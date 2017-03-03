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Ольга Шеремет
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byzulyaolya@gmail.com
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Ольга Шеремет

Надія Савченко потрапила у скандальну ситуацію. ВІДЕО

03.03.2017
Переглядів: 5459 Коментарів: 26

Надія Савченко знову в центрі скандалу. Цього разу колишня бранка Кремля поїхала до т.зв ДНР, щоб відвідати українських заручників, перевірити у яких умовах вони утримуються, і головне - прискорити процес обміну полоненими. Надія Савченко не приховує, свій візит до Донецька вона не узгоджувала з українськими спецслужбами. Ця історія викликала бурхливе обговорення в суспільстві, одні закидають Надії Савченко навіть держзраду, звинувачують в тому, що з бойовиками не може бути жодних перемовин, мовляв, це легалізує так звані ЛДНР. Інші кажуть, що заради звільнення заручників усі методи прийнятні.

Ви підтримуєте чи засуджуєте Надію Савченко за поїздку до самопроголошеної ДНР, щоб відвідати українських заручників та прискорити процес обміну полоненими? Чи поїздки українських політиків на окуповані частини Донбасу та переговори з терористами - недопустимі, адже легалізують так звані ЛДНР?   

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Опитування

Ви підтримуєте чи засуджуєте Н.Савченко за поїздку у т.зв. ДНР, щоб відвідати українських заручників?

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Коментарі (26)

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appodo (гість)
06.03.2017 23:24
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arokVori (гість)
06.03.2017 22:48
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Unsemy (гість)
06.03.2017 22:15
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advort (гість)
06.03.2017 21:28
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attino (гість)
06.03.2017 20:34
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floals (гість)
06.03.2017 14:58
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LicAbity (гість)
06.03.2017 14:33
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Пленных и заложников нужно

Василий Миропольский (гість)
06.03.2017 14:28
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Пленных и заложников нужно вызволять на любых условиях, как делают израильтяне, у них пленный может рассказать всю правду о своих войсках во спасении своей жизни и никто его за это не осудит. Не трогайте Н Савченко, как может, так и работает, им можно втихую торговать с сепаратистами , а ей нельзя без согласования с СБУ.?

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LaxBooks (гість)
06.03.2017 14:10
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Nedidody (гість)
06.03.2017 13:45
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impole (гість)
06.03.2017 13:23
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ovaniwah (гість)
06.03.2017 12:59
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garlewly (гість)
06.03.2017 12:35
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squips (гість)
06.03.2017 12:10
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duedpego (гість)
06.03.2017 11:48
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beemCoda (гість)
06.03.2017 11:24
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Poeply (гість)
06.03.2017 11:00
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Потрапила у скандальну

Гість*+* (гість)
04.03.2017 14:32
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Потрапила у скандальну ситуацию, это когда залетишь от захерченка, а когда продаешь Родину, это статья, а не скандальная ситуация.

Гість 1 написав: Дії Савченко

Двоє гостей (гість)
03.03.2017 22:13
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Гість 1 написав:

Дії Савченко тільки унеможливлюють обмін полоненими.Їй видали тільки 2 сепаратисток.

То з"їздь, хоч якгось кота проукраїнського звільни та привези. Чи тільки патякати?

Пиарится на чужом горе,

Херсонец (гість)
03.03.2017 22:12
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Пиарится на чужом горе, с...ка! Лучше бы кашу мужикам готовила на фронте или пошла бы нянечкой в госпиталь! Хоть какой-то толк от неё был!

Dotcent написав: Это тоже

Двоє гостей (гість)
03.03.2017 22:11
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Dotcent написав:

Это тоже самое, что лечить людей не имея диплома - у нее нет для этого полномочий вообще, а все контакты с сепаратистами только ширма для получения инструкций из Крембля

То може ти, далекий, з"їздит та хоч чимось покажеш свою національну свідомість? Просто так, без повноважень. Я не зобижусь і не засуджу.

Щось я не второпаю. Як

Двоє гостей (гість)
03.03.2017 22:09
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Щось я не второпаю. Як упувати вугілля у бандитів, то це державницька політика, а як поїхати туди виручати своїх хлопців, то це державна зрада.

Это тоже самое, что лечить

Dotcent (гість)
03.03.2017 21:50
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Это тоже самое, что лечить людей не имея диплома - у нее нет для этого полномочий вообще, а все контакты с сепаратистами только ширма для получения инструкций из Крембля

Найганебніша риса в людини

мишко далекий (гість)
03.03.2017 20:49
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Найганебніша риса в людини ,коли вона ,ніби своїми праведними діями,прикриває свої брехливі справи .Чим це пояснити -??-своїм невіглаством, схильністю до брехні,недооцінкою своїх здібностей,неадекватною оцінкою до висновків українського народу що до її діяльності на грані зради українських інтересів , чи це алкоголізм ?
Савченко сьогодні біситься, що український народ сьогодні вже не зустрічає її, як зустрічав перший день визволення з полону російського народу(якого вона вважає "братским" -по її заявам),навпаки --її тепер у вічі гукають -ГАНЬБА ! Мабуть все таки -це невігластво- не знати народної правди --"від любові до ненависті- дуже коротка дорога, а від ненависті- до любові- дороги немає".Вже скільки раз вона брехала українському суспільству про свої "дії -кроки", а пізніше про ці свої"дії-кроки" вже розказувала іншу "правду".Що це -схильність до брехні ?? Довірливість УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ-це наша НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНА БІДА,тому що цією БЛАГОРОДНОЮ ЛЮДСЬКОЮ РИСОЮ так часто користувалися вороги українського народу у цьому жорстокому світі.Але коли людині, з цією благородною рисою, хтось одного разу плюне у душу--той"хтось" уже ніколи не відчує довіри. Савченко не знає цієї "ПРАВДИ",і тому продовжує, без відчуття сорому,не червоніючи,- то я поїхала до "своїх нормальних хлопців-Захарченка і Плотницького" з Рубаном ,то пізніше подає іншу свою "правду"--"я пройшла по козяним тропам". Це все твориться на тверезу голову ,чи у стані алкогольного опяніння ???? Благородні справи у такому стані не творяться

Хіба буває Правда під заказ,
Та правда, що зручна чи вигідна для когось?
А з напівправдою стрічався ти хоч раз?
Й яка ціна її? Невже бува ринкова,

Що визначає: скільки і коли?..
Знай: то -не Правда – підлість впевнено ступає,
Адже у Правди -стиль один – він не змінивсь:
Вона не служить і ціни також не має.

Дії Савченко тільки

Гість 1 (гість)
03.03.2017 17:54
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Дії Савченко тільки унеможливлюють обмін полоненими.Їй видали тільки 2 сепаратисток.

Мне тяжело єто

МариупольГість (гість)
03.03.2017 17:07
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Мне тяжело єто комментировать,потомучто я каждій раз плачу за военнопленніми,за убитіми.СЛАВА ГЕРОЯМ!

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