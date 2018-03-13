Рубана конспірологія замість дієвого закону

Автор: Володимир Пилипенко Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), правник

Символічно, що «генерала» Рубана затримали з арсеналом зброї при виїзді з ОРДЛО якраз восьмого березня. Ну, у кожного свої традиції святкувати День весни.

Як показує український досвід, подібні історії нагадують чергову бондіану - боротьбу добра зі злом, де закон випадає з логічного ряду.

Пам’ятаєте «гучні» розслідування замаху на Шокіна, чи Парубія? Шуму багато, а результату - щось не дуже.

Цікаво, що про затримання керівника штабу Громадської організації «Офіцерський корпус» пана Рубана ми дізнались не з офіційних заяв, а з соціальних мереж.

Там же з’явився таємничий пост генпрокурора про те, що «це не випадкове затримання» з не менш шерлоковим – «ніяких звільнень не буде».

Хто, що, на яких підставах, яка така спецоперація криється за словами Луценка? Гадайте на кавовій гущі. Вони щось собі знають, а ви собі, люди добрі, думайте.

Інтригу підігрівають заяви очільників різних відомств, волонтерів, учасників АТО і просто усіх небайдужих, які намагаються поставити крапку у цій історії.

Дехто стверджує, що «справа Рубана» - це підстава Медведчука, свиня Коломойського, або ж рука Кремля. Все це, звісно, обростає конспірологією у її найсоковитішому вимірі – з деталями, планами змови, агентурною сіткою, замахом на перших осіб держави. Ще трохи і Фейсбук нам викриє нарешті українську гілку Алькаїди.

Як стало відомо, цьому майстру на всі руки, а точніше – на всі стволи, оголосили підозру за ч.1 ст.14 "Готування до злочину", ч.3 ст.258 "Терористичний акт" та за ч.1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю».

Щодо перших двох поки що складно щось оцінювати. На відміну від ст. 263 КК. Його діяння оцінили саме як «незаконне поводження зі зброєю». Адже в КК спеціальної відповідальності за такий злочин як незаконне переміщення зброї з тимчасово непідконтрольної території України на підконтрольну не передбачено.

В народі уже звично називають, що в ОРДЛО процвітає саме контрабанда зброї. Про це неодноразово і народні депутати заявляли. Але тут юридично перевезення зброї контрабандою не можна вважати.

Контрабанда можлива лише у випадку переміщення певних предметів, зокрема і зброї, через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Відповідно до ст. 10 Митного кодексу митний кордон України збігається з державним кордоном України. Між Донецькою і Луганською областями та іншою територією нашої держави він не може проходити, а тому і контрабанда неможлива.

Тому маємо дійсно дуже гостру проблему – неконтрольований потік зброї з тимчасово непідконтрольної території на підконтрольну.

Відверто кажучи, я не розумію, чому б це питання не криміналізувати? Зокрема, шляхом внесення змін в Кримінальний кодекс. Адже незаконне перевезення зброї через лінію розмежування – це діяння, яке має значно вищий ступінь суспільної небезпеки, хоча б зважаючи на можливий арсенал і різновиди зброї та вибухових пристроїв, які можуть перевозитись, аніж діяння, передбачені статтею 263 КК.

На сьогоднішній день згідно зі статтею 332-1 КК кримінальна відповідальність передбачена за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Таким чином, якщо людина всупереч встановленим правилам приїде, до прикладу, з Донецької області в Харківську – це класифікуватиметься як злочин. У той час, як за незаконне перевезення зброї між вказаними областями спеціальної норми не встановлено і такі дії кваліфікуються за статтею 263 КК (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

Проте, з невідомих мені причин, ця проблема вміло завуальовується владою та відсувається на задній план.

От і виходить, що замість фахової правоохоронної та судової роботи маємо одні всесвітні змови.

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