Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?

Автор: Анна Маляр Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

У вівторок, 5 грудня, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що "Міхеіл Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акцій протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного організованого угруповання Януковича-Курченка".

Таємниця слідства та презумпція невинуватості

Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, якщо такі дані ганьблять людину, є злочином. Але, з огляду на резонанс такої заяви, Генпрокуратура мусить надати суспільству інформацію, яка б переконливо свідчила про обґрунтованість підозр.

Разом з тим, інформація про ймовірних злочинців не повинна порушувати принцип презумпції невинуватості.

Приміром, Європейський суд з прав людини у справі Алене де Рібемон проти Франції констатував порушення пункту 2 статті 6 Європейської Конвенції з прав людини у випадку, коли під час прес-конференції міністр внутрішніх справ Франції разом з керівництвом кримінальної поліції назвали підозрюваного де Рібемон винним у вчиненні злочину.

Щоправда, у тому ж рішенні ЄСПЛ встановив, що презумпція невинуватості не може бути перешкодою для влади щодо інформування громадськості про розслідування, які ведуться. Але одночасно було закріплено вимогу щодо поведінки влади, а саме – чинити такі дії стримано та делікатно, як того вимагає повага до презумпції невинуватості.

Проте, коли вчиняються гучні злочини, європейські правоохоронці та ЗМІ між презумпцією невинуватості та суспільним запитом на інформацію про злочинців обирають останнє.

Як приклад можна згадати теракт у Манчестері навесні цього року. Британська поліція називала ім'я та прізвище терориста-смертника задовго до обвинувального вироку суду. А журналісти назвали його ім'я ще до заяв поліції, посилаючись на власні джерела. Протягом дня вже вся його біографія та історія сім'ї стала публічною.

Від нас приховали сенсацію

Генпрокурор на брифінгу та у ВР неодноразово згадував про злочинну організацію Януковича-Курченка. У сприянні саме цій злочинній організації підозрюють Саакашвілі.

Відповідно до Кримінального кодексу, злочинна організація – це стійке ієрархічне об’єднання п’яти і більше осіб. Тобто, у злочинній організації Януковича-Курченка мусить бути ще, як мінімум, три учасника. Хто вони?

Після оприлюднення прізвищ і фото таємних агентів НАБУ Генпрокуратура втратила цноту втаємничення, тож бодай натяк на інших членів злочинної організації повинен прозвучати. Адже найбільший інтерес у цій справі становить не сприяння Саакашвілі, а злочинна діяльність самої організації.

Саме через відсутність політичної волі до визнання режиму Януковича злочинним та розслідування злочинів, вчинених ним та його поплічниками, довелося вигадати люстрацію та тривалий час її імітувати.

Невже Генпрокуратура зібрала докази того, що Янукович вчиняв злочини у складі злочинної організації та викрила всіх її учасників? Це ж сенсація!

У такому разі ми можемо розраховувати на результативні розслідування не лише цих жалюгідних та нерішучих намірів повалити нинішню владу, а й тих багатьох злочинів режиму Януковича, за які ми розплачуємося дуже дорогою ціною.

На які злочини наговорили голоси в оприлюднених аудіозаписах?

Відео, продемонстроване генпрокурором на брифінгу та у Верховній Раді, починалося зі слайду про те, що ГПУ контролює осіб, які сприяють Курченку та іншим учасникам злочинної організації Януковича у "спробах встановлення контролю за політичними процесами в Україні".

У цьому повідомленні відсутня інформація про злочин, бо немає такого злочину – "встановлення контролю над політичними процесами".

У наступному слайді повідомлялося про те, що Генпрокуратура вже отримала докази двох правопорушень – фінансування масових акцій протесту та змови з метою захоплення державної влади в Україні.

Варто зазначити, що вітчизняне законодавство не забороняє допомагати фінансово учасникам мирних зібрань.

Що стосується змови з метою захоплення державної влади, то з наведених Генпрокуратурою аудіозаписів ознаки цього злочину виявити вкрай складно.

Так, голос, схожий на голос Северіона Дангадзе, навпаки переконує співрозмовника у небезпечності захоплення будівлі Верховної Ради.

З телефонної розмови зрозуміло, що Саакашвілі ще взагалі про це нічого не знає, і його представник не наважиться йому про це повідомити, тому пропонує "довіреній особі Курченка" інші кандидатури на силовий захід у будівлю ВРУ.

Для кваліфікації дій як змови про захоплення державної влади необхідна наявність не лише спільної волі кількох осіб діяти разом, а й погодження окремих дій. Це може бути розроблення плану, визначення строків і способів захоплення влади тощо.

Жодної спільної дії, крім передачі грошей, співрозмовниками продемонстрованого аудіозапису не було погоджено. Більше того, з розмови випливає відсутність плану дій з захоплення влади.

Голос нібито Дангадзе зазначає, що події будуть розвиватися "по ситуації, і наперед сценарію він надати не може". А його співрозмовник – довірена особа Курченка – взагалі бідкається щодо відсутності глобального плану.

Крім того, у разі змови про повалення влади злочинці повинні домовитися про такі спільні дії, які реально можуть призвести до повалення влади.

Натомість обговорюваний у телефонній розмові спосіб силового захоплення будівлі ВРУ, навіть у разі його реалізації, навряд чи призвів би до захоплення влади. Бо будівля – це ще не влада. Парламент може засідати і в іншій будівлі.

Тому, по факту розмови та в разі ідентифікації голосів і законності прослуховування, можна підозрювати лише підготовку до захоплення адміністративної будівлі. Але для звинувачень потрібні й інші докази, бо з самої розмови не витікає домовленість про захоплення будівлі ВРУ.

Далі довірена особа Курченка нібито від імені Курченка запитує у співрозмовника – чи зможуть вони в разі приходу до влади закрити його кримінальні провадження, "відбити" Одеський НПЗ, медіахолдинг, футбольний клуб. Начебто за такої умови Курченко готовий фінансувати захоплення влади.

Але голос, схожий на голос Дангадзе, ніяких обіцянок у відповідь на це не дав.

Тобто, вкотре протягом розмови домовленості не відбулися. Проте ця інформація стане тепер у нагоді політикам, які потребують грошової підтримки. Умови фінансування від Курченка наразі відомі.

Вищий пілотаж від голосу, схожого на Саакашвілі

Після цього в представлених аудіозаписах була розмова голосів, схожих на Саакашвілі та Курченка.

У цій розмові нібито Курченко озвучив свої умови співпраці. Але зі слів нібито Саакашвілі не можна зробити ніяких висновків – ні про співпрацю, ні про згоду на співпрацю.

Ба більше, його відповіді тепер стануть хрестоматією того, як треба відповідати, щоб суд ніколи не встановив суті сказаного.

Операція "кордон"

Ну і насамкінець, як же бути з історією про 300 тисяч доларів за операцію "кордон", про яку так детально розповів голос, схожий на голос Дангадзе?

Якщо з цих грошей давали хабарі прикордонникам чи митникам – тоді є привід для перевірки цієї інформації. А от оплата квитків, проживання, харчування людям, які хотіли підтримати Саакашвілі у його поверненні в Україну, законом не заборонена.

Тож оприлюднені аудіозаписи навіть за умови законності прослуховування не містять переконливої інформації щодо злочинів, у вчиненні яких підозрюють Саакашвілі та його оточення.

Можливо, прокуратура має інші беззаперечні докази вини, які не може оприлюднити з міркувань таємниці слідства.

http://www.pravda.com.ua/columns/2017/12/6/7164508/

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