Чому приховується кількість нападів на журналістів?

Сьогодні Інститут Масової Інформації та деякі інших медійні організації зробили заяву про недовіру керівництву НСЖУ через розбіжності в цифрах моніторингу нападів та побиттів журналістів. Індекс фізичної безпеки журналістів крім НСЖУ верифікує ще 5 громадських організацій. В тому числі наша.

В заяві Інститут Масової Інформації є декілька маніпуляцій: наприклад, говориться про те, що НСЖУ «заявило що відбулося 90 випадків фізичної агресії на журналістів і мовчать про 100 випадків». Я не знаю, про які саме додаткові 100 випадків фізичної агресії йдеться. В моніторингу, який робить ІМІ, зафіксовано всього 29 фізичних нападів на журналістів http://imi.org.ua/…/u-2017-rotsi-v-ukrajini-zafiksovano-27…/.

Всі інші випадки: напади на редакції, підпали машин, пошкодження техніки в Індекс фізичних нападів на журналістів, який робить НСЖУ та 5 інших громадських організацій не включаються. ІМІ ж їх рахує додатково. Ми, на жаль, не маємо ресурсів зараз моніторити інші типи атак: на редакції, пошкодження техніки, підпали машин та ін. Але я сподіваюся, що ми зможемо це зробити і коли ми це зробимо, можливо показники ІМІ там також будуть нижчими ніж в моніторингу фізичної агресії.

Крім того в заяві є твердження про те, що журналісти, напади на яких зафіксовано в Індексі НСЖУ і наших ГО не завжди є тільки журналістами.

Але, наприклад, в нас є випадок з журналістом телеканалу «Рустави», якого спочатку побили, затримали, а потім депортували до Грузії. Чомусь в моніторингу нападів та побиттів ІМІ, цього випадку взагалі немає. Цей випадок зафіксовано ІМІ тільки як «юридичне перешкоджання». Виходить побиття грузинських журналістів у нас не рахується? Так само ІМІ не рахує, блогерів, яких б’ють. Також не включаються до моніторингу ІМІ випадки, якщо журналіст займається не тільки журналісткою діяльністю, а є ще антикорупціонером, чи активістом.

Але на наш погляд, антикорупційна діяльність та журналістка робота спрямована на антикорупційне розслідування взаємоповязана, і людина реально побита, тому ми вважаємо необхідним включати такі випадки в Індекс.

Ми враховуємо всі випадки побиття чи нападів, які відбулися в Україні в продовж року, як з блогерами так і з журналістами, з представниками різних політичних поглядів та ЗМІ різних типів власності.

ІМІ чомусь цього не робить.

На останніх слуханнях 2 березня в НСЖУ, були присутні представники 6 телеканалів, 2 радіоканалів, які належали абсолютно різним власникам, які підтримують різні політичні сили. Були представники друкованих та інтернет ЗМІ, регіональних та національних ЗМІ. Про яку політичну мотивованність можна говорити?

Виступи представників моніторингової місії ООН, ОБСЄ та Freedom House до речі також в своїх заявах були налаштовані скептично відносно розслідувань по нападам на журналістів та говорили про зростання тиску на свободу слова. Але ІМІ знов цього не бачить.

Тому ми готові до діалогу, готові розмовляти з іншими медійними організаціями по кожному пункту з нашого Індексу. Головне, щоб безкарність за злочини проти журналістів припинилася. Щоб журналісти могли вільно і без перешкоджання підіймати найгостріші теми і щоб їх за це не залякували і не вбивали в нашій країні. Для нас це найголовніше.

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