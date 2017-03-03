Надія Савченко потрапила у скандальну ситуацію. ВІДЕО
Надія Савченко знову в центрі скандалу. Цього разу колишня бранка Кремля поїхала до т.зв ДНР, щоб відвідати українських заручників, перевірити у яких умовах вони утримуються, і головне - прискорити процес обміну полоненими. Надія Савченко не приховує, свій візит до Донецька вона не узгоджувала з українськими спецслужбами. Ця історія викликала бурхливе обговорення в суспільстві, одні закидають Надії Савченко навіть держзраду, звинувачують в тому, що з бойовиками не може бути жодних перемовин, мовляв, це легалізує так звані ЛДНР. Інші кажуть, що заради звільнення заручників усі методи прийнятні.
Ви підтримуєте чи засуджуєте Надію Савченко за поїздку до самопроголошеної ДНР, щоб відвідати українських заручників та прискорити процес обміну полоненими? Чи поїздки українських політиків на окуповані частини Донбасу та переговори з терористами - недопустимі, адже легалізують так звані ЛДНР?
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