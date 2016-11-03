Щодо заяви в СБУ про ”обмін” 1-го українського заручника на 3-х сепаратистів

Автор: Василь Вовк Екс-керівник Головного слідчого управління СБУ

"По словам "уполномоченного по правам человека в ДНР" Дарьи Морозовой, боевики готовы провести обмен пленными в формате, прописанном в Минских соглашениях, то есть "всех на всех".

Так в "ДНР" ответили на предложение главы СБУ Грицака за одного украинского заложника отдавать троих..." - повідомляють ЗМІ.

1. Ще раз нагадую Дарині, що полонених ні в однієї зі сторін немає. Терористи утримують заручників (злочин, передбачений ст. 147 КК України - до 15 років позбавлення волі), українська влада тримає під вартою підозрюваних (обвинувачених) у вчиненні злочинів на підставі подань слідчих, погоджених з прокурорами, та за рішеннями судів.

Думаю, зрозуміло усім, що називаючи процес "обмін полоненими" - керівники терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" та їх російські куратори намагаються уникнути відповідальності за вищевказаний злочин.

2. Нашим представникам потрібно чітко визначити формулу: "В обмін на звільнення заручників, утримуваних терористами, українська влада гарантує зміну запобіжних заходів з "тримання під вартою" на запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням чи обмеженям волі обвинуваченим (підозрюваним), які не вчинили убивств, терористичних актів, диверсій, розбоїв інший тяжких злочинів проти громадян і держави.

І хай український народ приймає рішення, чи згоден він на таку формулу.А то вже кілька років усі говорять про формат "усіх на усіх", але ніхто не може пояснити людям - що то є. Більш того, значна частина посадовців, політиків й експертів взагалі не розуміють, про що саме йде мова.

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