Законное беззаконие. Или почему в Украине вести честный бизнес трудно

Автор: Денис Ципін Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права

В Украине вести честный бизнес трудно. Это факт, и никто это отрицать не может. Трудно, это даже не то слово. Украинский предприниматель сталкивается не с суровыми законами или высокими налогами, не с конкуренцией или отсутствием спроса, он сталкивается с чиновником: наглым, циничным мародёром, который действует… законно. И в этом трагедия народа и суть всего зла, которое творится на просторах нашей родины.

Последний пример, побудивший меня написать этот очерк, был такой. Предприятие работает в Украине более 10 лет, торгует французской косметикой. В прошлом году, налетела налоговая милиция, обыскали офис, отобрали деньги, компьютеры, печати и многие нужные документы. Дело вели год, а потом…закрыли, а имущество и деньги вернули. Никто даже не извинился.

Казалось, инцидент исчерпан? Вот и нет. Несколько недель назад, в тот же офис налетела налоговая милиция другого района Киева. Провели обыск, отобрали деньги и документы, но потом подумали и товар тоже описали. Все, предприятие работать не может. Товара нет, магазины начинают пустеть, люди просят зарплату, а ее нет, так как выручки нет. Конечно же, адвокаты в суд, а там судьи Печерского суда, и стоп… Рассмотрение жалоб, которым по УПК отводится три дня назначено через месяц. Правосудия нет, оно в отпуске, в больнице, в творческих муках с поносом и золотухой. Тупик.

Иду к главному в налоговой милиции и говорю: вы уничтожаете бизнес. А он мне отвечает – мы делаем все законно. Я говорю, вы же понимаете, что бизнес не может без товара? Вас что наняли конкуренты? Он отвечает: нет, у нас есть информация, что ваши клиенты не заплатили налоги. Я говорю: клиенты - импортеры, соответственно, платят налоги при ввозе, а если еще что не заплатили - посчитаем, посудимся и заплатим, к чему остановка деятельности предприятия? Он говорит: мы действуем в рамках закона, суд дал разрешение на обыск и на арест имущества склада. Я аргументирую: суд дал разрешение на арест имущества, на которое нет документов о его происхождении. Но ваши сотрудники сначала изъяли все документы в офисе, а потом потребовали предъявить их на складе. Это же абсурд, сначала вы забрали документы, а потом обвинили в том, что товар без документов! Он отвечает: мы действовали законно, и суд это подтвердил.

Надо ли говорить, что в отличие от жалоб, поданных адвокатами, суд нашел время (за один день) срочно рассмотреть ходатайства следователя об аресте, в наше отсутствие, то есть тайно? Хотя обязан был пригласить.

Надо ли говорить, что шулерство налоговиков очевидно, и цель их вовсе не раскрыть преступление, а уничтожить предприятие? Нет, эти все вопросы риторические. На самом деле так работает весь госаппарат.

Писанные правила, на практике являются исключениями. Законность существует за деньги или по блату, а права гражданина становятся предметом торга при каждом удобном случае. Чиновники объединяются в банды мародеров и безнаказанно грабят страну и людей на всех законных основаниях. Противопоставить этому нечего, только бунт бессмысленный и беспощадный, тянущий страну в хаос и разрушение.

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