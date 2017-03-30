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Ольга Мельник
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Ольга Мельник

Антикоррупционеры выступили против закона Порошенко о декларациях. ВИДЕО

30.03.2017
Переглядів: 3921 Коментарів: 9

Теперь члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации. Точно также, как это делают украинские чиновники. Соответствующий закон подписал глава государства Петр Порошенко. Естественно, категорически против сразу же выступили представители антикоррупционных общественных организаций. Бояться преследований и давления со стороны власти. С другой стороны, общественные организации, которые борются с коррупционерами в Украине, прежде всего сами должны быть примером открытости и прозрачности, говорят эксперты.

Поддерживаете ли вы решение обязать членов антикоррупционных общественных организаций заполнять е-декларации и отчитываться о своих доходах?  Если они борются с коррупцией, то и сами должны быть открытыми и прозрачными, или это даст возможность власти преследовать и давить на эти общественные организации?! 

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Петр Порошенко подписал закон, обязывающий антикоррупционные общественные организации заполнять е-декларации и отчитываться о своих доходах. Поддерживаете ли вы такое решение?

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Коментарі (9)

если на тебе висит бейджик с

александр Б (гість)
08.04.2017 20:10
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если на тебе висит бейджик с надписью "антикоррупционист", то это еще не является гарантией честности и порядочности. Проходимцы всегда стремились попасть в те структуры, в которых они были бы защищены

Боятся что придется

Кри (гість)
08.04.2017 19:48
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Боятся что придется грандоедовские доходи светить.

Куме, інколи мені здається,

Беркут (гість)
08.04.2017 19:42
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Куме, інколи мені здається, що наша влада ненормальна!
Інколи?
Так, інколи, весь інший час у мене немає ніяких сумнівів.

А еще и ближние родственики

Гость Do (гість)
04.04.2017 09:27
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А еще и ближние родственики должны отчитываться.

Пусть сначала "порох" подаст

Гість_Чистый (гість)
01.04.2017 22:55
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Пусть сначала "порох" подаст всю декларацию о своем бизнесе и доходах. О своих кондитерках, виллах и т.д. А потом уж обязывает.

я за то, чтобы пенсионеры

пенсионер (гість)
01.04.2017 20:14
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я за то, чтобы пенсионеры заполняли е-декларации. При пенсии в 1200 грн платить 900 грн за отопление (однокомнатная квартира) - просто фантастика. И куда там депутатам или тем же членам антикоррупционных общественных организаций?

Якщо б народу було б краще

Ксюндель (гість)
31.03.2017 17:43
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Якщо б народу було б краще жити, коли б він дізнався, наскільки його пограбували, а хто вже не так важливо - всі вори однакові; різниця в кількості награбованого...

Ничего страшного в

Европеец (гість)
31.03.2017 08:54
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Ничего страшного в е-декларациях самих "антикоррупционеров" не вижу. А что касается "третьих лиц", то вроде бы решили до конца года закон подправить?

Будет то, что с депутатами,

Тамрико (гість)
30.03.2017 22:00
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Будет то, что с депутатами, раздразнили народ, все в кулак возмущаются, только злости и ненависти добавилось из-за этого в стране. Результата-то нет, откупаются от судей, корупция набирает новые обороты. Грустно и страшно жить в такой стране, а в проигрыше простые люди. Никто уже ни во что и никому не верит.

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