Визнати Донбас окупованим – означає наблизитись до війни з Росією

Автор: Володимир Фесенко Директор Центру політичних досліджень "Пента"

Визнання окремих районів Донецької та Луганської областей окупованими може бути кроком до їх відторгнення. І тут є один важливий нюанс. Чому українська влада ще раніше не визнала ці території окупованими, наприклад, у 2014-2016 роках? Тим паче, в політичній риториці постійно, навіть Петро Порошенко називає території Донецької та Луганської областей окупованими.

Пояснення дуже просте.

Можливо, не всі знають, але ось сувора правда. Чому такі войовничі Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк нічого не зробили для того, щоб протидіяти російській агресії в Криму? А тому що була наполеглива порада наших західних друзів, зокрема, й американських, не використовувати зброю і не провокувати Росію на війну. І самі росіяни лякали війною не лише Україну, але й американців також.

Позиція Заходу щодо окремих районів Донецької та Луганської областей така, що ці території потрібно реінтегрувати. І Мінські домовленості побудовані саме на моделі реінтеграції Донбасу. Якщо ж ми визнаємо ці території окупованими, то виникає питання: хто окупував? Відповідь очевидна – Росія.

Хоча, на мій погляд, більше коректний термін – протекторат. Дві ці сепаратистські республіки, можна сказати, квазі-держави, - це протекторат Росії. Це маріонеточні утворення цієї країни. Прямої окупації за всіма ознаками там немає. Є лише гібридна війна. Але на Заході на такі речі звертають увагу. І вони бояться нашого визнання окупації Росією, адже це буде означати наближення до стану війни. В такому випадку це означатиме, що модель реінтеграції автоматично перекреслюється, а Мінські угоди втрачають сенс, адже в них там не йде мова про окупацію.

Я не прихильник спрощених рішень. Хочуть ухвалити закон, згідно якого ми не будемо постачати воду, виплачувати соцвиплати в ОРДЛО та припинимо торгівлю? Давайте! Я не виключаю, що зараз під тиском блокадників та відповідних суспільних настроїв за цей закон все ж таки можуть проголосувати. Але це означатиме, що як росіяни зробили перешкоду на шляху врегулювання конфлікту (історія про паспорти так званих ЛДНР), так і закон про окуповані території може бути перешкодою вже з нашого боку.

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