Чи знизиться довіра до силовиків після фейкового вбивства Бабченка?

Автор: Анна Маляр Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

Ми з вами, як суспільство, не маємо доступу до місць вчинення злочинів та матеріалів гучних кримінальних проваджень.

Єдиним джерелом правдивої інформації були офіційні заяви правоохоронців. Тобто, якщо вони говорять, що на місці вбивства знайдено 3 гільзи та чиюсь рожеву носову хустинку, ми сприймаємо це як факт. Фізично ми це перевірити не можемо, лише довіра до заявленої офіційно інформації.

Тепер питання - чи не використовувався цей механізм раніше? Коли заявляють, що знайшли те, виявили ось це - а реально цього немає. Ми то фізично перевірити не можемо.

Так само, як ми не можемо фізично перевірити - чи було замовлено Бабченка, чи був замах на життя нардепа Гончаренка та нардепа Геращенка. Тут питання лише довіри до заяв правоохоронців. Якщо це правда, то тільки оплески і гордість за наших правоохоронців!

Але як перевірити що це правда?

Як звичайний читач чи глядач повинен розцінювати заяву очільника правоохоронного відомства - вірити, чи сумніватись? В епоху постправди дуже важлива інформаційна гігієна офіційних осіб та їх прес-служб. Бо можна закреслити всю гарно зроблену в полях роботу.



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