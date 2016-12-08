Княжичи. Кто отдал преступный приказ стрелять на поражение?

Мы стояли в кабинете начальника Станично-Луганского РОВД опустив голову и выслушивая тираду нареканий за проведенную операцию.Старший группы, опер УР капитан Ширяев, пытался возражать, но доводы полковника были слишком убедительны. "Кто вам дал право так рисковать? Вас четверо без оружия, а он вооружен ружьем, если бы не алкоголь, мог бы перестрелять как куропаток!"- именно так полковник Левенец "награждал" нас за задержанного вооруженного преступника Ивана Луковенко, устроившего стрельбу на моем участке в поселке Петровка. Закончив разнос, Александр Николаевич уставшим голосом подвёл итог:-" Геройство это для армии, задерживать правонарушителей и преступников, это наша повседневная работа! Свободны"!

Спустя десять лет работая преподавателем ТСП (тактико-специальной подготовки) в Луганском институте внутренних дел я часто приводил в качестве примера первое свое в милицейской биографии задержание и повторял слова полковника милиции Левенца:-" Это наша повседневная работа и мы не имеем права на ошибку, мы не должны бесдумно рисковать ни своей жизнью, ни жизнью и здоровьем как заложников, так и преступников! Задача милиции задержать и предать суду лицо совершившее криминал!"

То, что произошло в Княжичах это не просто провал операции и как сказал Генпрокурор Луценко преступная халатность, это умышленное убийство! И что самое прискорбное это то, что сотрудники спецподразделения "Корд" в упор расстреляли наряд полицейской охраны и "предполагаемых" заложников из разведки уголовного розыска.

Говорить о какой-то законности просто нелепо, не могли полицейские-спецназовцы ни при каких условиях открывать огонь на поражение. Один для меня остается не ясным вопрос:-"Кто планировал операцию? Кто отдал приказ на стрельбу? И почему стрелявшие не подумали о последствиях выполнения этого преступного приказа?" Ответит ли на эти вопросы следствие генпрокуратуры? Вряд ли!

Наши правоохранительных органы настолько заполитизированны, что чаще выполняют заказы власти для минимализации имиджевых потерь , чем ищут истину. В одних делах они выполняют роль адвокатов, а в других функции сталинского НКВД.

Вот и в этой трагедии, результатом, которой должна стать отставка руководства Нацполиции, а возможно и руководства МВД, расследование будет спущено "на тормозах", потому, что за этим последует развал коалиции ВРУ и перезагрузка власти, а по сему жизнь пяти полицейских - капля в море в беспринципных политических процессах Украины!

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