Кому выгодна блокада Донбасса?

Автор: Тетяна Заровна Журналістка, вимушена переселенка з Донецька

Народ обеспокоен тем, что если блокада не прекратится, через 7 дней начнутся веерные отключения электрообеспечения. Честно говоря, меня бесит монополия Ахметова и Григоришина на электричество. Бесят тарифы, которые в марте вырастут в очередной раз.

Почему б и не вернуть, спрашивается, Державе "отжатую" отрасль? Беда лишь в том, что борцы с блокадой на самом деле отстаивают интересы другого ФПГ, причем - близкого к власти, а не интересы Державы. Говорят, что это Кропачев+Кононенко (да, повторяю в сотый раз по тому же месту: просто перемена в рядах смотрящих).

И проверить это просто.

Почему не посадили семенченко за призывы к вооруженному штурму Оболонского суда и перекрытие центальной улицы столицы с требованием освободить разбойников - до сих пор загадка. И кроме как прямой заинтересованности власти в существовании такого деструктивного и контролируемого полностью элемента как жулик гришин - объяснения сему феномену (под названьем "комбат-дерпутат семенченко") у меня нет.

Так вот что я скажу: если костю гришина крышует не власть, то блокада закончится по щелчку двух пальцев. И возобновится не раньше, чем на подконтрольной территории будет создано независимое энергообеспечение (может, тогда и я буду за блокаду..).

А если не дадут по рукам гришину, который провоцирует честных добровольцев, значит - таки выгодна блокада кропачевым, кононенкам и прочим современным решалам. Выгодна, как способ экспроприации экспроприаторов. Экспроприации имущества Стоматолога-Ахметова в свой карман.Причем - любой ценой. И ценой гуманитарных катастроф в том числе.

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