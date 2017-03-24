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Наталя Волосова
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Наталя Волосова

Депутати розглядають законопроект щодо покарння за подвійне громадянство . ВІДЕО

24.03.2017
Переглядів: 2047 Коментарів: 17

Ввести санкції за подвійне громадянство хоче президент України. До Верховної Ради вже поданий відповідний законопроект. До слова, єдине громадянство у нашій країні було завжди. Втім, за другий неукраїнський паспорт не було механізму покарання. Цим користалися нечисті на руку чиновники і просто тікали за кордон, як. наприклад, Олександр Онищенко. Водночас, вкрай обурюються українці з Західних областей. Чимало з них, свого часу, отримали другий паспорт аби було простіше влаштуватися на роботу у Польщу, Чехію, Словаччину.

А як думаєте ви?

Чи треба ввевсти покарання за подвійне громадянство? Чи варто забирати український паспорт у тих, хто має подвійне громадянство? Як ви вважаєте, з ухваленням цієї ініціативи нечисті на руку чиновники не будуть тікати за кордон? Або ж, це тільки нашкодить звичайним українцям, які у силу тих чи інших обставин мають другий іноземний паспорт?

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Чи потрібно забирати український паспорт у тих, хто має подвійне громадянство?

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Коментарі (17)

Зфбирати не потрібно.А от на

ГістьSanna (гість)
07.04.2017 11:58
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Зфбирати не потрібно.А от на службові державні посади приймати на роботу заборонити.Тільки в приватні підприємства...

Бачив один французький фільм

Позор (гість)
05.04.2017 13:57
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Бачив один французький фільм як громадянин Канади прилетів до Паріжа і в нього вкрали в літаку канадський паспорт і він не міг без паспорта вийти із режимної зони.Але він потім показав французький паспорт ,адже бішьше 35 років як мешкав в Квебеку канадському хотя по народженню був француз.....В самій демократичній державі США з якої всі європейські держави беруть примір статус і право бути президентом дає можливість тільки уродженцю тієї землі,хоть ди скільки громадянств він не мав.....А якщо взяти теперішню Україну воєної хунти то чгмусь у нас ріного роду Яценюків-громадянин Канади ,Ющенко і всі його діти мають американське громадянство,Коломойський громадянин хитрого Ізраля і офшорого Кіпру,Луценко бувший зек і громадянин Ізраеля.Ісаакашвілі уродженець Грузії ,яка його шукає черех Інтерпол.То про що можна говорити.Герой України ліліпут 159 см.взросту Бандера мав громадянство Австро-венгрії,Польші ,Германії і ніколи не був наісконо українсько-хохляцких землях України але українськоо ромадянства любого виду взагалі не мав ????

Во всіх державах Демократії є

Позор (гість)
05.04.2017 07:36
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Во всіх державах Демократії є подвійне громадянство.Ляхостан теж декілька років назад ввів подвійне.А одинарне громадянсьво в часи глобалізації іще залишилось в посттоталітарній Україні ,Китаї комуністичному ,Аравійських султанатах.В СРСР теж особливо прискіпливо до цього відносились і всіх хто втікав за Бугор називали зрадниками Родіни,як Україга похожа до СРСР у цьому питанні.Взагалісмайжи всі громадяни України жидівсько-єврейського походження мають іще громадянство Ізраеля (близько півміліона).Ось із кого потрібно начинати украм прижимаьти в Уряді і Верховній раді ,плюс президент.

Чтобы в стране был порядок,

Гість_КРОКОдил (гість)
01.04.2017 23:08
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Чтобы в стране был порядок, нужно серьезную чистку провести во всех высших структурах, кто пришел к власти рейдерским захватом, кто грабит людей, кто разворовывает всю Украину и весь ее бюджет, кто хочет выжать из Украины все ее соки, а не морочить людям голову о втором гражданстве. РЫБА НАЧИНАЕТ ГНИТЬ С ГОЛОВЫ.

Віт написав: Подвійне

ЕЮ - Віт (гість)
01.04.2017 09:50
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Віт написав:

Подвійне громадянство, це як подвійне ФІО, адреса, рік народження і т.п. Але це Право людини. Інша справа, суспільні, політичні і т.д. відносини. Тому, якщо людина має друге, третє і т.д. громадянство то вона повинна заявити про це владі з усіма можливими вихідними наслідками, а саме: праця в державних органах,/ виборча діяльність таким громадянам повинна бути заборонена - приватна, економічна, творча і т.д. діяльність, постійне проживання дозволено. Але якщо людина не сповістила про додаткове громадянство: 1 - автоматично позбавляється Українського громадянства з вихідними наслідками. 2- а ті хто проник до влади, на службу - негайно автоматично судити і за зраду державним інтересам і позбавляти громадянства, майна і т. п.

Дуже слушно.

Я лично не согласна, что

Софа (гість)
01.04.2017 03:23
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Я лично не согласна, что простые люди должны отказаться от второго гражданства. Так как это простые люди им надо за что-то жить и где зарабатывать, а всех кого касается государственных чиновников политики, депутаты, суди, и всех кто выше,кто имеет к власти больше доступа их наказать можно спокойно, потому что они продают родинка, а не простой народ

Вашу ідею варто би було взяти

Борис К. (гість)
31.03.2017 20:40
Зображення користувача Борис К..

Вашу ідею варто би було взяти за основу. Вона не ставить на коліна просту людину, але працювати, тобто займатись деякими видами діяльності, можливо не всіма потрібно дозволити, все інше дуже вірно

А якщо простій людині

Борис К. (гість)
31.03.2017 20:28
Зображення користувача Борис К..

А якщо простій людині прогодувати дітей без іноземної бумажки неможливо? То поставимо її перед вибором, або голодна смерть, або залишайся за кордоном? Цей закон повинен стосуватись тільки чиновників обласного та вищих рангів

У людини не буває дві

мукомел (гість)
28.03.2017 20:38
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У людини не буває дві матері.А як захичати державу якщо ти маєш громадянство країни агресора???????

нужно сделать людям такие

Параска (гість)
28.03.2017 19:46
Зображення користувача Параска.

нужно сделать людям такие условия жизни, чтобы им вторые паспорта не были нужны. Если будем простых людей лишать паспортов Украины, то сколько тогда останется в Украине!.

Якій компроміс між

Гість
28.03.2017 13:58
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Якій компроміс між Батьківщиною та чужиною!!!!!

Подвійне громадянство, це як

Віт (гість)
27.03.2017 21:28
Зображення користувача Віт.

Подвійне громадянство, це як подвійне ФІО, адреса, рік народження і т.п. Але це Право людини. Інша справа, суспільні, політичні і т.д. відносини. Тому, якщо людина має друге, третє і т.д. громадянство то вона повинна заявити про це владі з усіма можливими вихідними наслідками, а саме: праця в державних органах,/ виборча діяльність таким громадянам повинна бути заборонена - приватна, економічна, творча і т.д. діяльність, постійне проживання дозволено. Але якщо людина не сповістила про додаткове громадянство: 1 - автоматично позбавляється Українського громадянства з вихідними наслідками. 2- а ті хто проник до влади, на службу - негайно автоматично судити і за зраду державним інтересам і позбавляти громадянства, майна і т. п.

на сьогодні в подібних

Васько (гість)
27.03.2017 16:27
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на сьогодні в подібних випадках, якщо інше не врегульовано міжнародними договорами, діє правило, що кожна країна вважає таку людину своїм громадянином. на мою думку потрібно укласти з усіма країнами світу відповідні двосторонні договори про наслідки множинного громадянства, де передбачити відповідні наслідки таких декількох громадянств. думаю, що це можливо. якщо в якомусь випадку не вдасться укласти міжнародний договір, то потрібно передбачити в національному законодавстві обмеження для таких громадян, як до іноземців чи осіб без громадянства (наприклад, позбавити виборчих прав), та, одночасно, розглядати таких людей як власних громадян у випадках притягнення їх до відповідальності та захисту.
також вважаю правильним позбавляти активних виборчих прав тих, хто портягом певного часу мав множинне громадянство та позбувся його, наприклад, нещодавно перед балотуванням на виборну посаду и чи призначенням до органу влади.

А может введем наказание за

Гість тут (гість)
27.03.2017 09:39
Зображення користувача Гість тут.

А может введем наказание за то, что я человек и разговариваю на русском языке, а дышу Украинским воздухом? С политиками,дипломатами,чиновниками определенных рангов-согласен! А народу почему нельзя?

Ето утепление прав человека.!

М (гість)
25.03.2017 14:14
Зображення користувача М.

Ето утепление прав человека.!

Ну скажыте хто не хочет себе

М (гість)
25.03.2017 14:12
Зображення користувача М.

Ну скажыте хто не хочет себе ищо одно или больше гражданств. ?

Людина повинна сама

Natasha (гість)
24.03.2017 18:36
Зображення користувача Natasha.

Людина повинна сама вирішувати, чи потрібне їй подвійне громадянство. Багато хто живе в країні одного із подружжя, а батьківщина в іншій країні. І ніхто не має право примушувати людину робити вибір!!!!

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