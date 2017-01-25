Владельцы наградного оружия имеют законное право его применять

Автор: Денис Ципін Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права

Все пучком, а у них все пучком…Все происходящее с «наградным оружием» показывает, что в нашей стране по-прежнему, существуют несколько параллельных реальностей, в одной из которых живет народ, а в другой живет власть со всеми своими приспешниками, властеохранителями и прочими местоблюстителями.

Не должно быть секрета для общественности, что положение про наградное оружие (Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя») было значительно либерализировано именно с приходом Авакова 30 ноября 2015 года.

Прежде всего бросается в глаза, что слово ведомственное (відомча), теперь использовано как признак награды, а не как ограничение круга лиц – внутриведомственная, которую могут получить только работники ведомства.

Хотя для объективности нужно сказать, что за «службу» и не только, и в прошлом положении, также могли получить нарезное оружие «гражданские», а не только офицеры.

И все же, я бы прочитал это наименование награды, как внутриведомственный знак отличия, что вполне логично, а не как министерская награда. Милиционеры и полицейские, которые и так, постоянно имеют дело с нарезным огнестрельным оружием, за особые заслуги получают вместо потертого ТТ или ПМ, новенький надежный «ствол» с соответствующей гравировкой про благодарность родины. Вполне приемлемо, на мой взгляд, рядового гражданина.

Но есть более существенное изменение трактовок в новом положении – исчезла ссылка на инструкцию про порядок использования наградного оружия и появилась безликая ссылка на «действующее законодательство». На практике это означает, что нет теперь причины особым образом хранить и использовать оружие, а можно делать с ним все, что хочешь и когда хочешь. Удобно не правда ли?

Собственно этот нюанс и указывает на цель изменений - сделать награду доступной и удобной при использовании "в быту". Уверен, что всем кроме украинских судей, прокуроров и Президента, после прочитанного стало совершенно очевидно, что награда больше не найдёт героя, а станет товаром и знаком отличия принадлежности отдельных граждан к касте неприкасаемых беспредельщиков, чьи пули теперь "законно" свистят над нашими головами.

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