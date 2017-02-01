Когда общество получает "глоток свежего воздуха" в плане получения доступа к информации и высоких стандартов работы независимых СМИ, то у него постепенно вырабатывается иммунитет ко всякого рода "фейкам", пропаганде, дешевым манипуляционным технологиям в масс-медиа и т.п. "Борцы информационного фронта" независимо от страны и места своей работы, которые не хотят это осознавать, в своей деятельности обречены на неудачу и способны нанести значительный вред окружающим. Вроде это все вполне очевидно, но события последнего года, которые вызвали в украинском обществе резонанс несколько противоположный от задуманного, заставили вновь обратиться к этой теме.

View the full image Чем опасны фейки в гибридной войне

Кое-что о цивилизованных методах информационного противоборства.

Закономерности и технологии вооруженного противоборства, связанные с военной хитростью, обманом противника, имитацией, дезинформацией, информационно-психологическим воздействием и т.п. создавались и отрабатывались тысячелетиями, и глупо пытаться их отменять или ставить под сомнение. Но желая выстоять и победить в "гибридной войне", которая развязана против Украины кремлевским режимом, мы не имеем права опускаться до уровня каких-то симметричных и "совковых" ответных действий, ставящих нас в глазах цивилизованного мира на один уровень с агрессором.

Указанное в полной мере касается информационной составляющей нашего противоборства. Да, мы не будем отрицать, что наши силовые структуры, в зависимости от своих полномочий (к сожалению, до сих пор субъективно ограниченных в нормативном плане) и возможностей, от начала событий в Крыму в 2014 году и по сегодняшний день, проводят в отношении противника те или иные мероприятия информационного противодействия, одновременно предпринимая меры по защите наших сограждан и в первую очередь своего личного состава от вражеского негативного информационного воздействия. В этом им активно помогают СМИ, иностранные партнеры, структуры гражданского общества, многочисленные волонтеры и активисты.

А вот дальше нужно четко расставить все точки над "і". Потому что вопрос выбора форм и способов таких действий, как активных мер влияния, так и информационной защиты имеет огромную правовую и морально-этическую составляющие.

Иными словами, необходимость проводить в отношении противника и его населения информационные кампании и/или операции, акции и все другие составляющие очевидна. Кстати, под противником мы понимаем также участников террористических/незаконных вооруженных формирований, так называемых "ДНР/ЛНР", их активных сторонников и т.п.

Совсем другое дело граждане Украины, впрочем, как и мировое сообщество, которые в своем подавляющем большинстве осуждают действия РФ против Украины. Очевидно, что эти целевые аудитории и такие понятия как "информационные операции" или "информационно-психологическое воздействие" не могут быть совместимыми ни при каких условиях.

Кстати, в руководящих документах силовых структур западных государств по вопросам проведения информационных операций четко зафиксирован один важный тезис, который выглядит примерно так: " категорически запрещается проводить информационные операции в отношении граждан своей страны и на своей национальной территории " (подчеркну, что временно оккупированные территории под это определение не попадают).

Особое место занимают граждане Украины, не по своей воле оказавшиеся на временно оккупированных территориях. С одной стороны они стали объектом колоссального информационного воздействия со стороны руководства РФ и так называемых "ДНР/ЛНР" в формате тех же самых информационных операций. С другой, - они остаются нашими гражданами, проживающими на законной украинской территории. Это означает необходимость найти способ вернуть их в информационное пространство Украины, донести до них правду о происходящих событиях и защитить их от деструктивного воздействия противника, потока его пропаганды, "фейков", манипуляций и т.п. И при этом мы не имеем права выйти за рамки тех норм, о которых сказано несколько выше.

Кстати, большинство западных стран сейчас оперативно извлекают уроки из текущей "гибридной войны" и предпринимают меры по защите своего информационного пространства, как от внешнего негативного воздействия (в первую очередь со стороны России и международных террористических группировок типа т.н. "ИГ"), так и от внутренних деструктивных сил, не брезгующих выйти за рамки закона и моральных норм в своей "информационной деятельности".

Некоторые поучительные примеры.

Понять вред и опасность использования "фейков" в текущих событиях Украины лучше всего на примерах. Недавно мы стали свидетелями цепочки подобных моментов, связанных с не совсем цивилизованным поведением в информационном поле.

Вначале было обнародование списка сотрудников крупнейших международных СМИ на ресурсе "Миротворец". Ситуация вскоре усугубилась потоком обвинений, оскорблений и угроз в отношении людей, чьи имена оказались в этих списках. Потом пришло время дешевого политического "пиара" и имитации бурной правоохранительной деятельности по этой теме, активно сопровождающихся новыми обвинениями, "фейками", навешиванием ярлыков и т.п. Нет смысла опускаться до уровня этой грязной возни и перечислять всю хронологию событий, но в конечном итоге публикация под соответствующим "соусом" имен сотрудников СМИ на сайте "Миротворец" принесла гораздо больше вреда, чем пользы (если о пользе как таковой в данной ситуации вообще уместно говорить). Сама тема могла быть "закрыта" в рабочем порядке без публичного резонанса просто быстрым удалением списков журналистов международных СМИ. Но она приобрела статус международного скандала и площадки для дешевого политического пиара. В итоге подорвано доверие к украинской стороне со стороны мировых СМИ на уровне их самых "рабочих лошадок", т.е. журналистов, операторов и их коллег, кто непосредственно находится в гуще событий со всеми соответствующими рисками. В этом же аспекте у зарубежных политиков и дипломатов возникло очень много вопросов к позиции, которую заняли некоторые украинские госструктуры. Итог - нота протеста послов G7, и репутационные потери для страны, которые восстанавливаются очень долго.

Потом пришло время разоблачений планов российских спецслужб в отношении Украины, которые "вышли" под брендом "операция "Шатун". Увы, в этом примере есть две составляющие. Первая - реальные факты получения информации, связанные с антиукраинской деятельностью одиозного российского чиновника господина Суркова (подчеркну - достоверность этой информации подтверждена на различных уровнях, в т.ч. и на международном). Вторая составляющая основывалась на потоке "фейковой" информации в отношении Украины, которая якобы тоже была получена (вернее, "добыта") в кремлевских кабинетах.

Обнародование текстов со сценариями дальнейшей дестабилизации обстановки в Украине ("Шатун" и т.п.) по определению должно было привлечь внимание аудитории. Но вслед за эйфорией "Мы сделали это!!!" пришло время спокойного анализа. С вопросом достоверности первой части информации, повторюсь, проблем не возникло. Увы, очень быстро появились вопросы ко второй части "документов", в первую очередь по их "оформлению". Ведь в любой госструктуре, любой страны мира, а спецслужбы России не являются в этом плане исключением, существуют стандарты делопроизводства, в т.ч. и правила оформления документов. В предложенных вниманию публики некоторых "документах" российских спецслужб эти атрибуты просто отсутствуют. Т.е. по формальным признакам эти тексты не имеют признаков официальных документов, указывающих на их принадлежность к деятельности госструктур. В итоге выводы многих аналитиков оказались примерно одинаковыми: господа, если готовите подобные "фейки", то не поленитесь раздобыть из открытых источников образец оформления документа по тем правилам, которые официально приняты у "объекта" вашего внимания. Замечу, что украинские спецслужбы в распространении "фейков" мы не обвиняем, ибо в соответствующих лабораториях уважаемых структур специалисты знают, как сделать документ максимально правдоподобным.

Также приходится обратить внимание на следующее. Во всех "силовых" структурах России уже давно функционирует система закрытого документооборота, которая не имеет физического выхода в обычный интернет.

Кстати, такие реальные документы просто по определению не валяются среди прочего мусора в электронной почте на "компе" в приемных. Мой приятель из силовой структуры по этому поводу пошутил, что за истекшие три года он получил по обычной электронной почте от неравнодушных людей и просто любителей столько планов и проектов "спасения мира", низвержения Путина, совершения переворота в России, что ему впору превратиться в автора политических детективов, ибо сюжетов хватит на целую династию писателей. Поэтому предположу, что даже если и пришло что-то на почту господина Суркова, то это было скорее всего не по адресу, явно от любителя, а не от уполномоченного на это должностного лица, и явно не в статусе официального документа. Хотя, нужно признать, что многие практические предложения там являются вполне здравыми и довольно обоснованными. В итоге СБУ вынуждена была вновь спасать чью-то репутацию и выступать в роли "арбитра", подтверждая достоверность некоторых документов, а у читательской аудитории из-за "фейков" появились определенные сомнения в чистоплотности некоторых разоблачителей.

На "десерт" последовала информация о попытке покушения на народного депутата Украины. Но после вышеперечисленного набора информационных "вбросов" и "фейков", интрига о разоблачении террористической группы и срыве попытки покушения вначале просто насторожила. А когда "всплыла" фамилия "жертвы", то это стало просто смешно. Позже, когда независимые эксперты проанализировали обнародованные "доказательства" в виде переговоров террористов и т.п., то ситуация стала еще более похожа на фарс.

В общем, любой фарс имеет свой логический финал. Увы, в той сфере, где он был поставлен, финал, а вернее его последствия по причине использования "фейков" могут оказаться совсем печальными. Подавляющее число экспертов из силовых структур, с которыми удалось побеседовать по этому поводу, оказались единодушны в следующем: в эпизоде с попыткой покушения нормальные спецслужбы работают в разы профессиональнее и такого "аматорства" себе просто не позволяют. К сожалению, приходится признать, что российские спецслужбы являются вполне компетентными. И если они берутся за объект "всерьёз", то у последнего шансов выжить практически не остается. При этом российская сторона свои сценарии в отношении украинских элит все же реализовывает, но только не путем их банального физического устранения, а в рамках классической информационной операции по дискредитации высшего государственного и военно-политического руководства Украины в глазах населения и личного состава силовых структур. И если мы это не осознаем, то своими непродуманными "фейковыми" выбросами только подыграем агрессору.

Вместо выводов.



Мы рассмотрели некоторые случаи не совсем, мягко говоря, корректного информирования украинских граждан о некоторых событиях, которые сопровождались подачей недостоверной или ложной информации. Сейчас становится ясно, что ничего, кроме как потери доверия к украинской власти, такие действия не приносят. Причем доверия как со стороны своих сограждан, так и в глазах иностранных партнеров. Граждане имеют привычку об этом вспоминать не только в день очередных выборов, но и при любом новом реальном действии со стороны агрессора, информации о котором теперь будут доверять все меньше. И они этой привычкой однозначно воспользуются. А иностранные партнеры из-за этого же могут лишить украинцев того беспрецедентного уровня поддержки, который цивилизованный мир демонстрирует уже четвертый год.

Также теряется репутация правоохранительных органов и спецслужб, которым из-за чьих-то "фейковых" сообщений или расследований потом выпадает неблагодарное дело "спасать" недальновидных политиков. Увы, в условиях продолжающейся АТО и прочих вызовов для наших "силовиков" это должно быть важно вдвойне.

Самое главное, что рискуем мы сами, так как банально снижается иммунитет общества к выявлению и реагированию на настоящие угрозы. Ведь когда сто раз крикнуть "Волки! Волки!", то на сто первый раз уже никто не откликнется, а сами волки могут оказаться реальными.

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