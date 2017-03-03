Надія Савченко потрапила у скандальну ситуацію. ВІДЕО

Надія Савченко знову в центрі скандалу. Цього разу колишня бранка Кремля поїхала до т.зв ДНР, щоб відвідати українських заручників, перевірити у яких умовах вони утримуються, і головне - прискорити процес обміну полоненими. Надія Савченко не приховує, свій візит до Донецька вона не узгоджувала з українськими спецслужбами. Ця історія викликала бурхливе обговорення в суспільстві, одні закидають Надії Савченко навіть держзраду, звинувачують в тому, що з бойовиками не може бути жодних перемовин, мовляв, це легалізує так звані ЛДНР. Інші кажуть, що заради звільнення заручників усі методи прийнятні.