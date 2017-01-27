Автор: Володимир Фесенко Директор Центру політичних досліджень "Пента"

Я критично ставлюся до блокади Донбасу, тому що є велика недовіра до організаторів цієї акції. Деякі народні депутати хочуть банального політичного піару, проявити себе як великих опозиціонерів. До цього ж мають критичне ставлення до Мінських домовленостей і до переговорного вирішення конфлікту на Донбасі, зокрема.

Інша частина організаторів блокади мають проблеми з законом (щодо них триває слідство). Тому своїми гучними заявами намагаються «прикритися» та вберегти себе від кримінальної відповідальності. А хтось і справді щиро обурений, хоче заблокувати території т.зв. ЛДНР. Однак у такому разі можна вважати, що ми відмовляємося від них. Якщо ж так, то Росія це використовуватиме як аргумент того, що Україна відмовляється від Криму. Російські експерти це озвучують так: «Навіщо вам Крим, якщо не потрібен Донбас?!».

Думати, що шляхом блокади повернемо Донбас, - повна ілюзія. Щодо постачання харчування. Продукти перевозяться на територію ЛДНР незаконно. Проте блокада Донбасу стосується, як на мене, не боротьби з контрабандою. Більше того, існує думка, що таким чином організатори блокади хочуть стати ще одним з агентів-контролерів за незаконним ввезенням товарів.

Отож офіційної та законної торгівлі харчами з окупованими територіями немає! Ветерани АТО заблокували вантажний потяг, - так. Однак його вагони були порожніми. А сам потяг призначений для перевезення вугілля. Звісно, можна по-різному ставитися до отримання вугілля з окупованих територій. Взагалі варто вже давно зменшити, а в кращому випадку ліквідувати залежність від антрацитового вугілля, яке постачається з окупованих територій. Але на сьогодні кілька теплових електростанцій працюють на цьому вугіллі та опалюють великі міста, зокрема, Київ, Харків та інші. Відповідно ми не можемо відмовитися від цього, адже з’являться соціальні проблеми. Виходячи з цього, ініціатори блокади Донбасу спрямовують свої сили на заборону постачання саме вугілля. Таким чином хочуть спровокувати величезну соціальну, а потім політичну кризу.

Отож, проблема контрабанди існує. Потрібно з цим боротися. Проте блокада, як я розумію, має суто політичне підґрунтя. А в окремих діях її організаторів та учасників, переконаний, є ще й егоїстичні мотиви.

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