Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?

Автор: Володимир Фесенко Директор Центру політичних досліджень "Пента"

Щодо ідеї закону «Про прощення». Навряд чи це є ініціативою самого Леоніда Кравчука. Скоріше інші люди хотіли скористатися авторитетом першого Президента України.

У цій ініціативі не все так просто. Не йдеться про прощення як таке. Взагалі прощення не є правовою категорією. Йдеться про те, щоб не карати всіх людей, які живуть на цій території. Ось з цим я абсолютно згоден. Потрібно карати тільки тих людей, у разі реінтеграції наразі окупованих територій Донбасу і Криму, які скоїли тяжкі злочини. А тих людей, які, наприклад, працювали в сепаратистських установах, навіть обіймали певні керівні посади, не кажучи вже про простих вчителів, лікарів, які платили податки сепаратистам – на мій погляд, карати не треба.

Чому я проти того, щоб карати велику кількість людей, які знаходяться на окупованих територіях?

Якщо ми будемо карати більшість людей, які змушені були взаємодіяти і брати участь у відповідних сепаративних структурах, тоді треба розуміти, що більша частина населення на окупованих територіях, не захоче повертатися в склад України. А нам треба боротися не тільки за території, але й за людей!

Саме тому я проти законопроекту « Про колаборацію». Я принциповий противник покарання за колаборацію. Більшість людей змушені були, щоб просто існувати, співпрацювати з сепаратистськими структурами. Я думаю, що треба проявляти гнучкість і карати тільки тих, хто скоїв тяжкі злочини проти України та українських громадян.

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