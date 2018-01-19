Провали в комунікаціях

Комунікаційна діяльність української влади має всі шанси увійти до «case studies» навчальних курсів провідних світових університетів. Вони пропонують студентам для вивчення, як кращі світові практики, так і приклади, яким не варто наслідувати.

Трансформація в протилежну сторону

Починаючи з першої половини 2014 року наша держава мала всі шанси стати зразком успішної та ефективної діяльності у сфері урядових комунікацій. Сильний та підступний ворог допоміг мобілізувати ресурси суспільства, державних структур, ЗМІ, зарубіжних партнерів. Скажу відверто, в ті дні (в усякому випадку до масового початку «гри в політику») працювати було надзвичайно легко. Без будь-яких команд «зверху» більшість гравців медійного простору негласно дотримувалась основних принципів та правил антикризових комунікацій, які притаманні цивілізованому світу.

Славнозвісні «темники» стали просто не потрібними, так як кожного ранку на неформальному майданчику, який отримав назву Інформаційний центр РНБО відкрито обговорювалися поточні події в АТО, Україні, світі та формувалися чітке державницьке бачення щодо їх висвітлення з дотриманням етичних норм і правового поля. В державні структури висадився потужний «десант» фахівців-медійників з бізнес-сектору та громадських організацій, з 10-20 річним досвідом, які покращили рівень урядових комунікацій. Реальна загроза допомогла нам відмінно спілкуватися на горизонтальному рівні. Спільними зусиллями було також розроблено та запропоновано багато подальших проектів для нарощування зусиль протидії російській інформаційній агресії. До речі новий центр Hybrid CoE, що відкрився в 2017 в Фінляндії, в деяким моментах повторює наш ІАЦ РНБО зразка 2014 року.

Нажаль після парламентських виборів 2014 почало виникати все більше приводів для розчарування. Замість формування та реалізації комунікаційної політики держапарат поступово повернувся до звичних йому механізмів функціонування та імітації бурхливої діяльності. Відповідно, громадські проекти ставали всі більш відокремленими та роз’єднаними. Сумнівні проекти і структури почали все більше витісняти реально працюючі організації, яким через значне навантаження в районі АТО просто не хватало часу, бажання та досвіду для участі в «паркетних баталіях».