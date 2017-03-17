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Олександр Васильєв
Журналіст "Магнолії-ТВ"
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Олександр Васильєв

Голова СБУ заявив, що росіянка не має права в'їжджати до України на Євробачення

17.03.2017
Переглядів: 1119 Коментарів: 3

Утім, керівник СБУ наголосив, що остаточне рішення щодо в'їзду Самойлової на територію України для участі у «Євробаченні» ще не ухвалено.
Як відомо, співачку Юлію Самойлову, яка має представляти Росію на Євробаченні у Києві, можуть просто не пустити на територію України. А все через те, що вона виступала в окупованому Криму у 2015-му. Законодавство України забороняє відвідування окупованих територій через недіючі пункти пропуску. Тобто, якщо СБУ доведе, що Самойлова в’їжджала в Крим з території РФ, то згідно українських законів, потрапити на територію нашої держави російській співачці буде – зась.
Крім того, провокацією вже багато експертів назвали те, що росіяни вибрали своєю представницею на Євробаченні саме Юлію Самойлову, яка є людиною з інвалідністю. І це, мовляв, заборонений прийом і удар нижче пояса.

А як думаєте ви?

Чи треба, щоб СБУ не пустило до України на Євробачення російську співачку Юлію Самойлову, через те, що у 2015-му році вона виступала в окупованому Криму?

Чи, все ж таки, на вашу думку, мистецтво поза політикою, і в цьому разі можна зробити виключення, дозволивши артистці з Росії взяти участь у пісенному конкурсі?

Коментуйте. 

Опитування

Ви за чи проти того, щоб до України на Євробачення не пустили російську співачку Самойлову, яка в 2015-му виступала в Криму?

Варіанти

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Коментарі (3)

"Закон суров, но это закон."

Алексан (гость) (гість)
19.03.2017 11:33
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"Закон суров, но это закон." Какие могут быть вопросы..? Власть может посетовать, сказать, что нам самим жаль..., но есть закон...Если будем менять закон под ситуацию, то так и будем жить (коррупция,...)

Вот явный пример что

М (гість)
18.03.2017 09:31
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Вот явный пример что искусство вне политики . Ну скажыте причом ета девочка к политике. , а какие песни пойот.

Важная деталь: Ее россияне Не

Европеец (гість)
18.03.2017 07:34
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Важная деталь: Ее россияне Не выбирали! Ее назначил Кремль!

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