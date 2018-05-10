Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?

Автор: Яніна Соколовська Головний редактор порталу «Известия в Україні»

Україна не повинна скасовувати вихідний та свято Дня Перемоги 9 травня, адже ми маємо пишатися нашими перемогами, тим більше перемогами здобутими великою кров’ю. Ми маємо цінувати ту жертву народу, яка була принесена під час тієї війни, для того, щоб цінувати майбутню перемогу у нинішній війні.

І чим більше шани ми віддаємо тим, хто втратив своїх рідних і близьких під час Великої Вітчизняної Війни, чим більше ми застосовуємо термін Велика Вітчизняна Війна, тим швидше ми переможемо зараз на неоголошеній донбаській війні.

Тому вихідний скасовувати не треба. Це має бути свято для всіх. Усі повинні мати шанс прийти до монумента «Невідомого солдата» і вклонитися тим людям, які не лежать під цим монументом.

Тому що коли ми кажемо невідомий солдат, ми маємо на увазі всіх тих, хто не повернувся з війни, і тих, хто не знає де могили їх рідних. Наприклад, як мій дідусь, який загинув десь у лісах Брянщини, і я навіть не знаю, де він похований.

Але я маю шанс прийти до монумента «Невідомому солдату» і вклонитися в цей день. Це має бути не просто свято, а свято родинне, яке ще й мотивується державою. І саме ці процеси має очолювати Президент України.

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