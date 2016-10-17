Права женщин, как показатель развития общества

Автор: Олена Шевченко Правозахисниця, голова ГО Інсайт

Права человека - это борьба с системой угнетения.

“Мир никогда не будет прежним - женщины получили право голосовать”, - именно так говорили в США, когда суфражистки отвоевали право голосовать на выборах.

Стал ли мир другим после того, как это произошло? Сейчас этот вопрос звучит странно, не правда ли?! Особенно для нас, женщин 20-21го века, имевших возможность получить образование, имеющих право относительного выбора вступать или не вступать в брак, разводится, наследовать имущество и даже голосовать наравне с мужчинами!

Немыслимо теперь представлять свою жизнь без этого, так ведь? Многие, возможно, скажут, - да кому нужно это право голоса на выборах, мы все равно ни на что не влияем, везде капитал и принятые решения от нас не зависят.

Но, ведь мало кто вспомнит, что ещё сто лет назад, борьба за то, чтобы к тебе не относились, как собственности мужчины была в самом разгаре и право голоса было одним из самых важных достижений для женщин.

Почему? Потому что это было право на существование и субъектность. Право заявить о том, что мы не вещь. А много ли поменялось в нашей жизни с тех пор? Чего мы достигли и за что боремся сейчас? Какой смысл имеет борьба за равноправие для женщин, ведь на бумаге мы все равны?

Я думаю, что в нашей жизни изменилось мало чего. Да, в постсоветских странах женщины получили права благодаря большевикам. Да, у нас не было богатой истории борьбы за свои права, мы не проливали за это кровь, как сейчас принято оценивать степень своего вклада в общее дело. Но потому ли мы не ценим полученное? Или, возможно, борьба никогда не заканчивается?

В США, как многие из нас знают, сейчас идёт борьба за пост Президента. В этой “самой демократической стране”, где последним Президентом удалось стать афро-американцу, который поддерживает равноправие ЛГБТИК и других дискриминированных социальных групп, сейчас за пост главы государства борется Дональд Трамп. Сексист, расист, гомофоб, мигрантофоб и далее можно продолжить по списку. В этой гонке ему противостоит женщина, да, в первую очередь, женщина, потому как это первое, что привыкли обсуждать мои соотечественники и соотечественницы перед телевизором, при просмотре новостей и всевозможных ток-шоу.

Для большинства из них - это женщина и жена бывшего Президента. Далее можно обсудить её гардероб, прическу и макияж, в лучшем случае. Да, именно так у нас в стране принято обсуждать женщин. Мы называем это явление сексизмом - когда о женщине говорят, как о стереотипном объекте, выражая её не через личные качества, а через объективизацию и её отличие от мужчины.

О, ужас, 33х летняя блондинка стала губернатором области - именно так у нас воспринимают женщин в политике и управлении государством. С кем она за это переспала? Ведь только так, оказывается, женщина может добиться успеха! Я ни разу не встречала заголовка о том, что лысоватый брюнет возглавил администрацию чего-то там.

Так вот, да, Дональд Трамп в Соединенных Штатах Америки не просто борется за пост Президента, он может выиграть эти выборы. И это происходит в стране, где права человека и свобода слова являются важной составляющей в управлении государством. Это то, за что американки и американцы борятся столетиями и то, во что верят, в отличии от нас.

В последнюю неделю уровень абсурда побил все рекорды. Особенно впечатляет флеш-моб от республиканцев за отмену поправки, позволяющей женщинам иметь право голоса. А знаете почему он появился? Потому что женщины начали флеш-моб в социальных сетях, в ответ на одобрение сексуальных домагательств и сексизма от Дональда Трампа. Они посмели не согласится с этим. Ничего не напоминает? У нас ведь тоже был флеш-моб #янебоюсьсказати не так давно. Вы помните реакцию? Люди возмущались выставлением напоказ срама и “личных проблем”,”грязного белья” и так далее.

Так вот это не “грязное белье” - это системная проблема многовекового унижения и насилия по отношению к женщинам, которое такие, как Дональд Трамп считают естественным и нормальным. Почему республиканцы запустили флеш-моб об отмене права голосовать для женщин? Потому что по последним опросам, Дональд Трамп победил бы с огромным отрывом, если бы право голоса в США имели только мужчины.

Да, мужчины проголосовали бы за расиста, гомофобами, антисемита и мигрантофоба. Такая она, реальность 21го века и ее нужно осознать.Отличие нашей страны от США только в том, что у нас даже не предвидится альтернативы в лице Хилари Клинтон, об этом даже речи не идёт и я говорю не только о ее биологическом поле, но, скорее об идеологических позициях.

Я уверена в том, что многие и сейчас считают, что у женщин не должно быть равных прав, включая часть самих женщин. Так как вы думаете, нужен ли нам феминизм? Достигли ли мы равноправия, если подобные настроения так популярны? Можно как угодно относится к Хилари, но это уже давно не борьба против Трампа, это борьба со старой системой.

Это именно идеологическая борьба против патриархальной системы угнетения людей, потому что сейчас в США все зависит от мобилизации именно женщин, которые восстали против Трампа, как символа векового угнетения и насилия со стороны патриархальной системы. И поддержат женщин в этой борьбе только такие же угнетенные группы, как сами женщины, такие как ЛГБТИК, мигранты, этнические меньшинства и прочие.

Борьба за права не заканчивается никогда, потому что как только мы остановимся и решим, что всего добились, у нас снова заберут все.

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