Коли будуть покарані винні за вбивства на Майдані

Автор: Вікторія Дейнека Адвокат Харківської правозахисної групи

Чому так довго розглядаються справи екс-беркутівців?

Судові засідання у справі екс-беркутівців відбуваються у Святошинському районному суді міста Києва два рази на тиждень: вівторок і четвер з 11.30 год. до 17.00 год., фактично цілий день.

Справа розглядається без проволочок і зволікань.Справа буде розглядатися ще як мінімум рік. Для цього існують об’єктивні причини – великий обсяг матеріалів справи. В справі по розстрілах 20 лютого 2014 року багато потерпілих: 48 убитих та 80 поранених.

По кожному потерпілому потрібно досліджувати докази. Допитати потерпілих, свідків, а це кілька сотень людей, дослідити судові експертизи (медичні, балістичні тощо), письмові докази. Дуже багато є відео, яке так само потрібно дослідити в судових засіданнях.

Станом на сьогодні Святошинським районним судом міста Києва в цій справі буде призначатись повторна балістична експертиза, суд чекає на те, коли звільниться єдиний в Україні мікроскоп.

Це нонсенс: в державі один мікроскоп, який дозволяє проводити дослідження куль. Всі експертні установи користуються одним і тим же мікроскопом, всі в черзі. Але ж справа по розстрілах 20 лютого 2014 року не може чекати, бо строки розгляду справи ще затягнуться.

Кабміну потрібно виділити приблизно 5 мільйонів гривень на купівлю мікроскопу, в державних масштабах це невеликі гроші, проте гроші такі не виділено.

Ця повторна балістична експертиза (експертиза куль), яку призначає суд, є дуже важливою, тому що ми маємо дві протилежні балістичні експертизи, що проводились під час досудового розслідування. Перша експертиза показала, що немає співпадіння куль, вилучених із трупів вбитих, тіл поранених, дерев, будівель, із кулями гільзотеки беркутівців.

Під час експертизи співставляли кулі із гільзотеки беркутівців і кулі, які вилучені з місця подій, трупів тощо. Цю першу експертизу проводили за допомогою програмного комплексу, який не виявив співпадіння, тобто експертиза показала, що кулі відстріляні не із зброї беркуту.

Але згодом проводилася повторна експертиза, в якій кожну кулю розглядали під мікроскопом (використали іншу методику), на цей раз співпадіння уже знайшли і не одне.

От, наприклад, мій потерпілий Леонід Полянський, вбитий із автомату «Калашнікова», який закріплений за Дмитром Садовником - екс-командир спецроти Беркут.

Чому потрібно опитувати так багато свідків, хіба недостатньо свідчень 50-ти чи 100-та людей, щоб довести провину?

По кожному потерпілому потрібно досліджувати докази, опитувати свідків, адже не можна відібрати: цих опитуємо, а цих – ні. Всі епізоди мають бути досліджені. Суд не може обирати. Прокурор так само зацікавлений у тому, щоб довести те обвинувачення, яке пред’явлено. Все, що заявлено під час судового засідання, все має розглядатися.

Якщо й досі нікого із підозрюваних не посадили, чи можна вважати, що у сторони обвинувачення недостатньо доказів?

Так вважати не можна. Ті, хто не втік, перебувають під вартою. Ті, хто втекли, їх - 19 чоловік, вони зараз у розшуку. Влітку минулого року мала бути друга хвиля затримань беркутівців, яких тоді встановили, що вони причетні до розстрілів, але ж їм хтось повідомив, що буде затримання (витік інформації) і вони всі втекли.

Я маю пояснити, що слідчі, коли почали розслідувати ці вбивства, не володіли інформацією, хто саме стріляв. Вони це з’ясовували поступово, бо на поверхні інформації не було, треба було шукати, хто це зробив. Спочатку встановили трьох осіб: Зінченко, Садовник і Аброськін.

Потім через деякий час ще встановили кілька осіб, але не встигли затримати, бо вони втекли. Вдалося затримати лише Янишевського, Тамтуру, Маринченко. Всі знають із ЗМІ про втечу Садовника, йому було змінено запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт суддею Світланою Волковою, після чого він втік.На сьогоднішній день під вартою знаходяться (запобіжний захід) Зінченко, Аброськін, Янишевський, Тамтура, Маринченко.

Якщо суд визнає їх винними, то прийме обвинувальний вирок і тоді вже вони будуть відбувати покарання в колонії. Час від часу в пресі з’являється інформація про невинуватість беркутівців, що стріляли не вони, що стріляли не лише вони і так далі, різні інтерпритації.

Зараз така інформація з’являється частіше, думаю, що це спеціально «вкидується» в інфопростір для тиску на суд та для формування громадської думки про невинуватість беркутівців. Я знайома з матеріалами справи, тому переконана, що стріляли саме беркутівці.

Їхні дії координувалися, іх озброїли ще 18-го лютого ввечері. Екс-командир спецроти Беркут Садовник стояв в зброярні і казав, кому давати автомат «Калашникова», кому помпову рушницю, визначив, хто залишався на базі Беркуту, а хто їде із ним на Майдан. 18 лютого, коли була зачистка Майдану і горіла будівля Профспілок, їх озброїли і вони чекали до ранку 20 лютого, а потім усе те почалося.

Вони діяли всі разом, як одна група: хтось прикривав, хтось стріляв. Це тривало більше двох годин і вони розуміли й усвідомлювали, що роблять. І ті хто втекли, і ті хто заарештований (Зінченко, Аброськін, Янишевський, Тамтура,Маринченко) діяли як одна група.

У чому саме звинувачують екс-беркутівців?

Ті беркутівці, щодо яких зараз розглядається справа в суді, їх звинувачують у вбивствах, замахах на вбивства (це стосується поранених), участі в терористичному акті, перевищенні повноважень, знищенні зброї тощо. Беркутівці, які в розшуку, їм пред’явлені підозри, кваліфікація фактично така ж сама, як і в уже затриманих. Лише різні статуси – обвинувачені та підозрювані. Якщо когось затримають із тих, хто в розшуку, звичайно, їхні справи будуть передаватися до суду та розглядатимуться окремо.

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