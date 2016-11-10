Представляю оновлену карту радіо-мовлення в зоні АТО, з урахуванням нещодавно включеного радіо "FM Галичина" в Новоайдарі та запланованих до включення радіостанцій у наступні декілька місяців.

View the full image Щодо оновлення карт радіомовлення в АТО

Громадське радіо:

Лисичанськ - 87,7

Армія FM (РАДІО БЛІК):

Маріуполь - 89,5

Волноваха - 87,6

Радіо FM Галичина:

Лисичанськ - 88,6 МГц

Сватове - 105,5

Широкий - 106,5

Старобільськ - 107,6

RADIO1.UA (РАДІО КЛАСС):

Станиця Луганська - 88,8

Новотроїцьке - 90,5

Зайцеве - 96,5

Насправді деякі з цих радіостанцій в тестовому режимі почали мовлення ще в серпні 2016 року, але ми іх не вказували на карті покриття поки вони не пройдуть тестовий період або не оформлять всі необхідні документи.

Думаю це досить потужний крок уперед по розбудові радіо-мережі в зоні АТО.Наступний виклик в цій зоні та взагалі на Сході України буде у відновленні цифрового ТБ мовлення.

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