Про агентів Кремля, план Шатун і протести в Києві

Автор: Василь Вовк Екс-керівник Головного слідчого управління СБУ

Не можу сказати, що план «Шатун» є повною вигадкою українських спецслужб, політиків чи влади. Однак загрози, які були окреслені напередодні, вони явно перебільшені.

Більше того, вказують на те, що влада чогось побоюється. Чого саме? Перед третьою річницею Євромайдану – людського гніву, звичайно, який викликаний захмарними тарифами та відсутністю конкретних результатів і чесних висновків щодо розслідування справи по «Майдану».

Говорячи безпосередньо про «Шатуна», то він виявився слабеньким і до Хрещатика не дійшов. Що ж до так званої «руки» Кремля… Ті «відброси» суспільства, яких навіть з Опоблоку вигнали, створюють партії і намагаються отримати якийсь людський ресурс.

Однак вони його не отримають з одної причини – їхня патологічна жадібність дозволяє платити пристарілим людям лише по 40-50 грн. Ба навіть хочуть втиснути їх у ряди потерпілих від банківських афер. Але це тимчасово.

Ці проекти вони або закриють самотужки, або люди допоможуть. Коли кажуть, що Росія підготувала масштабний план, запланований на зараз, то це не зовсім так.

Оскільки план уже існує ще з лютого 2014 року. Так, десь він триває, десь певні пункти прибрані, якісь відкореговані, а інші відкладені на майбутнє. Тому зараз ніякого конкретного плану не було. Це перебільшення, яке викликав страх. А в страха очі великі, як то кажуть…

Багато людей виходять на вулицю і далі будуть виходити… Вони на межі існування – тарифи захмарні, а дивлячись на ті декларації, з’являється глибока образа та ненависть у народу. Рано чи пізно все це виллється у «Майдан». Однак на сьогоднішній день (хочу заспокоїти владу) підстав для створення третього «Майдану» немає. Ще «низи» можуть терпіти, а «верхи» наразі думають, що їм вдасться силою захистити свою безмежну клептократичну владу.

Що ж до тих людей, які зараз вийшли на мітинги в Києві, то серед них «агентів» Кремля немає. Там можуть бути ті, які симпатизують Росії, які відчувають ностальгію за Радянським Союзом, але не «агенти», як це подає влада, чиновники, які трясуться за свої крісла. Це відверто смішно.

Є польське прислів’я: «Що занадто, то не здраво». Малі надої в Україні – «рука» Кремля винна; картопля не вродила – «рука» Кремля. Але давайте не смішити самих себе! Це звичайний владний фейк. І це призводить до того, що люди виходять на «Майдан».

Адже, по суті, незадоволених людей називають «агентами» Московії, а це ображає… Це те ж саме, якщо ти народився на вулиці Карла Маркса, а вчився у школі імені Леніна, то одразу потрапляєш у список комуністичних агентів.

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