача ХХХ.

Но два супер агента МВС Зорян и Шкиряк не дремлят, они разоблачили этих модэраторов смерти, захватив и запретив паутину Интернета. Теперь населению ничего не грозит, ведь у нас на службе есть такие супер герои....
Правда понизить коммуналку они не смогли.

А название групп для

ХХХ (гість)
25.02.2017 11:27
Зображення користувача ХХХ.

А название групп для взрослого населения ( в планах)- "синий люд", "дряхлые феи"

Первое запланированое

ХХХ (гість)
25.02.2017 11:23
Зображення користувача ХХХ.

Первое запланированое задание в квесте для взрослых было - заплати за коммуналку и попробуй выжить до конца месяца........

Админы групп "синий кит" и

ХХХ (гість)
25.02.2017 11:19
Зображення користувача ХХХ.

Админы групп "синий кит" и "розовые феи" дали показания на своих заказчиков, ими оказались порох и гойсман, для начала они проводили эксперименты над детьми, потом эта схема должна быть применена к взрослому населению........

Наталя Волосова пользуется

Савелий Дудник (гість)
25.02.2017 10:22
Зображення користувача Савелий Дудник.

Наталя Волосова пользуется российским доменом "volosova-natasha2013@ya.ru" - ТАК! ПОЧЕМУ? БЫСТРЕНЬКО ПРОВЕРИТЬ МОЖЕТ ОНА ШПИёН?

ГОСТЬ 000 написав: ПОЛНЫЙ

Олександр +++ (гість)
25.02.2017 10:09
Зображення користувача Олександр +++.
ГОСТЬ 000 написав:

ПОЛНЫЙ БРЕД!!! НЕ ЗНАЮТ ДО ЧЕГО УЖЕ ВЦЕПИТЬСЯ , СКОРО УЖЕ И ДЫШАТЬ ЗАПРЕТЯТ! УРОДЫ ПОЛИТИЧИСКИЕ

Пукнул! ЗАПЛАТИ :)))

Так лучше вообще интернет в

Олег Пасичник (гість)
25.02.2017 09:48
Зображення користувача Олег Пасичник.

Так лучше вообще интернет в Украине вырубить и телевизоры и радио, вообще газеты и почту! Мобилки запретить! Как Вам идея?

Та они уже всех просто

Олег Пасичник (гість)
25.02.2017 09:15
Зображення користувача Олег Пасичник.

Та они уже всех просто достали своими "ЗАБОРОНАМИ" почему мне должны запрещать общаться с своими товарищами? Что вообще офигели? Это будет уж точно майдан!

А в любимом Аваковым,

20041963 (гість)
25.02.2017 04:22
Зображення користувача 20041963.

А в любимом Аваковым, хозяином Шкуряка,facebook не "поширюється відверта антиукраїнська пропаганда і лунають заклики до розхитування ситуації в Україні" Практически в любой соц.сети есть группы как анти-, так и про-УКРАИНСКИЕ. Будим строить заборчик Яценюка в срц.сетях, и к чему это приведет-очередной запрет, так запретите думать, видеть и слышать, и очень скоро настанет время товарища Сталина.

ТОГДА ПУСТЬ ЗАКРОЮТ ВСЕ СОЦ.

ГОСТЬ 333 (гість)
25.02.2017 00:47
Зображення користувача ГОСТЬ 333.

ТОГДА ПУСТЬ ЗАКРОЮТ ВСЕ СОЦ. СЕТИ А НЕ ТОЛЬКО ОДНОКЛАССНИКИ И ВК.И ЭТО ВСЁ РАВНО НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ...

ПОЛНЫЙ БРЕД!!! НЕ ЗНАЮТ ДО

ГОСТЬ 000 (гість)
25.02.2017 00:41
Зображення користувача ГОСТЬ 000.

ПОЛНЫЙ БРЕД!!! НЕ ЗНАЮТ ДО ЧЕГО УЖЕ ВЦЕПИТЬСЯ , СКОРО УЖЕ И ДЫШАТЬ ЗАПРЕТЯТ! УРОДЫ ПОЛИТИЧИСКИЕ

Зорян Шкиряк пробовался на

ХХХ (гість)
24.02.2017 22:01
Зображення користувача ХХХ.

Зорян Шкиряк пробовался на роль Шарикова в "Собачьем сердце" не прошёл очень тупой не справился с образом. И с мчс тоже провалил, и тут в МВС похоже уже обос@ался.

Эти две обезьяны Зорян и

ХХХ (гість)
24.02.2017 21:54
Зображення користувача ХХХ.

Эти две обезьяны Зорян и Шкиряк лучше бы задумались, а почему власть боится, видать дела совсем плохи, если уже хотят соц сети запретить!

Ето какой-то бред

Арина (гість)
24.02.2017 19:58
Зображення користувача Арина.

Ето какой-то бред

Ето полный бред.дело в том,

М (гість)
24.02.2017 18:38
Зображення користувача М.

Ето полный бред.дело в том, что наше правительство боится что народ именно через русские соц сети объединиться и скинет его. поскольку им тяжело технически взлость личную переписку пользователей.ето можна сделать только с согласия администрации сайтов

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