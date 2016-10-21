Манипуляция массами: кто и зачем опять отрезает и хоронит Донецк?

Автор: Тетяна Заровна Журналістка, вимушена переселенка з Донецька

Слушайте, ну до чего же легко манипулировать массами, и как сложно не поддаваться "теле-облучению":) Уже смеешься, так как не осталось слез. Так же, как в августе 2014-го истерично "отрезали" и "хоронили" Донецк из-за "марша пленных", сегодня стигматизируют донецких, впечатленные массовым прощанием с "героем Новороссии".

Вы не поняли за 2,5 года как работает пропагандаТВ? Стыдитесь! "Вам знакомо понятие имморализм? Это когда все существовавшие "до" социальные рамки вытесняются инстинктами, в первую очередь - инстинктом выживания. Люди не сами себя довели до такого состояния. В созданных им условиях легче сходить по разнарядке, чем выбиваться из строя. Это трагедия. Но это не значит, что люди безвозвратно изменились и нас ненавидят.

Закончится этот режим - все вернется на круги своя. Это ответ тем, кто, заламывая руки, вопит: "Каак? Кааак?!! Как мы будем жить с ЭТИМИ людьми"...

"Эти" люди в вас сидят, или рядом с вами. Или у вас за спиной.

Эти - большинство сограждан, которые не желают знать, что у нас война и выступают против введения визового режима с агрессором.

Для "этих" холодильник - Бог. А с заложников - какой спрос? :(

В тоже время, как бы не тужилась верхушка оккупационной администрации и пропагандисты, а сказать в защиту "праведной" оккупации/"освобождения от украинофобии и бандеровщины" друзьям Москвы нечего (кроме того, что иностранный оккупант Моторола защищал в Донецке свою жену и детей, которые у него появились уже на захваченной территории).

Все остальные объяснения - поток алогизмов и мата. Злятся, что удается запугать заложников, но не заставить полюбить круглосуточно совершаемое против людей насилие. И признают, что согнанные украдкой прятали ухмылки, а не роняли слезы над гробом кандидата в ДНРовский Мавзолей.

Вот что пишет израильтянин, побывавший в Донецке у родственников как раз во время помпезных похорон Моторолы: "Письма мертвого человека" (советский фильм) - подходящая ассоциация. Народ собрался на похороны ***дка? Вранье, я свидетель. Хорошо все было организовано. Автобусы на предприятия, школы... Хочешь-не хочешь не спрашивали. Люди зашуганные. И 24 часа по телеку - "о преступлениях киевской хунты". У людей нет денег. Совсем. Родственники радовались курице, которую купил, как иностранному магнитофону в советские годы. А в центре по-прежнему очень чисто. Розы. И ходят живые трупы".

«Письма мёртвого человека» — полнометражный фильм Константина Лопушанского (1986). Отражает популярную в годы «холодной войны» теорию ядерной зимы.Центральной темой кинофильма является поиск смысла существования, рационального объяснения невероятного стремления человека к тотальному самоубийству при помощи новейших достижений науки (в нашем случае вместо ядерной кнопки телевизор - прим.моё).

Главный герой раз за разом пытается найти подтверждение того, что произошедшее — лишь некий этап на пути развития". "В результате незапланированного ядерного взрыва на американской военной базе погибла большая часть населения. Кругом выжженные мертвые пространства, опустевшие города. Но в катакомбах и подвалах люди, среди которых — и дети, пытаются как-то наладить свой быт — и им это отчасти удается".

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