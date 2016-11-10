Щодо оновлення карт радіомовлення в АТО

10.11.2016
Автор: 
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики

Представляю оновлену карту радіо-мовлення в зоні АТО, з урахуванням нещодавно включеного радіо "FM Галичина" в Новоайдарі та запланованих до включення радіостанцій у наступні декілька місяців.

Громадське радіо:
Лисичанськ - 87,7

Армія FM (РАДІО БЛІК):
Маріуполь - 89,5
Волноваха - 87,6

Радіо FM Галичина:
Лисичанськ - 88,6 МГц
Сватове - 105,5
Широкий - 106,5
Старобільськ - 107,6

RADIO1.UA (РАДІО КЛАСС):
Станиця Луганська - 88,8
Новотроїцьке - 90,5
Зайцеве - 96,5

Насправді деякі з цих радіостанцій в тестовому режимі почали мовлення ще в серпні 2016 року, але ми іх не вказували на карті покриття поки вони не пройдуть тестовий період або не оформлять всі необхідні документи.

Думаю це досить потужний крок уперед по розбудові радіо-мережі в зоні АТО.Наступний виклик в цій зоні та взагалі на Сході України буде у відновленні цифрового ТБ мовлення. 

Думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації.

Поділіться:

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Депутатська недоторканність. Скасувати чи обмежити?
08.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Глава СНБО Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса. Его поддержали ветераны АТО. А вы за или против?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.