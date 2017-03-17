У Києві активісти замурували російський банк. ВІДЕО

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Громадські активісти в буквальному сенсі замурували

відділення Сбербанку Росії в Києві. На такий вчинок пішли тому, що вважають неприпустимим аби в Україні працювали російські підприємства та банки. Останньою краплею, кажуть організатори акції, стало те, що співробітники Сбєрбанку нібито обслуговують клієнтів із паспортами так званих ЛДНР. І взагалі, мовляв, недопустимо, щоб в Україні працювали банки країни-агресора.

Висловіть свою думку. Ви за чи проти того, щоб в Україні працювали російські банки?

Адже з одного боку, наприклад, той же Сбєрбанк Росії, як кажуть фахівці, суттєво наповнює український бюджет.

Але з іншого боку, Росія розв’язала проти України військову агресію і функціонування їхніх фінустанов у нашій країні виглядає щонайменше дивно.

Коментуйте.