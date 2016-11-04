Непопулярна думка, але корупціонерів не треба саджати довічно

Автор: Анна Маляр Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

Я змушена розвінчувати популізм наших політиків, які нечистими руками та головами постійно перекроюють Кримінальний кодекс. Не вірте, коли вам кажуть, що посилення покарання вирішить проблему з тим чи іншим видом злочинності.

Нещодавно у ВР з'явився законопроект про введеня довічного позбавлення волі за корупційні злочини. Цей трюк використовують і європейські парламентарі, про що мені розповідали колеги-кримінологи з Європи.

Там теж політикани запевняють електорат, що це інструмент боротьби зі злочинністю.Якщо говорити про корупцію і покарання, то принципово його невідворотність, а не тяжкість. Це по-перше.

По-друге, немає жодного сенсу тримати корупціонера на довічному. Є сенс - пожиттєво позбавляти права займати державні посади.

По-третє, важливо повернути гроші, здобуті незаконним корупційним шляхом.

По-четверте, працездатна особа, яка не вчиняє насильницькі злочини, повинна працювати, а не сидіти за кошт держави у в'язниці.

Пишу це з однією надією, що ви перестанете вірити і підтримувати ідею посилення кримінальної відповідальності, як інструмент протидії злочинності. Вас дурять.

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