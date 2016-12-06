Ось про що Янукович збрехав на допиті

Автор: Вікторія Дейнека Адвокат Харківської правозахисної групи

Занадто великий ажіотаж був створений навколо допиту Віктора Януковича. Одразу було зрозуміло, що нічого екстраординарного не відбудеться, що нічого цінного Віктор Янукович не скаже.

Також ясно було, що він почне вигороджувати себе, нічого не пам’ятатиме, а беркутівців буде робити крайніми. За словами Януковича: він наказів їм не віддавав, людей розстріляли радикали. Власне через це ажіотаж навколо допиту Ягуковича був створений штучно.

Що з позитивного в допиті Януковича? Люди ще раз переконалися, хто був при владі. Його моральні якості та інтелект на дуже низькому рівні. Ті, хто були за Януковича, зараз протверезіють. Янукович нічого архіважливого не повідомив. До чого захист беркуту заявляв клопотання, якщо з самого початку було зрозуміло, що цей допит явно не буде на їхню користь?! Тільки стало більше аргументів для прокуратури по їхньому обвинуваченню.

Також виявлений факт брехні Януковича. Янукович поводив себе і відповідав так, ніби всю інформацію він брав зі ЗМІ. Однак, коли йому ставили запитання представники потерпілих, як він отримував інформацію від своїх помічників 20-го лютого зранку, то Янукович сказав, що все відбувалося по телефону або Е-поштою, також отримував і довідки.

Також Янукович розповів про ранок 20-го лютого, що він прокинувся у Межигір'ї приблизно о 6-й ранку, одразу пішов отримати ці довідки про стан справ. Телефонував Якименку, Захарченку, Медведчуку. Тобто він знав ситуацію щодо розстрілів людей із першоджерел – довідки силових відомств, а не із ЗМІ, як про це раніше говорив.

Так, були кілька відповідей на питання, які дещо підтверджують матеріали справи. Проте, загалом великої цінності допит Януковича не має. Має місце більше моральний аспект … Адже людина просто не усвідомлює, що вона накоїла: і агресора закликав у країну, і безпосередньо причетний до розстрілів людей. Певно, що наказ про застосування зброї віддавав не самим беркутівцям, а Захарченку, Садовнику…

Балістичні експертизи підтвердили участь беркутівців у розстрілі мітингувальників. СБУ знайшло порізану зброю беркуту.А якби Янукович сказав, що він віддавав наказ на застосування зброї, то для беркутівців це було б пом'якшуючою обставиною.

Цей допит, власне, доказ по справі в суді. А на досудовому слідстві Янукович не допитувався, тому що втік. В суді його допитували в порядку міжнародної правової допомоги в режимі відеоконференції. Підстава застосування відео конференції, якщо людині загрожує небезпека. Але ж небезпеки ніякої немає.

А те, що був якийсь напад на кортеж Януковича, то це, гадаю, видумки. Янукович чітко пам'ятає і не раз говорив про те, що напали на його кортедж з автоматичною вогнепальною зброєю. А от коли мова йде про вбивства людей на Майдані, то він не міг згадати ні кількості вбитих, ні дати вбивств, користувався папірцями…

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