В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?

13.01.2017
Автор: 
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики

Відносно заборони НацРади на мовлення в кабельних мережах ТК "Дождь".
По-перше, вони продовжать мовлення через супутник, ОТТ та Інтернет.

По-друге, їх рейтинги в кабельних мережах  були на рівні статистичної похибки. Тобто особливо аудиторію не загубили.

По-третє, існує обладнання, яким раніше користувалися інші російські телеканали, яке вирізає російську рекламу з версії, що транслюється в Україні. Так само вони могли б робити і з картами, де зображено Крим.

Майже рік НацРада моніторила трансляцію ТК "Дождь". Нажаль вони буди помічені неодноразово у порушенні як законодавства по трансляції реклами в Україні, так і помітили  багатократне позначення Криму як території Росії.

Також деякі журналісти ТК "Дождь" нелегально перебували на території Криму, хоча процедуру для акредитації через МІП та в'їзду в Крим через територію України максимально спростили та прискорили. Журналісти "Медузи", "Нової Газети" та іноземні журналісти принципово проходять цю процедуру та законно перетинають тимчасовий кордон з окупованих Кримом.

І якщо ми будуємо правову державу, то Закон має бути однаковий для всіх. Навіть для опозиційних російських телеканалів. 

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Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
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