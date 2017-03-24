В Україні введуть покарання за подвійне громадянство. ВІДЕО

Ввести санкції за подвійне громадянство хоче президент України. До Верховної Ради вже поданий відповідний законопроект. До слова, єдине громадянство у нашій країні було завжди. Втім, за другий неукраїнський паспорт не було механізму покарання. Цим користалися нечисті на руку чиновники і просто тікали за кордон, як. наприклад, Олександр Онищенко. Водночас, вкрай обурюються українці з Західних областей. Чимало з них, свого часу, отримали другий паспорт аби було простіше влаштуватися на роботу у Польщу, Чехію, Словаччину.