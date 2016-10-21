Про покриття телерадіоканалів у зоні АТО

В ілюстраціях до цього тексту ви можете побачити оновлені карти покриття телерадіоканалів у зоні АТО (у Донецькій та Луганській областях), на яких зазначені всі офіційні мовники на середину жовтня 2016 року, зони мовлення українських теле- та радіоканалів, а також карти зони глушіння наших каналів супротивником.

Загалом, за півтора року роботи додатково були встановлені передавачі для 66 телерадіоканалів: ДоТБ – 9 передавачів, ЛОТ – 3 передавачі, ТРК "ІРТА" - 7 передавачів, ТРК " Донбас " - 1 передавач, ТРК "Україна" - 1 передавач, УТ-1 – 1 передавач, 5-й канал – 1 передавач, канал 1+1 – 1 передавач, 2 передавачі для УТ-1 також було включено в Чернігівській та Сумській областях, 3 АМ передавачі – в Миколаївській області, які також ведуть мовлення на Схід і на Крим, 1 ТБ цифровий передавач для мовлення 5 телеканалів у Волновасі; FM-передавачі: "Громадське радіо" - 10 передавачів, "Голос Донбасу " - 7 передавачів, УР1 – 5 передавачів (тільки по зоні АТО, всього ж для УР1 було поставлено понад 20 FM-передавачів по всій Україні ), "Русское радио Украина" - 2 передавачі, Радіо "Люкс" - 1 передавач, радіо "Пульс" - 3 передавачі, Радио 24 – 2 передавачі, "Класне Радіо" – 1 передавач. Також офіційно встановлено 1 передавач "Армія FM".

Взагалі, ще до початку конфлікту, над Донеччиною та Луганщиною, так само, як і над Кримом, існував своєрідний ковпак, коли майже кожна з цих областей мала близько 20% транскордонного мовлення з Росії, плюс російські канали мовили через кабельні мережі та супутник, тому на початок 2014 року в цих областях з топ-20 новин від 50 до 35 відсотків були російськими.

Тобто тут просто була недостатня кількість українських телерадіоканалів. Наприклад, встановивши близько 30 телепередавачів з нашої сторони в зоні АТО, ми збільшили майже на 30% кількість всіх телепередавачів, які знаходилися на цій території і були встановлені за останні півстоліття.

Крім того, не можна не відмітити допомогу від наших західних партнерів, тому що більшість обладнання нам надали наші партнери із США, Великобританії, Польщі, Латвії, Литви. Зараз ми очікуємо передавачі зі Словенії, також ведемо перемовини з іншими країнами.

Щодо глушіння, наші передавачі дійсно намагаються глушити або вмикати свої передавачі на наших хвилях, як у так званій ЛНР, так нещодавно почали це робити і в так званій ДНР. Загалом, зона покриття наших каналів була б більшою, якби не включали глушіння.

Для того, щоб з цим боротися, потрібно будувати нові вежі більшої висоти, зменшувати навантаження на телерадіоорганізації, які змушені оплачувати електроенергію за тарифами територій, де панує мир (рекомендації передані Голові Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики.

Наприклад, рішенням Комісії Концерном РРТ у 2015 році було встановлено тимчасову вежу 34 м на Карачуні після розстрілу старої вежі. Зараз майже закінчене будівництво нової вежі, яка буде висотою 180 м. Завдяки цьому зона покриття каналів збільшилася майже вдвічі.

Так само нам потрібно побудувати замість вежі 60 м, яка зараз є в Покровську (колишньому Красноармійську), вежу 180 м заввишки. Нам необхідно встановити вежу біля Луганська. Її надали наші міжнародні партнери, висота буде135 м. Тому що, на жаль, вежі на захопленій території в Донецьку (360 м) і в Луганську (180 м), дозволяють їм мовити набагато глибше в наші території.

Донецька вежа дозволяє мовити майже до 100 км, Луганська вежа - до 30 км. На жаль, Міністерство інформаційної політики і Концерн РРТ не мають права встановлювати завади цьому ворожому мовленню, на це мають право лише військові та спецслужби, тому питання про встановлення перешкод або про розстріли веж потрібно адресувати саме їм.

Звісно, існує проблема з фінансуванням. У відновленні мовлення, нам майже на 60 мільйонів гривень надали допомогу обладнанням наші міжнародні партнери, тоді як, на жаль, наша держава за цей час виділила нам на відновлення мовлення лише 1,7 мільйонів гривень (минулого року).

Цього року було заплановано внесення змін до бюджету для фінансування збільшення мовлення обласних каналів та суспільного мовлення в зоні АТО, Херсонській та Одеській областях, проте поки що додаткових державних коштів виділено не було, тому Концерн РРТ відбудовує вежу на Карачуні зі своїх обігових коштів. Як саме буде фінансуватися будівництво вежі у Покровську, поки невідомо. В Луганській області вежа надана іноземними партнерами, а її встановлення буде відбуватися за рахунок Луганської області.

В цілому, Україні треба інтенсифікувати подальші роботи стосовно відновлення мовлення в напрямку цифрового та FM-мовлення вздовж всього кордону з Російською Федерацією та її анклавами, особливо, в зв’язку з тим, що з наступного року Україна має виконувати взяті на себе зобов’язання щодо "Женеви-2006", та почати перехід на цифрове телевізійне мовлення.

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