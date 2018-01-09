Правоохоронці бояться громадського тиску у справі вбивства Ірини Ноздровської

Після вбивства Ірини Ноздровської громадськість вимагала від правоохоронних органів затримання саме родичів Росошанського.

Коли з"явилась інформація про те, що родича Росошанського затримали, почалась хвиля підозр і недовіри громадськості до цієї версії.

Я абсолютно в усіх коментарях для змі (а їх було кілька десятків) закликала вас не концентрувати вимоги на одній версії, бо є вирогідність, що саме її вам і підготують. Не треба зумисно обмежувати слідство і суд у версіях. Бо вони всі бояться вашого натиску і ви можете стати заручниками вашого ж впливу. Як, власне, і заручниками війни між олігархічними кланами, які використають ваше обурення.

Тепер по суті звинувачення.

Чи може вбивцею бути родич Росошанського. Може. А може і не бути. Відповідь на це питання залежить від доказів, які зібрані проти нього.

Такий спосіб вбивства не потребує спец.підготовки, як, скажімо, при вбивстві Шеремета. Ножем в обличчя і шию час від часу вбивають. Не можу сказати, що часто, але я такі злочини зустрічала і не раз.

Так, фізично це зробити складно. Потрібні зусилля і, можливо, не однієї людини. Для вчинення вбивства у такий спосіб потрібно відчувати глибоку ненависть і неприязнь до жертви.

Ключова помилка логіки нефахівців - ускладнення версій під впливом цікавого кіно і власної освіченості. Переважна більшість насильницьких злочинів вчиняється людьми, як би це делікатно сказати, без критичного мислення.

Щодо конспірологічних теорій у цьому випадку. Все може бути. Ми можемо багато чого не знати. Але станом на зараз(09.01.2018) я бачу таку хронологію подій. Спочатку вчинено злочин, а потім вже відбулось термінове підхоплення і розгон інформації, створення образу та картини злочину. І далі вже очевидна передвиборча боротьба кланів, у яку підключили громадськість. Спеціально організовувати такий злочин заради дестабілізації немає сенсу. Криміногенна ситуація в країні така, що постійно є злочини, які можна використовувати для широкого резонансу та розгойдування. Навіть у новорічні дні таких злочинів, які легко могли створити хвилю обурення, було вчинено декілька.

Суспільство знаходиться у такому стані, коли будь-якої миті з іскри може зайнятись полум"я. Багато для цього не треба - ще трохи крисіних, мельників та ув"язнених патріотів. А далі ви не помітите, як цим полум"ям скористаються у боротьбі за владу. За владу, а не за справедливість.

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