Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!

Автор: Валентин Гладких Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»

Відповідно до Конституції України всі громадяни рівні. І мені здається дивним, коли пересічні громадяни можуть їздити в Росію займатися проституцією, на будівництві працювати, менеджерами, криміналом займатися.

Ми не любимо говорити, але і науковці їдуть туди працювати, політичні експерти можуть їздити торгувати фейсами на телеканалах, а чомусь артисти не можуть?!

Єдина мета цих заяв – це спроба В’ячеслава Кириленка нагадати про своє існування, бо наразі мало відомо чим він займався на посаді віце-прем’єра весь цей час. Запам’ятався хіба що кульками на Євробаченні за сотні тисяч гривень та будинком Слави під Києвом майже у тисячу квадратів.

А взагалі ставимо питання ширше. А яким чином ми взагалі оподатковуємо діяльність українських гастролерів, як гроші, які вони заробляють, ми потім відстежуємо: скільки вони податків платять? Скільки заплатив податків за минулий рік пан Зеленський? Мені цікаво, скільки заплатив податків Вакарчук за минулий рік? Ось це питання мене цікавить.

І може спочатку ми врегулюємо цю сферу оподаткування українських артистів? Крім того, не будемо забувати, якщо вони беруть участь в корпоративах? Наприклад, в Канах. Там збираються російські і українські олігархи та наймають таких зірок. То що, в Канах можна виступати, а в Сургуті ні? Це також дивно, такий підхід. Якщо якась «продакшн студія» знімає новорічний вогник, студія зареєстрована десь в офшорі, а потім цей продукт продає на російське телебачення, воно там транслюється, так можна?

Тому тут насправді дуже багато запитань і на них відповіді немає і не буде. Тому я схильний розглядати все це винятково. Це просто черговий спалах такого патріотичного зуду у виконанні В’ячеслава Кириленка. А з боку Нацради – це лише спроба умити руки і зняти з себе відповідальність.

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