Виявити замовника у справі Бабченка можна було і без інсценування вбивства

Автор: Микола Маломуж Екс-голова Служби зовнішньої України

У ситуації з «вбивством» Бабченка можна розглянути дві сторони. Звичайно, те, що людина жива – це позитивний фактор, який можна оцінити на рівні оперативного складу професійно. Однак, це в тому разі, якщо ми чітко сприймаємо, що це достовірна інформація, адже зараз у суспільства почали виникати сумніви. Адже була подана одна інформація, а потім вона виявилась іншою.

Друга складова вже на державно-політичному рівні, в першу чергу на рівні керівників. Раз вже дали інформацію, що ще до інсценування вбивства спецслужби документували заходи пов’язані з підготовкою теракту, виявили організатора, виявили передачу грошей… то навіщо тоді взагалі була ця операція?

Очевидно, що ситуація з інсценуванням вбивства спричинила суспільну напругу: і в сім’ї, і у родичів, і в знайомих, і у суспільстві. Була створена передумова, за якої близькі люди зазнали стресу, могли статися надзвичайні наслідки.

Окремий аспект - реакція світової спільноти. Вже лунають заяви, що недопустимо так маніпулювати інформацією, проводити спецоперації у такий спосіб, озвучуються однозначні натяки на те, що все зроблено заради піару.

Отже, дві позиції. Перша – на тактичному рівні, якщо це реально оперативний склад спрацював позитивно і людина жива, а друга – на стратегічному рівні, розкручувати ситуацію щодо вбивства, створивши соціальну напругу, створивши втрату довіри – це дійсно негативно! Тому можу сказати, що є оцінка, як позитивна, так і негативна.

Якщо підійти професійно, то я вважаю, якщо справді планувався теракт, не бачу сенсу демонструвати проведення самого теракту, тому що організатори установлені, виконавці були під контролем, кошти вже передавалися. Хіба це ”вбивство” дало можливість виявити організатора, як говорять, що вже два місяці працювали над цим? У будь-якому випадку затримання організатора на стадії передачі грошей, була б можливість виявити, а хто йому давав це замовлення. Тобто ця імітація вбивства додатково нічого не виявила. І можна було не отримати такого негативного резонансу після такого інформаційного потоку, і того піару, який стався після прес-конференції у багатьох людей, і міжнародних організацій.



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