Як варто оцінювати поїздку Надії Савченко у Донецьк?

Автор: Валентин Гладких Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»

Нещодавно Надія Савченко їздила в котрий раз до Донецька… На цю ситуацію варто дивитися з різних боків.

Якщо й справді в результаті діяльності Надії Савченко буде звільнено українських заручників, то безумовно, це буде бодай якимось плюсом та виправданням таких її кроків. Водночас варто зважати на те, що обмін полоненими за формулою «всіх на всіх» передбачено ще Мінськими угодами і тут слід зазначити, що до підписання цих угод пані Надія не має жодного стосунку. Над виконанням Мінських угод не один рік працюють українська Служба Безпеки, військова контррозвідка, українські дипломати, влада, міжнародний Червоний хрест, ОБСЄ. Тобто ціла низка інститутів, величезна кількість людей щодня працюють над тим, щоб здійснювати обмін заручниками та полоненими. Безумовно, результативність та ККД всіх залучених у процес звільнення заручників та полонених залишає бажати кращого.

Втім, думати, що Надія Савченко одноосібно чи зі своєю напівміфічною «командою» може бути більш ефективною у звільненні українських заручників, ніж десятки, якщо не сотні фахівців, можуть або дуже дурні, або дуже наївні, або доведені до відчаю люди. Саме на таких людей і розраховані перформанси у виконанні «Нашої Наді», яка відверто паразитує на такій болючій для багатьох темі. Для неї це безпрограшна гра: критикувати владу за неефективність завжди легше, ніж бути ефективнішою за критиковану владу. А якщо влада виявиться ефективнішою, ніж здається і таки досягне звільнення чергових заручників та бранців – завжди можна привласнити це досягнення собі та погрітися у променях чужої слави.

До речі, особисто мені є незрозумілим як сталося, що Надію Савченко, яку в Росії, у так званих ЛДНР називали “злочинцем”, “убивцею мирних громадян”, “на чиїх руках кров мешканців Донбасу та російських журналістів”, так радо зустрічають на окупованих територіях? Чому людина, яку обвинувачували в усіх гріхах, стала таким зручним переговірником для цих терористичних ватажків? Хотілося б почути якусь конкретну відповідь.

Надія Савченко є громадянином України. Відповідно вона має всі ті самі права, як і решта населення нашої країни. За великим рахунком нікому з громадян України не заборонено перетинати умовну лінію розмежування. В тому числі, й Надії Савченко. Але водночас як громадянин України вона так само зобов’язана дотримуватися адміністративного режиму перетину цієї умовної лінії. Якщо виявлено, що цей режим було порушено Надією Савченко, то відповідно це є підставою для притягнення до відповідальності в установлений законом України спосіб.

Однак саму по собі поїздку до ОРДЛО важко назвати саме державною зрадою.

Попри те, що Надія Савченко є народним депутатом, на так званих територіях ЛДНР вона перебуває як приватна особа. Закон України «Про статус народного депутата України» чітко показує, що у своїх стосунках з іноземними громадянами, інституціями народний депутат України, який не уповноважений на відповідні контакти, виступає винятково як приватна особа. Тому говорити, що Надія Савченко представляє позицію України, повна маячня. Більше того, її контрагенти мусять усвідомлювати, що пані Надія не може гарантувати виконання українською державою укладених між ними угод. Говорити від імені України її ніхто не уповноважував, а відповідно і будь-які досягнуті нею «домовленності» мають винятково приватний характер і ні до чого не зобов’язують Українську державу.

Також задаються часто питанням, чи може візит Надії Савченко до Донецька легітимізувати їхні угрупування.

Сам механізм легітимізації відсутній. Одна людина поїхала, зустрілася з бандитами. Від цього бандити не перестали бути бандитами, терористи також. Яким чином їх можна легітимізувати? Навіть легалізувати, шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів, їх буде легше, ніж легітимізувати в очах громадян України.

Отже, подібні візити «дружби» можна розглядати хіба що як недолугу гру, яка не матиме серйозних правових наслідків.

Для України є повністю неприйнятним суб’єктивізація ватажків банд-формувань, бо це призведе до переведення конфлікту із статусу міжнародного, де Росія розглядається як агресор проти українського суверенітету, на рівень внутрішньополітичний, до чого від самого початку конфлікту нас підштовхує РФ вустами своїх політиків, дипломатів та пропагандистів. Зрозуміло, що такий сценарій є неприйнятним.

Як би там не було, але українська влада та правоохоронні органи мають реагувати на дії Надії Савченко відповідно до чинного законодавства України, без надмірної ідеологізації та політизації її вчинків.

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