Список Савченко. Чи треба було публікувати імена українських заручників?

Автор: Михайло Чаплига Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Правозахисники досить довгий період часу критикували владу за те, що процес звільнення наших бранців, повернення наших політв’язнів з Росії або тих, які утримуються в Криму, відбувається не зовсім ефективно, незрозуміло й не прозоро.

В більшій частині я можу погодитися з цим твердженням правозахисників. Частина правозахисників публічно і гаряче привітали кроки Надії Савченко, оскільки кажуть, що процес потрібно зрушити з мертвої точки, сприяти і допомогти йому, адже головна мета, все таки – повернення цих людей додому.

Далі ми переходимо до методів. Чи є цей метод ефективний чи ні? На жаль, це тільки покаже час і зараз сказати про це неможливо. Чи вітаємо ми кроки, які сприяли б цьому? Так! Чи є цей крок ефективний? Бог його знає… Тут би я поклався на думку фахівців. У даному випадку фахівці – це державні структури, в тому числі й СБУ. Я б із більшою довірою ставився до їхньої роботи.

Тепер щодо самих списків, чи є вони в правовому полі чи ні. З упевненістю можу сказати, що взагалі процеси обміну полоненими або заручниками в будь-якій державі світу та в будь-якому конфлікті – це речі, які виходять за межі права. Вони завжди здійснюються на основі політичних домовленостей або ad-hock механізмів, які розробляються під ту чи іншу ситуацію. Тому говорити про правове поле досить складно. Останні коментарі, які ми почули зі всіх сторін, вони підтверджують тезу про те, що весь цей процес в цілому лежить у сфері політики.

Якщо ми говоримо про списки осіб, які утримуються в Російській Федерації та в Криму, ці особи відомі вже дуже давно. І я та інші правозахисники брали участь у публічних акціях на їхню підтримку з вимогами і закликами звільнити їх і сприяти поверненню на батьківщину. Моє переконання в тому, що чим більше ми про них згадуємо, не забуваємо, тим більша ймовірність того, що вони повернуться.

Стосовно осіб, які зникли безвісти. Ми ж не знаємо, що відбувається на так званих територіях ЛДНР. Не знаємо, чи живі особи, які там зникли… Принаймні не про всіх!

Уявімо ситуацію. Зникає якась особа, її оголошують в розшук. На сайті МВС одразу публікуються списки, кого розшукують. Це робиться для того, щоб набути максимального розголосу. Можливо, хтось десь бачив цю особу і таким чином її знайти.

Як бачимо, тут дві сторони. Перша – це сприяння їх знайти. Але з іншого боку це ж може і нашкодити. Списки осіб, яких вимагає ЛДНР… Ніхто ж не питав тих людей, чи хотіли б вони там бути? І це головна причина побоювань і адвокатів, які їх захищають, і можливо, родичів.

І тут кримінальний кодекс передбачає статтю за порушення права на приватність, але кримінальний процесуальний кодекс говорить про те, що є особливий порядок. Це робиться в порядку приватного звинувачення, особа, яка вважає, що порушено її право на приватність, тобто відбувся відповідний злочин, кваліфікація якого дана в кримінальному кодексі, особа особисто звертається до відповідних органів з метою відкриття кримінального провадження.

Але я хочу підкреслити один нюанс, про який влучно зауважив радник голови СБУ Юрій Тандіт. Він сказав, що у нас крім цього всього діє закон про боротьбу з тероризмом. І там є відповідна стаття, яка передбачає особливий порядок оприлюднення прізвищ і даних наших військовослужбовців. А переважна кількість осіб, які зникли на непідконтрольних нам територіях – це наші військові.

Відтак мова йде не стільки про персональні дані, як про розголошення відомостей про наших військових і відповідна стаття в Законі «Про боротьбу з тероризмом» передбачає особливий порядок оприлюднення таких даних. Саме в цьому контексті пан Тандіт вів мову про те, що можливе кримінальне провадження. Наприклад, в частині захисту персональних даних може бути складений адмінпротокол на посадову особу, яка допустила такі речі. Якщо говорити про кримінальну відповідальність – це саме в частині порушеної відповідної статті закону «Про боротьбу з тероризмом».

Теоретично цим ще й можуть скористатися різні шахраї. Уявіть собі родину, яка щосекунди чекає моменту зустрічі з рідними й близькими. Це психологічно дуже вразлива ситуація. Можуть з’явитися шахраї, які будуть казати, що вони зможуть домовитися поза державою, в якомусь приватному порядку. І коли живеш надією, чіпляєшся за все. Цілком можливо, що шахраї можуть скористатися цим.



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