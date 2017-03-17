Голова СБУ заявив, що росіянка не має права в'їжджати до України на Євробачення

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Утім, керівник СБУ наголосив, що остаточне рішення щодо в'їзду Самойлової на територію України для участі у «Євробаченні» ще не ухвалено.

Як відомо, співачку Юлію Самойлову, яка має представляти Росію на Євробаченні у Києві, можуть просто не пустити на територію України. А все через те, що вона виступала в окупованому Криму у 2015-му. Законодавство України забороняє відвідування окупованих територій через недіючі пункти пропуску. Тобто, якщо СБУ доведе, що Самойлова в’їжджала в Крим з території РФ, то згідно українських законів, потрапити на територію нашої держави російській співачці буде – зась.

Крім того, провокацією вже багато експертів назвали те, що росіяни вибрали своєю представницею на Євробаченні саме Юлію Самойлову, яка є людиною з інвалідністю. І це, мовляв, заборонений прийом і удар нижче пояса.

А як думаєте ви?

Чи треба, щоб СБУ не пустило до України на Євробачення російську співачку Юлію Самойлову, через те, що у 2015-му році вона виступала в окупованому Криму?

Чи, все ж таки, на вашу думку, мистецтво поза політикою, і в цьому разі можна зробити виключення, дозволивши артистці з Росії взяти участь у пісенному конкурсі?

Коментуйте.