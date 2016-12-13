Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?

Чи варто вступати в переговори з сепаратистами? Бурхливі емоції, які викликала поведінка Надії Савченко, дивують!

Це чи занадто поверхневе ставлення до ситуації, або ж спланована акція. Спробуємо розібратись.

Час від часу журналісти готують матеріал про сім’ї, чоловіки з яких потрапили до полону. Ці жінки оббивають пороги міністерств та відомств, однак не знаходять належної підтримки. Їхні чоловіки покинуті та забуті державою і громадянами.

Уявімо середньостатистичну сім’ю з маленького міста, чоловіка і батька з якої мобілізували і він потрапив у полон. Як жити дружині, знаючи що десь в темному підвалі та нелюдських умовах сидить чоловік, якого використовують як раба?

Чому нас турбує факт переговорів, а не мета, яку прагнуть за їхньою допомогою досягнути? Хіба не заслужили солдати, які захищали нашу державу бути визволеними в найкоротший час?

Приблизно рік тому правозахисник Тетяна Монтян їздила до Алчевська. Вказана подія була розцінена окремими громадянами як державна зрада. Одночасно, з нею на батьківщину повернулось декілька полонених. Припускаю, що більшість критикуючих знають про війну тільки зі ЗМІ і не хочуть замислюватись про долю наших співгромадян, тому не в змозі надати об’єктивну оцінку подіям.

Інше питання, що під час поїздок до ДНР Надія Савченко може дізнатись про інші цікаві подробиці, які в притаманній для себе манері оприлюднить.

Це першочергова причина критики з боку високопосадовців, адже виникає багато підозр з приводу витрати бюджетних коштів у оборонній сфері.

Прошу усіх задуматись, чи є якась різниця, яким чином додому повернеться батько, син, брат? Сприяння їхньому поверненню зі сторони колишньої полонянки, яка внаслідок цього стала народним депутатом і героїнею, - є шляхетним вчинком і проявом громадянської свідомості.

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