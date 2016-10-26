Спецконфіскація. Покарання без вини

Автор: Борис Захаров Керівник адвокаційного центру УГСПЛ

Я проти спецконфіскації в такому вигляді, як зараз. Справа в тому, що це стосується конфіскації майна ще не засудженої людини, без доказу, фактично, зв’язку конфіскованого майна зі злочинною діяльністю цієї людини.

А це неприпустимо, бо це є покаранням без вини. В цьому вбачається порушення 7 статті Європейської конвенції. До того ж, процедурно не відповідає 6 статті Європейської конвенції – права на справедливий суд. Порушує 1 статтю 1-го Протоколу Європейської Конвенції – право власності. Для мене абсолютно очевидно, що цей законопроект не відповідає Конституції України і міжнародним зобов’язанням.

Щодо Януковича, то цей закон допоможе пограбувати його перед тим, як він ще не засуджений. Буде дуже великою ганьбою, якщо Янукович після цього виграє справу в Європейському суді. Можна застосовувати інші методи, ухвалювати інші законопроекти, а майно можна заарештовувати. Заарештоване майно (підказка нашим державним діячам) – це як депозит у банку – ним можна «крутити».

Можливо ще й інше, що почнуть забирати майно в українського населення, адже у законі мова йде не лише про Януковича та його банду. А ті, хто не заповнює декларацію (держчиновники в тому ж числі), опиняються в ситуації, коли дуже важко щось довести.

Чи є все ж таки плюси в цьому законопроекті? Немає! Плюс лише один: можна легко пограбувати розбійників. І таким чином отримати «швидкі» гроші в бюджет. Але потім їх прийдеться віддавати і виплачувати великі компенсації через програш справ у Європейському суді.

Тому якщо керуватися фразою Людовіка XVI «Після нас хоч потоп», тоді цей законопроект добрий. Адже поки позов до суду, поки розглянуть справу, то пройде не менше 5 років, а гроші будуть у держбюджеті прямо зараз.

Тому я б відхилив цей законопроект, бо він абсолютно не відповідає Конституції України та міжнародним зобов’язанням країни.

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