В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму

Автор: Олена Шевченко Правозахисниця, голова ГО Інсайт

У відповідь на питання, чи є в Україні "пропаганда гомосексуалізму" та де межа між, так званою, "пропагандою" та боротьбою за права, відповідаю.

В Україні, безумовно, існує пропаганда гомофобії та трансфобії.Чому? Тому що існування людини та боротьба за свої права є частиною прав людини. Намагання цензурувати, вбити, або зробити людину іншою - це насильство і далі дивимося яке саме, в залежності від ідентичності людини.

Тому пропаганди гомосексуальності існувати не може, адже у пропаганди є особливі критерії і інформування людей про варіанти людської сексуальності не може бути пропагандою.

Тоді вже можна говорити, скоріше, про пропаганду гетеросексуальності, адже ми усюди бачимо лише гетеросексуальний варіант життя, а гомосексуальність подається як "відхилення від норми" в кращому випадку.

Чому ж в Україні присутня пропаганда гомофобії та трансфобії? Тому що та ситуація з агресивними діями, так званих "поборників традиційних цінностей" відповідає усім критеріям визначення пропаганди у її найгіршому значенні:

1. Викривлення інформації та створення правдоподібної, але фальшивої картини світу з підміною понять.Наприклад: " Мета гомосексуальних людей - "вирізати" сім'ю та відкрити шлях до легалізації одностатевих шлюбів".

2. Підкріплення - постійне звернення до "авторитетів": релігії, соціологічних даних, викривлення даних досліджень. В даному випадку - постійне цитування у стилі "Загальновідомо, що..", "Як усі знають..", "Вчені довели..". Приклад: наведення дослідження Марка Регенеруса з фейковими даними.

3. Наведення подій у чорно-білому світлі.Приклад: "В Україні війна, люди гинуть, а вони свої гей-паради проводять".

4. Використання упереджень та стереотипів, абсурдизація інформації.Приклад: "спочатку узаконять одностатеві шлюби, а потім зоофілію" з намаганням змішати тепле з гострим.

5. Створення відчуття тривоги, нагнітання істерики:"Гейропа йде до нас".

Звичайно, що будь-якій людині, яка перевіряє інформацію та цікавиться правами людини, все зрозуміло від початку, але таких людей меншість, сама тому ми і маємо такі "успіхи" з поширенням російської пропаганди в Україні.

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