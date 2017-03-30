Антикоррупционеры выступили против закона Порошенко о декларациях. ВИДЕО
Теперь члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации. Точно также, как это делают украинские чиновники. Соответствующий закон подписал глава государства Петр Порошенко. Естественно, категорически против сразу же выступили представители антикоррупционных общественных организаций. Бояться преследований и давления со стороны власти. С другой стороны, общественные организации, которые борются с коррупционерами в Украине, прежде всего сами должны быть примером открытости и прозрачности, говорят эксперты.
Поддерживаете ли вы решение обязать членов антикоррупционных общественных организаций заполнять е-декларации и отчитываться о своих доходах? Если они борются с коррупцией, то и сами должны быть открытыми и прозрачными, или это даст возможность власти преследовать и давить на эти общественные организации?!
Прокомментируйте.
Прокоментуй цей запис!