Гей-пропаганда, ЦК Азов и Правый сектор

Автор: Олена Шевченко Правозахисниця, голова ГО Інсайт

Думаю, только ленивые не слышали о скандале вокруг попытки показа документального фильма канадской режиссерки Маруси Боцюркив в Черновцах “This is gay-propaganda”. Чего только там не было.

Эпохальное пришествие ЦК Азов, оформившихся в политическую партию, Правого сектора, который не смог пропустить такой вкусный повод попиариться, резиновые перчатки, как символ их отвращения к мероприятию, насколько я уловила. Их аргументы о том, что сегодня будет фильм, а завтра оргия наводят на мысли, что они явно что-то об этом знают. Но вот только оргию устроили именно они, вооруженные, агрессивные, угрожавшие жизням и здоровью мирных людей, которые пришли посмотреть фильм.

Так вот, до Черновцов этот фильм был публично показан в нескольких городах. Показы прошли в Киеве, Харькове и Львове. К слову, в Киеве на показ пожаловала компания молодых людей в спортивном, человек 10, с координатором постарше. Увидев количество людей, которые пришли в Малую галерею Арсенала, а также охрану и полицию, молодые люди смутились и покорно заняли места в зрительном зале. Им пришлось посмотреть весь фильм и посидеть на дискуссии после показа. Их координатор пытался задавать провокационные вопросы и пытался как-то связать “Русский мир” и ЛГБТ.

Я думаю, это какая-то очередная, необъяснимая логически, стратегия праворадикалов.Самое забавное в этой ситуации то, что фильм рассказывает об истории борьбы ЛГБТ людей и женщин во время Евромайдана. О борьбе против режима Януковича и за права человека. Видимо пришедшие праворадикалы боролись за что-то другое, судя по тому как рьяно сейчас они пытаются бороться с нами.

Этот фильм рассказывает о том, что человек не может быть пропагандой, что борьба за свои права и за свою жизнь - это не пропаганда. Мне жаль, что в Черновцах, около 50 активистов ЦК Азов и ПС, вместо того, чтобы прийти и посмотреть фильм, решили, что имеют право запретить другим проводить мероприятия, запретить другим говорить, жить и бороться за равенство.

Наверно не за равенство выступают эти “активисты”, а, скорее, за то, чтобы диктовать другим как жить и что делать. Так не за это ли выступает ненавистный для ЦК Азов и правого сектора “Русский мир”?!

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