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Наталя Волосова
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Наталя Волосова

В Україні введуть покарання за подвійне громадянство. ВІДЕО

24.03.2017
Переглядів: 642 Коментарів: 6

Ввести санкції за подвійне громадянство хоче президент України. До Верховної Ради вже поданий відповідний законопроект. До слова, єдине громадянство у нашій країні було завжди. Втім, за другий неукраїнський паспорт не було механізму покарання. Цим користалися нечисті на руку чиновники і просто тікали за кордон, як. наприклад, Олександр Онищенко. Водночас, вкрай обурюються українці з Західних областей. Чимало з них, свого часу, отримали другий паспорт аби було простіше влаштуватися на роботу у Польщу, Чехію, Словаччину.

А як думаєте ви?

Чи треба ввевсти покарання за подвійне громадянство? Чи варто забирати український паспорт у тих, хто має подвійне громадянство? Як ви вважаєте, з ухваленням цієї ініціативи нечисті на руку чиновники не будуть тікати за кордон? Або ж, це тільки нашкодить звичайним українцям, які у силу тих чи інших обставин мають другий іноземний паспорт?

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Чи потрібно забирати український паспорт у тих, хто має подвійне громадянство?

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Коментарі (6)

Подвійне громадянство, це як

Віт (гість)
27.03.2017 21:28
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Подвійне громадянство, це як подвійне ФІО, адреса, рік народження і т.п. Але це Право людини. Інша справа, суспільні, політичні і т.д. відносини. Тому, якщо людина має друге, третє і т.д. громадянство то вона повинна заявити про це владі з усіма можливими вихідними наслідками, а саме: праця в державних органах,/ виборча діяльність таким громадянам повинна бути заборонена - приватна, економічна, творча і т.д. діяльність, постійне проживання дозволено. Але якщо людина не сповістила про додаткове громадянство: 1 - автоматично позбавляється Українського громадянства з вихідними наслідками. 2- а ті хто проник до влади, на службу - негайно автоматично судити і за зраду державним інтересам і позбавляти громадянства, майна і т. п.

на сьогодні в подібних

Васько (гість)
27.03.2017 16:27
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на сьогодні в подібних випадках, якщо інше не врегульовано міжнародними договорами, діє правило, що кожна країна вважає таку людину своїм громадянином. на мою думку потрібно укласти з усіма країнами світу відповідні двосторонні договори про наслідки множинного громадянства, де передбачити відповідні наслідки таких декількох громадянств. думаю, що це можливо. якщо в якомусь випадку не вдасться укласти міжнародний договір, то потрібно передбачити в національному законодавстві обмеження для таких громадян, як до іноземців чи осіб без громадянства (наприклад, позбавити виборчих прав), та, одночасно, розглядати таких людей як власних громадян у випадках притягнення їх до відповідальності та захисту.
також вважаю правильним позбавляти активних виборчих прав тих, хто портягом певного часу мав множинне громадянство та позбувся його, наприклад, нещодавно перед балотуванням на виборну посаду и чи призначенням до органу влади.

А может введем наказание за

Гість тут (гість)
27.03.2017 09:39
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А может введем наказание за то, что я человек и разговариваю на русском языке, а дышу Украинским воздухом? С политиками,дипломатами,чиновниками определенных рангов-согласен! А народу почему нельзя?

Ето утепление прав человека.!

М (гість)
25.03.2017 14:14
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Ето утепление прав человека.!

Ну скажыте хто не хочет себе

М (гість)
25.03.2017 14:12
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Ну скажыте хто не хочет себе ищо одно или больше гражданств. ?

Людина повинна сама

Natasha (гість)
24.03.2017 18:36
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Людина повинна сама вирішувати, чи потрібне їй подвійне громадянство. Багато хто живе в країні одного із подружжя, а батьківщина в іншій країні. І ніхто не має право примушувати людину робити вибір!!!!

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