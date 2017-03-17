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Володимир Хом'як

У Києві активісти замурували російський банк. ВІДЕО

17.03.2017
Переглядів: 321 Коментарів: 2

Громадські активісти в буквальному сенсі замурували
відділення Сбербанку Росії в Києві. На такий вчинок пішли тому, що вважають неприпустимим аби в Україні працювали російські підприємства та банки. Останньою краплею, кажуть організатори акції, стало те, що співробітники Сбєрбанку нібито обслуговують клієнтів із паспортами так званих ЛДНР. І взагалі, мовляв, недопустимо, щоб в Україні працювали банки країни-агресора.

Висловіть свою думку. Ви за чи проти того, щоб в Україні працювали російські банки?

Адже з одного боку, наприклад, той же Сбєрбанк Росії, як кажуть фахівці, суттєво наповнює український бюджет.

Але з іншого боку, Росія розв’язала проти України військову агресію і функціонування їхніх фінустанов у нашій країні виглядає щонайменше дивно. 

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Коментарі (2)

Чому ж ви ;правдолюбчі;цього

Гість 1 (гість)
17.03.2017 21:24
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Чому ж ви ;правдолюбчі;цього не робили в 2013 році не вигідно було.Політичні підріла.

Ще треба замуровати верховну

кіт (гість)
17.03.2017 21:21
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Ще треба замуровати верховну зраду, адміністрацію педра та кабмін жидюка. Таких злодюг ще пошукати треба не найдеш...

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