Біженці з Сирії можуть стати робочими руками в Україні

Автор: Олександр Павліченко Заступник директора Харківської правозахисної групи

Заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов заявив, щоб отримати безвізовий режим з Європейським Союзом, Україна могла б давати прихисток сирійським біженцям.

Ось цитата з посту заступника міністра юстиції на його сторінці у Facebook:

”Не секрет, що на ухвалення рішення про безвізовий режим щодо України багато в чому вплинула сирійська міграційна криза. Саме побоюючись негативної реакції виборців на мігрантів, європейські лідери не поспішають давати «безвіз» Україні. А якщо це наша найбільша проблема, то саме вона може й стати вирішенням. Я би запропонував ЄС взяти на себе добровільно квоту на розселення мігрантів. Думаю наша країна могла би повністю взяти на себе квоту, наприклад, Нідерландів”.

Пропозиція, яка виставлена в пості на Фейсбук сторінці Сергія Пєтухова, є неофіційною. Це швидше міркування, що можна вчинити так…

Тут потрібно говорити про те, що Україна в майбутньому може стати привабливою для мігрантів країною. Чому?

Коли Україна розвиватиметься з певними інвестиціями, буде досить великий ринок праці. Зазвичай, такий ринок праці потребує досить великої кількості робочих рук, яких в Україні на сьогодні не так і багато. Такими «руками» саме можуть стати ті люди, які прийдуть з інших країн, в тому числі і з Сирії.

Але варто розуміти, що починаючи з ”завтрашнього” дня, Україна не стане привабливою для сирійських біженців, оскільки у нас немає таких механізмів і забезпечення, які існують на рівні країн Європейського Союзу. Вони можуть надавати біженцям кошти для утримання, забезпечують їхній мінімальний прожитковий рівень, який відрізняється від українського.

На сьогоднішній день Україна як країна-прихисток для сирійських біженців є досить примарним поняттям. Разом із тим, є досить велика кількість людей, які свого часу виїжджали з різних зон конфлікту і залишалися в Україні. Саме для них територія нашої країни стала батьківщиною, це і грузини, вірмени, азербайджанці.

Конфлікти кінця 90-х років в Радянському Союзі спричинили досить значні міграційні процеси. І якщо подивитися, то в Україні доволі багато людей, які знайшли тоді прихисток. Вони створили і робочі місця, сім’ї, облаштувалися та є громадянами України, разом з тим зберегли свою автентичність.

Говорячи про квоти щодо біженців, то в нас такого ніколи не було. Для України це абсолютно новий механізм. Зазвичай це відбувалося спонтанно, без участі держави та державного врегулювання. Тому держава має винайти механізм і забезпечити його функціонування.

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