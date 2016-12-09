Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?

Автор: Денис Ципін Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права

События в Княжичах являются концентрированным отражением реальности во всей нашей стране и в каждой, из отдельных ее частей. Правоохранители устали и ушли. Нет, не надо думать, что ушли лучшие, а остались или пришли на их место худшие (хотя и не без этого).

Произошло событие гораздо большего масштаба – правоохранители перестали существовать. Право больше не нуждается в охране, а носители прав не видят ценности в их сбережении и сохранности. Права, право и закон, не более, чем способ убеждения или манипуляций.

Не нравится Конституция – поправим как надо. Вам не надо поправки – сделаем как раньше. Вам надо больше прав – да не вопрос, все равно вы ими не воспользуетесь в полной мере. Закон – пожалуйста, постановление – будьте любезны, директива – сей момент, решение суда – одно или сразу трех инстанций?

На блюде или в газете с похвальбой или чернухой на оппонентов? Все, что угодно, любые права, только будьте как мы – беспринципные, всеядные, хамовитые и жадные. Правоохранители, имеющие принципы - ушли. Остались те, кто принял новую парадигму мышления. Теперь бандит не отличается от полицейского. Кому ты служишь? – я Авакову, а я Лёне Бешеному. А разница только в статусе, тот - на законе, а тот строит мир на понятийной основе. Все!

Теперь про ситуацию. Первая мысль – пацаны не поделили чемодан денег, возможно украденный одними или отжатый другими, далее при обнаружении конкурирующей фирмы не сошлись в понятиях и перестреляли друг друга в надежде выжить и таки разбогатеть.

Вторая – разгильдяйство и трусость. Вместо того чтобы трезво мыслить и применять оружие как положено, пацаны стали палить при первой опасности, как это делают истеричные голливудские звезды.

Третья – подстава. Одни должны были ответить за что-то не хорошее, ждали удара, другие также были «на измене», ожидая подвоха, а режиссёр, знавший про проблемы обеих групп, свел из вместе и предоставил воле случая.

Заметили? - я про профессионализм вообще не думал и не писал. Уверен не я один, а вся наша страна. Мы знаем, что спецназ, разведчики и охранники со стажем умеют работать, т.е. стрелять, задерживать и следить. Никто из нас не верит, что эти группы людей в форме, с лицензией на убийство в кармане, пытались защитить нас – простых граждан, от преступных посягательств.

Уверен, что начальники расстроятся от такой моей теории и скажут, что полиция на страже покоя граждан и жизнью рискует ради этого. И это правда, но мотивацией действий полиции, если они сами заглянут себе внутрь, было и есть совсем иное движение души: навести свой порядок на территории; не дать другим грабить; выслужится перед смотрящими или, если хотите, начальством; просто боюсь, что отодвинут от кормушки, если не справлюсь.

Граждане и их покой тут не причем. Именно также вели себя рэкетиры 90-х со своими жертвами: они их защищали, оберегали, решали проблемы и … доили. Так это происходит и сейчас. Ни один следователь не работает по букве закона, ради потерпевшего от преступления.

Все хотят применять только дух, то есть творить, что хочется или что приказывают, а не то, что предписано и положено. Итак, мужики в камуфляже, с автоматами и пистолетами перестреляли друг друга ни за что, бессмысленно, бестолково и не добились никакой цели. Их руководители осознали, что мало вместе проводят времени и поэтому отсутствует коммуникация и координация.

Граждане поняли, что полицию научили стрелять, но не объяснили куда и зачем. Интриганы и шпиономаны, получили неопровержимое доказательство того, что заговор существует, и что все очень плохо и неспроста. Весь остальной мир, списал это на проблемы роста украинской полиции.

И только я остался в своем кабинете мечтать о временах, когда права человека, буква и дух Закона, станут ценностью и смыслом жизни для мужественных людей, способных решительно применить оружие на благо общества, с твердостью терминатора, с сожалением и сочувствием, к любому павшему в бою.

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