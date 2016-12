Кризис демократии и презрение к женщинам в мире

Автор: Олена Шевченко Правозахисниця, голова ГО Інсайт

Каждые выборы президента США - показательны для всего мира и итоги выборов повлияют не только на Америку, а и на весь мир. Пока общественность обсуждает противостояние идеологий, где на одной стороне - отмена однополых браков и антимигрантские настроения, а на другой - поддержка меньшинств и эмансипация, мало говорят о том, что женщина впервые получила реальный шанс стать главой США. Да, она белая, гетеросексуальная женщина с привилегиями, но получила шанс стать президентом только после мужчины афроамериканца.

Почему так произошло?

Потому что в условной линейке дискриминаций мы привыкли видеть расизм, как одну из основных проблем в обществе, но никак не сексизм и мизогинию, потому что расистом быть не очень модно в 2016 году, а вот проявлять мизогинию все еще нормально.

Сексизм мы привыкли считать надуманной проблемой. Чем-то, что существует, но особо никого не волнует. Сексистская реклама, изображающая женщин товаром, сексуальным объектом и домохозяйками в лучшем случае, отношение к дискриминации женщин, как к выдуманной проблеме, сексуальные домогательства и шуточки - все это вросло в нашу культуру и особо не осуждается и не наказывается.

“У нас равноправие и женщины могут делать все, что хотят” - такой аргумент я чаще всего слышу от оппонентов феминизма. Да, все что хотят, но до определенной границы - пока патриархальное общество им позволяет и относится к этому со снисхождением. Именно снисходительность нынче диктует концепцию прав женщин в мире.

“Пусть балуется в карьеру, но главное, чтобы она состоялась, как мать”. “Что женщина может без мужчины? Да ей на кухне борщи варить и детей растить, а она в политику идет, наверно сексуально неудовлетворенная!”

Вы думаете в США нет таких разговоров? Они везде! Америка - очень консервативная страна и только последние 8 лет с Президентом Обамой привнесли новые течения как во внутреннюю, так и во внешнюю политику, касательно продвижения прав человека. Но, как оказалось, реакция последовала жесткая.

В этот раз мысль о том, что женщина может быть лидером, не нашла широкой поддержки. Разберемся почему?

Честно говоря, я думала именно то, что оппонирует Хиллари абсолютный консерватор, гомофоб и женоненавистник даст ей шансы выиграть у мужчины-кандидата в 2016 году. Но нет, скорее то, что она женщина отобрало у нее необходимые несколько процентов голосов.

Люди проголосовали за Трампа только потому, что не верят в способность женщины быть президентом. Они проголосовали бы за мужчину афроамериканца, но не за женщину. Потому что откровенным расистом быть не очень ок, а вот сомневаться в равенстве женщин для нас все еще “естественно”.

Хиллари не получила часть голосов тех, кто хотели голосовать за социалиста Сандерса и попросту не пришли вчера на выборы. Дело в предвыборных программах? Не все так просто и очевидно! Те, кто голосовали не за нее и хотели видеть Сандерса очень часто проявляли мизогинию в таких “легких” формах, что, возможно им стоило бы это простить приди они на выборы и проголосуй. “Хиллари слишком стара, как бабка, что она сможет?!” “Посмотрите как она одевается!” “Жена бывшего Президента”. Разве мы слышали такое о Сандерсе или Трампе?

Трамповское “grab them by the pussy” унизительно и отвратительно, но, как оказалось, не для всех. Многие просто улыбнулись и сказали “not a big deal”, многие пошли и проголосовали за Трампа просто “потому что им не нравится Хиллари” или потому что “она тоже плохой кандидат”. Потому что для них нормально так говорить и так себя вести.

Отношение Трампа к женщинам, мигрантам, ЛГБТ и другим меньшинствам никак не цепляет именно белых, гетеросексуальных, привилегированных мужчин и их жен старше 40, которые по всем опросам голосовали за него.

Почему многие голосовали за Трампа? Да потому что он говорит вслух все то, что многие боятся сказать. Боятся именно потому что за 8 лет президентства Обамы стало не нормально говорить плохо об афроамериканцах и афроамериканках, ЛГБТ и других дискриминированных социальных группах.

Да, это многих злит, злит именно тех, кто считает это своим правом, исходя из того, что всегда так было можно делать. Чаще всего это белые гетеросексуальные мужчины, которые считают, что потеряли свои привилегии, они считают, что их цензурируют правами человека. Им кажется, что антидискриминационные законы нарушают их право на расизм, мигрантофобию, гомофобию, трансфобию, сексизм и так далее. И да, они за Трампа, потому что он говорит то, что они думают и хотят говорить и делать без санкций и ограничений. Это то, как они привыкли и что у них забрали эти 8 лет с Бараком Обамой, а Трамп обещает им это вернуть...

Эти люди привыкли видеть женщину на кухне и в постели. Эти люди хотят выслать всех мигрантов из страны, эти люди голосовали против равных прав для ЛГБТ, эти люди за “традиционные семейные ценности”. Часть этих людей за Трапма потому что “им не нравится другой кандидат”. И я уверена, что любой другой мужчина им бы подошел. Не потому, что Хиллари и ее программа мне нравится, я бы с радостью голосовала за афроамериканку, лесбиянку, социалистку и т.д. Но выбор был именно таким и они выбрали Трампа.

А теперь давайте подумаем не кризис ли это демократии, как системы? Когда в масштабах страны люди делятся пополам и лишь пара процентов решает все? А как же голоса людей, которые с этим не согласны? Как быть с их выбором? Так было во время Brexit, теперь президентские выборы в США. Возможно нам нужно подумать об альтернативах?

