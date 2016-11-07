Андміністративний нагляд – антивірус на «Закон Савченко»

Автор: Володимир Пилипенко Представник України у Венеційській комісії, правник

Критика довкола славнозвісного «Закону Савченко» не вщухає. Однак попори всю шквалу емоцій – реальний дій щодо його скасування немає. При цьому, ніхто не відповідає на ключове питання – як зупинити свавілля всіх тих тисяч злочинців, які завдяки дії цього закону достроково опинились на волі.

Нагадаю, в результаті дії «Закону Савченко» з установ виконання покарань та слідчих ізоляторів звільнили 7 086 осіб.

Із них - 919 осіб засуджені за умисне вбивство, 583 – за умисне тяжке тілесне ушкодження, 1750 – за вчинення крадіжки, 1 244 – за грабіж, 998 – за розбій та 765 осіб - за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Статистика вражаюча, як і дані про кількість повторно скоєних злочинів.

За словами Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, із загальної кількості звільнених осіб 785 – вже вчинили злочини повторно. З них - 22 умисні вбивства, 18 – тяжкі тілесні ушкодження, 10 - зґвалтувань, 405 - крадіжки, 131 - грабежі, 66 – розбої, 39 - шахрайства, 20 – хуліганство та ін.

Український парламент зобов’язався розглянути два законопроекти, які стосуються порядку зарахування строку попереднього ув'язнення у строк відбування покарання.

Законопроектом №4548 пропонується внести зміни до статті 72 Кримінального кодексу України, згідно з якими один день попереднього ув’язнення буде зараховуватися, як один день фактичного відбування покарання у вигляді позбавлення волі, у разі вчинення особою тяжких та особливо тяжких злочинів.

Ще один законопроект №4032 передбачає, що норми Закону Савченко не поширюватимуться на осіб визнаних винними у вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів.

Тобто не йдеться про скасування закону. Пропонується і надалі зараховувати один день перебування в СІЗО за два дні відбування покарання у вигляді позбавлення волі, якщо особа визнана винною у вчиненні злочинів невеликої та середньої тяжкості.

А що ж сьогодні робити з тими, кого уже достроково звільнили, а також з тими особами, які згодом вийдуть на волю? Філософське, вочевидь, питання.

Однак, у правовій державі керуються законом, а не філософськими категоріями. Тому, на мій погляд, альтернативою у цій надзвичайно складні на небезпечній ситуації є негайне впровадження системи адміністративного нагляду за усіма особами, яких достроково звільнили з місць позбавлення волі завдяки «Закону Савченко».

Адміннагляд - це комплекс заходів, які держава застосовує в першу чергу для того, щоб особи, яких звільнили з місць позбавлення волі, не вчиняли нових злочинів.

Такий нагляд здійснюють працівники Національної поліції на підставі судового рішення. В кожному конкретному випадку суд вирішує, які обмеження будуть ефективними щодо певної особи.

Відповідний Закон у нас уже є. Його прийняли у 1994 році. Однак вся система адміннагляду дісталась у спадок від Радянського Союзу. Закон не зазнавав концептуальних змін.

Тому, зрозуміло, що застарілу систему адміністративного нагляду необхідно змінювати. Велосипеда тут вигадувати не потрібно. Адже є іноземний досвід, який неодноразово засвідчив свою ефективність.

Ось лише декілька прикладів застосування у європейських країнах до раніше судимих осіб додаткових обмежень:

1) заборона вживати алкоголь (використовується в Данії, Німеччині, Угорщині, Бельгії, Італії, Польщі Естонії та інших державах);

2) заборона наближатися до місця проживання, роботи та/або навчання потерпілого (потерпілих); (передбачений у законодавстві Німеччині, Франції, Словенії, Іспанії, Бельгії, Данії, Словаччині та інших);

3) заборона відвідувати дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, а також перебувати на території, що закріплена за такими закладами для їх обслуговування (заборона відвідувати місця, де можуть знаходитися діти передбачена у законодавстві Німеччини, Бельгії, Данії, Італії, Литві);

4) заборона контактувати з особами, з яким злочин був вчинений у співучасті (застосовується в Данії, Німеччині, Словаччина, Чехії Румунії та інших);

5) носити електронні засоби контролю (передбачено у законодавстві Франції, Швеції, Португалії, Естонії, Іспанії, Нідерландах та інших).

Адміністративний нагляд — це дуже важлива складова реформи правосуддя. Відповідний механізм здатен не лише попередити вчинення нових злочинів, а й у рази зменшити загальний рівень злочинності в країні. Це дійсно своєрідний антивірус проти «Закону Савченко», завдяки якому вбивці, педофіли та наркодилери сьогодні спокійно розгулюють нашими вулицями. Без його впровадження нам не впоратись з тотальною владою криміналу.

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