Депутати розглядають законопроект щодо покарння за подвійне громадянство . ВІДЕО
Ввести санкції за подвійне громадянство хоче президент України. До Верховної Ради вже поданий відповідний законопроект. До слова, єдине громадянство у нашій країні було завжди. Втім, за другий неукраїнський паспорт не було механізму покарання. Цим користалися нечисті на руку чиновники і просто тікали за кордон, як. наприклад, Олександр Онищенко. Водночас, вкрай обурюються українці з Західних областей. Чимало з них, свого часу, отримали другий паспорт аби було простіше влаштуватися на роботу у Польщу, Чехію, Словаччину.
А як думаєте ви?
Чи треба ввевсти покарання за подвійне громадянство? Чи варто забирати український паспорт у тих, хто має подвійне громадянство? Як ви вважаєте, з ухваленням цієї ініціативи нечисті на руку чиновники не будуть тікати за кордон? Або ж, це тільки нашкодить звичайним українцям, які у силу тих чи інших обставин мають другий іноземний паспорт?
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